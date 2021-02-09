Валерий Авдерин: Два года на президенство
Современное президентство, как институт управления, в современном компьютеризованном обществе выглядит уже каким-то пережитком средневековья. Всё общество отдаёт себя под власть достаточно случайного человека. Нередко ещё с целым букетом маразматических проявлений. Даже в Америке за власть последний раз боролись люди, которым давно пора удить рыбу и рассказывать сказки своим правнукам и праправнукам. Трампу 74 года, Байдену 78.
У меня есть свои собственные взгляды на государственное устройство. Рассказывать долго, а отослать читателей к каким-то книгам просто не могу. Подобной модели государственного устройства нет ни у кого. Так сказать, собственная авторская разработка. Думаю, человечество раньше или позднее придёт к ней. Но не сразу, постепенно – и процесс растянется на пару-тройку десятилетий.
Пока же имеем, что имеем. Президенты в разных странах избираются раз в 4-6 лет. Иногда президентство ограничено двумя сроками. Вообще. Или подряд.
Поэтому будем говорить об этой сложившейся схеме. Что бы я хотел в ней поменять…
Сразу бы отменил два срока подряд. И ограничил-таки президентство двумя сроками вообще. А ещё переизбирал бы гарантов раз в два года.
Мне сейчас начнут доказывать, что за два года невозможно закончить никакие фундаментальные реформы.
Россия уже 21-й год управляется одним и тем же человеком. Много фундаментальных реформ за это время в ней было реализовано?
Если человек хотя бы начал удачные реформы – преемник просто вынужден будет их продолжать. За два года в европейской стране сложновато стать самодержавным диктатором. При таких сроках приходится считаться с мнением общества, с мнением собственного окружения. И творить, что захотела левая нога, как это происходит сегодня, в такой ситуации вряд ли получится.
В России ещё ни разу не было беды от того, что кто-то правил слишком мало. Почему-то от всех вождей осталось ощущение, что они правили слишком долго. И, абсолютно со всеми правителями страна и народ очень быстро начинали страдать от их произвола, беззакония и самодурства.
Не будем говорить про царей – их просто никто не выбирал. Это была в чистом виде лотерея.
Ленина тоже не выбирали народным голосованием. Но его хотя бы избрали главным товарищи по большевистской тусовке. Правил он четыре с половиной года. Потом, снедаемый болезнью, лишь оставался номинальным главой.
Всё правление Ленина страна деградировала и агонизировала. Остановить это удалось только введением НЭПа в 1921-м году.
Дальше Сталин развернул жестокую борьбу за своё единоначалие. Для этого сперва ему пришлось подружиться против Троцкого с Зиновьевым и Каменевым, потом он интриговал против них с помощью Бухарина. Но, в конце концов, к 1929-му году вытеснил и того. Полностью взяв власть в свои руки. Пока вожди разбирались меж собой, страна хоть немножко оправилась от Гражданской войны. Но, как только Сталин стал самодержцем – ему захотелось порулить. И всё понеслось вспять – к нищете и разрухе. Сворачивание НЭПа, голод от коллективизации, войны с соседями, чудовищные репрессии…
Когда в 1953-м Сталин умер – люди немного вздохнули. Новое руководство провело амнистию, снизило давление на колхозы, ввело в деревне, вместо трудодней, оплату деньгами, начало заниматься потребительским рынком, жилищным строительством… Но, вскоре, единолично утвердившийся на троне Хрущёв тоже начал чудить и блажить. Знаменитая кукуруза, перевод народного хозяйства страны с отраслевого управления на территориальное, и опять – еда по карточкам. Которые стыдливо назвали талонами. Хотя, как говно ни назови – оно всё одно останется говном.
К власти пришёл Брежнев. Опять начались перемены – и люди увидели какие-то положительные сдвиги. На фоне успехов первых лет Леонид Ильич возомнил себя великим руководителем, решившим все проблемы страны на сто лет вперёд – и потерял к работе всякий интерес. Зато: бесконечные банкеты, торжественные заседания, аплодисменты, почётные звания, ордена… Всё выродилось в какую-то клоунаду.
И так далее, и тому подобное…
За сто с лишним лет я не вижу во главе страны ни одного персонажа, об уходе которого имело бы смысл жалеть.
Позитивного заряда сделать что-то хорошее у очередного российского самодержца хватает максимум на пару лет. Потом эти ребята занимаются только собственным возвеличиванием, укреплением личной власти и набиванием карманов – своих и своих родственников. И, на хрена выбирать этих уродов на шесть лет? Если все идеи и весь запал заканчивается на первой трети срока.
Страна и народ абсолютно ничего не потеряют, если они будут меняться каждые пару лет. Тем более – никто их не будет после этого отправлять на рудники. Они могут баллотироваться в Думу, становиться лидерами парламентских фракций, работать в правительстве… И даже становиться генсеками ООН! Если есть силы и есть, что предложить обществу – общество с удовольствием это примет. Естественно – если работа президентом оставила в народе хорошую память. Иначе – и в райсовет не изберут. Забросают тухлыми яйцами. И будут совершенно правы.