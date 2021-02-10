Танцовщица для «Роснефти»
Кто получил купленную для нефтяной госкомпании долю в итальянском шинном гиганте Pirelli и при чем здесь хореография
В 2014 году подконтрольная государству «Роснефть» купила долю в итальянском шинном гиганте Pirelli. Это было не только экономическое, но и политическое событие. Соглашение о сотрудничестве с Pirelli торжественно подписали на Петербургском экономическом форуме в присутствии Владимира Путина. И, несмотря на американские и европейские санкции в отношении России, топ-менеджеры «Роснефти», включая ее руководителя Игоря Сечина, ненадолго вошли в совет директоров Pirelli — одной из самых известных европейских компаний.
«Роснефть» приобрела 13 % Pirelli почти за 553 миллиона евро «за счет средств пенсионных фондов и финансовых институтов», говорилось на ее сайте. Это сообщение процитировали ведущие информационные агентства и деловые СМИ.
Но, как выяснили «Важные истории», сделка была не самой прозрачной.
Акции Pirelli покупали для «Роснефти». А в итоге они оказались у людей, близких к ее руководству. Причем в схему покупки оказались вовлечены странные и далекие от большого бизнеса персонажи. Например, учительница танцев из Москвы и бывший сотрудник предприятия управделами президента России.
«Важные истории» узнали некоторые подробности этой сделки благодаря раскрытию бенефициаров компаний Люксембурга. Французская газета Le Monde получила все документы люксембургского бизнес-реестра и поделилась ими с Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), британской газетой The Guardian и другими СМИ. Партнером проекта в России стали «Важные истории».
Не только танцы
Покупателем 13 % Pirelli стала зарегистрированная в Люксембурге за восемь дней до сделки компания Long Term Investments Luxembourg. Российские информационные агентства сообщали, что эта фирма принадлежала «Роснефти». Сама Pirelli в своем отчете писала, что фирму контролировал пенсионный фонд «Роснефти». Но, судя по данным люксембургского бизнес-реестра, все было не так очевидно.
Long Term Investments Luxembourg создана фирмой «Долгосрочные инвестиции», зарегистрированной в январе 2014 года в Москве. В то время «Долгосрочные инвестиции», в свою очередь, принадлежали жительнице столицы Айе Беловой. На момент покупки акций Pirelli ей не исполнилось и 28 лет; ее имя не встретишь в списках топ-менеджеров «Роснефти» или в списке Forbes. «Важным историям» удалось обнаружить имя Беловой только на сайте московской танцевальной школы Street Jazz. «С 4 лет занималась художественной гимнастикой, а сейчас основное направление ее деятельности у нас — школа танца для детей. Айя отлично ладит с юными танцорами и своим профессионализмом подает пример в том, чего можно достигнуть, если стараться и оставаться верным поставленной цели», — говорится о Беловой на сайте школы.
В том, что молодая учительница танцев оказалась учредителем «Долгосрочных инвестиций», можно было бы заподозрить ошибку реестра. Формально именно Белова была владелицей московской фирмы, которая в 2014 году оказалась финальным собственником доли в Pirelli стоимостью более чем полмиллиарда евро. Мы дозвонились до Беловой, чтобы прояснить, нет ли здесь недоразумения. Она попросила перезвонить и перестала брать трубку. На письменные и голосовые сообщения, отправленные на ее мобильный телефон, Белова не ответила.
Нам удалось связаться с бывшим директором «Долгосрочных инвестиций» Алексеем Яшиным. На наш вопрос, каким образом детский хореограф стала владелицей фирмы, Яшин ответил: «Без комментариев, ничего не могу сказать».
Так какое отношение могла иметь преподавательница танцев к одной из заметных международных сделок России?
Связи папы и колбаса от Сечина
«Важные истории» выяснили, что Айя Белова могла оказаться в фирме «Долгосрочные инвестиции» неслучайно. Ее отец Сергей Белов был деловым партнером людей из группы «Регион», близких к руководству «Роснефти». В «Регионе» раньше работал и бывший директор «Долгосрочных инвестиций» Алексей Яшин. «Регион» распоряжается пенсионными деньгами «Роснефти» и входит в пятерку самых крупных управляющих компаний в России.
Отец Айи Сергей Белов пересекался по бизнесу с Сергеем Судариковым, владельцем «Региона», а также бывшими сотрудниками этой группы — Валерием Михайловым и Павлом Ващенко.
Имя Валерия Михайлова упоминалось в одном из самых громких дел в истории России — о взятке бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Журнал Forbes и РБК называли Валерия Михайлова знакомым генерала ФСБ Олега Феоктистова. Генерал возглавлял службу безопасности «Роснефти», а до этого был первым замначальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ.
Человек по имени Валерий Михайлов одолжил генералу Феоктистову 2 миллиона долларов наличными, которые в 2016 году глава «Роснефти» Игорь Сечин вручил Алексею Улюкаеву вместе с корзиной домашней колбасы. После этого министр был арестован ФСБ по подозрению в получении взятки и впоследствии осужден на восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Заявление на имя директора ФСБ о том, что Алексей Улюкаев требовал взятку, написал сам Сечин.
С 2014 года Михайлов владеет «одним из самых таинственных игроков на рынке недвижимости» — компанией Riverstretch. Она известна, в частности, тем, что получала ценные активы предпринимателей, у которых внезапно начинались проблемы с финансами или с законом. А в итоге некоторые из этих активов переходили к структурам «Роснефти».
Второй совладелец компании Riverstretch — Павел Ващенко. С ним также пересекался по бизнесу отец преподавательницы танцев Сергей Белов.
Ващенко для «Роснефти» не чужой. Он работал в группе «Регион» и «быстро сделал карьеру, познакомившись с кем-то из топ-менеджмента „Роснефти“. Даже покинув группу, он якобы остался неформальным медиатором между „Регионом“ и нефтяной компанией и периодически участвовал в сделках в интересах обеих компаний», – писал о Ващенко Forbes со ссылкой на бывшего сотрудника «Региона».
Ващенко, Белов и Михайлов не ответили на вопросы «Важных историй».
Управляющая из Казани
В 2015 году вместо преподавательницы танцев Айи Беловой учредителем «Долгосрочных инвестиций» стала УК «Регионфинансресурс». Но прозрачности схеме владения акциями Pirelli это не добавило, потому что собственницей «Регионфинансресурса», согласно документам, значилась Наталья Богданова, которая до этого никогда не распоряжалась большими активами.
Богданова раньше жила в спальном районе Казани, в девятиэтажном панельном доме на проспекте Ямашева. Она не занимала высоких должностей, а в прошлом трудилась начальником бэк-офиса в местной инвестиционной компании, ставшей банкротом в 2009 году. И все же в акционерном соглашении Pirelli от 2015 года говорилось, что Богданова — «единcтвенный акционер и единолично принимает решения» в управляющей компании «Регионфинансресурс».
«Важные истории» выяснили, что как минимум с середины 2000-х Богданова работала в структурах той же группы «Регион», близкой к руководству «Роснефти». А кроме того, у «Регионфинансресурса» был тот же телефон и гендиректор, что у компании «Регион траст», которая раньше управляла пенсионными деньгами «Роснефти» и с 2004 года принадлежала финансовому директору «Роснефти» Петру Лазареву. Газета «Ведомости» называла Лазарева одним из приближенных к Игорю Сечину людей, которые пользуются его безусловным доверием. После покупки акций Pirelli Лазарев вошел в совет директоров итальянской компании вместе с Сечиным.
Чистая прибыль «Долгосрочных инвестиций», которыми управляла «Регионфинансресурс», превысила в 2015 году 2,5 миллиарда рублей. Кому достались эти средства — сказать сложно: компании не раскрывают эту информацию. В самом «Регионфинансресурсе» не ответили на запрос «Важных историй» и не пояснили, в чьих интересах компания владела долей в Pirelli и были ли эти люди связаны с руководством «Роснефти». Но следы «Регионфинансресурса» ведут к тому же Ващенко и Михайлову.
За «Роснефть» и того парня
В 2017 году у «Долгосрочных инвестиций» снова сменился собственник. Бенефициаром, согласно отчету Pirelli, стал Сергей Судариков. Он основной владелец группы «Регион» и человек, не посторонний для руководства «Роснефти».
В 2011 году «Регион» начал единолично распоряжаться миллиардами рублей пенсионного фонда «Роснефти» после того, как в группу вошла компания «РН-траст» (впоследствии была переименована в «Регион траст»). «РН-траст» раньше принадлежала финансовому директору «Роснефти» Лазареву. Три источника «Ведомостей», близких к «Региону» и «Роснефти», делились мнением, что у Лазарева мог быть интерес в группе «Регион». Но в «Роснефти» и в самом «Регионе» это решительно отрицали.
После того как Судариков стал бенефициаром «Долгосрочных инвестиций», чистая прибыль компании в 2017 году превысила три миллиарда рублей.
Судариков не ответил на вопросы «Важных историй».
Инвестор из Управделами
К 2020 году у люксембургской компании Long Term Investments Luxembourg (к тому моменту она уже сменила название на Tacticum Investments), которая приобретала долю в Pirelli, снова сменился бенефициар. По данным люксембургского бизнес-реестра, им стал Аркадий Мутавчи.
Как выяснили «Важные истории», до 2008 года Мутавчи работал замдиректора ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента России». Затем он перешел на работу в небольшой пермский холдинг «Кунгур», который производит буровые установки.
А в 2015 году Мутавчи приобрел у структуры Сергея Сударикова управляющую компанию «Триград» с активами более чем на два миллиарда рублей. На какие деньги Мутавчи смог купить эту компанию, ни он сам, ни в УК «Триград» не прояснили.
К 2019 году Мутавчи стал крупным инвестором и партнером Сударикова и группы «Регион»: вместе они приобрели «Аптечную сеть 36,6» — четвертую по величине в России (Мутавчи успел продать свою долю). Как бывший работник предприятия управделами президента за сравнительно короткий срок стал крупным инвестором, а к 2020 году получил акции Pirelli и не стоят ли за ним люди, связанные с «Роснефтью»? Мутавчи не ответил на вопросы, переданные через его родственников.
Приближенный банкир
В отчете люксембургской Tacticum, единственным бенефициаром которой был Мутавчи, говорится, что в 2020 году подходил срок выплаты кредита Московскому кредитному банку (МКБ). Банк оформил кредит на 400 миллионов евро для люксембургской компании в 2017 году, в то время, когда ей владел Судариков. МКБ тоже не чужой для «Роснефти».
Когда после европейских и американских санкций 2014 года «Роснефть» искала банки для привлечения валютного финансирования, ее выбор пал на МКБ, как сообщал Forbes. И в следующем 2015 году в МКБ пришел крупный инвестор — близкая к нефтяной компании группа «Регион». Сейчас у нее 6 % банка.
В начале 2021 года владелец МКБ Роман Авдеев стал новым бенефициаром люксембургской Tacticum, которая владеет акциями Pirelli.
В «Роснефти» и в группе «Регион» не ответили на вопросы «Важных историй» о том, управляла ли группа цепочкой фирм, купивших долю Pirelli для «Роснефти», сколько она на этом заработала и почему за этими фирмами стояли люди, так или иначе связанные с руководством «Роснефти».
Бизнесмен из российского списка Forbes на условиях анонимности рассказал «Важным историям», что сложные и непрозрачные схемы владения крупными иностранными активами могут быть связаны с режимом санкций. Схемы владения усложняются под предлогом сокрытия бизнеса и конечных собственников от «врагов». И в такой ситуации возможны любые злоупотребления, поскольку увидеть реальных бенефициаров и тех, кто зарабатывает на оказании им разных услуг, становится все труднее.
В истории сделок «Роснефти» уже были непонятные фирмы, которые покупали для нее значительные активы. В 2004 году владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский оказался обвиняемым по уголовному делу и надолго отправился в заключение. Главу «Роснефти» Сечина он назвал одним из инициаторов своего преследования. Тогда головную компанию ЮКОСа на организованном властями аукционе купила никому не известная фирма «Байкалфинансгруп», зарегистрированная по адресу рюмочной в Твери. А уже после нее все досталось «Роснефти».
Любопытно, что учрежденные преподавательницей танцев «Долгосрочные инвестиции» (как, впрочем, и упомянутые «Регионфинансресурс», Riverstretch и структуры «Региона») тоже получали активы ЮКОСа. После того как «Роснефть» забрала себе львиную долю империи Ходорковского, им перепали офисные здания и девелоперский проект ЮКОСа в Москве.