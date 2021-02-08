Игорь Яковенко: … А что Явлинский?
Помните, на президентских выборах был странный персонаж по фамилии Титов, мелкий чиновник администрации Путина, которого ради массовки записали в президентскую гонку, поставив тем самым в совершенно идиотское положение, поскольку, по крайней мере формально он должен был конкурировать со своим хозяином. И вот, из непереносимости вынужденного участия в том, в чем участвовать он не мог по определению, этот странный человечек придумал себе (или ему придумали – неважно) вот такую рекламу: … А что Титов?
С августа 2020 года Григорий Алексеевич с нарастающей досадой и раздражением наблюдал за превращением Навального в политика № 1 в России. За тем, как его собственные коллеги по партии, такие как Вишневский и Шлосберг активно участвуют в протестах, инициированных Навальным, за тем как Навальный полностью захватил повестку дня не только российскую но и мировую. Дело дошло до выдвижения на Нобелевскую премию мира. А что – Явлинский?
И вот, появляется та самая статья: «Без путинизма и популизма». Статья грязная и лживая. Грязь статьи – в дате публикации.
Любой предмет, оказавшийся не в том месте и не в то время, становится грязью. Например, земля из цветочного горшка, если ее высыпать на обеденный стол, или чашка кофе, если ее пролить на пол. Критика политических взглядов Навального в тот момент, когда он недавно подвергся отравлению по приказу Путина, а сейчас находится в тюрьме и является политзеком и узником совести – это политическая грязь.
Никогда раньше Григорий Явлинский до такого не опускался. В свои «союзники» Явлинский пытается записать Новодворскую. Напрасно он это делает. Покойная Валерия Ильинична была порой наивна, как все святые, но за моральной чистотой следила тщательно и грязи не допускала. Да, она критиковала Навального, когда тот был на свободе. А вот ее слова о нем, когда его судили:
«Я считаю его жертвой режима. Пусть этот суд прекратится, ибо это неправый суд, ибо это надругательство над правосудием. Ну, и тогда мы поближе поговорим с Алексеем Навальным о его как мэрской, так и президентской программе. Пока он является жертвой режима, пока его судят, пусть на него не поднимется ни одна демократическая рука и пусть в него не попадет ни один демократический камень".
Кроме того статья Явлинского – лживая. Вот, как минимум четыре примера откровенной лжи Григория Явлинского.
Ложь №1
«главный общественно значимый эффект, на который ориентирована стилистика «разоблачительных» фильмов Навального, — это разжигание примитивной социальной розни. И это тоже не ново. Так уже делали власти, когда отжимали ЮКОС у Ходорковского в 2003 году. Разжигание классового популизма в России, провоцирование столкновения бедных и богатых ни к чему хорошему не приведет». Конец цитаты.
Это ложь потому, что неприятие воровства и коррупции не имеет ничего общего с социальной рознью. Заявление Явлинского напоминает жалобу Соловьева, что Навальный его ненавидит за то, что Соловьев – еврей. С коррупцией борются во всем мире, в том числе и в первую очередь в тех странах, где борцы с коррупцией никакого классового популизма и социальной розни не разжигают.
Ложь №2
«Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой».
Это ложь хотя бы потому, что штаб Навального вот только что поставил протест «на паузу» как раз для того, чтобы избежать избыточных жертв и поломанных судеб.
А вообще оппозиция и протест в условиях тоталитарного режима фашистского типа – дело крайне небезопасное. В офисе партии «Яблоко» на стене есть галерея портретов яблочников, убитых за то, что они выражали позицию своей партии. Галерея называется: В Яблоке навсегда. Я не знаю случая, когда кто-либо упрекал Явлинского за гибель Ларисы Юдиной или Юрия Щекочихина.
Ложь №3
«Они сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях».
Я не знаю, зачем Явлинский повторяет кремлевскую ложь. После того как против Волкова возбудили уголовное дело за «вовлечение несовершеннолетних» он объявил денежную премию тому, кто найдет хоть какие-то признаки призывов детей на митинги протеста. Деньги все еще у Волкова в целости. Да и детей-то там не было. Если бы Явлинский пришел на акцию протеста, мог бы сам убедиться.
Ложь №4
«На последних протестных акциях не выдвигалось организованного требования освободить политических заключенных… Все требования касались исключительно фигуры Навального».
Эта ложь опровергается просто. Главные лозунги: «Свободу!» (всей России, а не только Навальному), «Путин – уходи!» и «Свободу политзаключенным!». Лозунг «Свободу Навальному!» был, но он точно не был единственным. На акциях протеста было немало яблочников, Григорий Алексеевич мог бы спросить у них, чтобы не писать ерунду…
Ложь №5
«Надо, чтобы на выборах в сентябре этого года — уж какие они есть (возможно, кстати, последние) — за свободу и самоуважение, то есть за «Яблоко», проголосовало не менее 20 миллионов человек. Это те, кто не за Путина и не за популистов-националистов. Тогда будет основа для диалога с властью, и мы сможем начать реальную смену режима. Тогда люди будут жить в гораздо большей безопасности, а полиция будет вести себя совершенно иначе».
Тут ложь не фактическая, а, скорее, политический обман. Во-первых, шансы на 20 миллионов за «Яблоко» - это в нынешних условиях насмешка над здравым смыслом. А во-вторых, Явлинский прекрасно понимает, что никакие миллионы голосов в нынешнем фашистском режиме не приведут к его смене. Понимает, но зачем-то лжет, обманывает людей…
Не хочу гадать о причинах политического самоубийства Явлинского. Если «Яблоку» в сентябре что-нибудь нарисуют, эти резоны выйдут наружу. А пока Явлинского с удовольствием цитирует Соловьев. Надеюсь, Григорию Алексеевичу хватит ума не ходить в путинский телевизор. Яблочники активно подписывают заявление с несогласием с позицией Явлинского. Не хотел бы я сейчас оказаться на месте Шлосберга или Вишневского…
В начале 2021 года Россия навела «на резкость». Исчезли полутона. Черное стало черным. И то, что Григорий Алексеевич Явлинский оказался в одном ряду с Газмановым, Слепаковым и прочими путинскими холуями, весьма печально. Каждый сам пишет свою биографию...
Источник - блог Игоря Яковенко
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