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Политика
Половина россиян считает неправильным путь развития страны
Авторская колонка
06 февраля 2021, 23:51
Александр Минкин: Путин и Лукашенко - два сапога пара
Минкин Александр

Российский журналист и театровед. Обозреватель газеты «Московский комсомолец»

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Александр Минкин: Путин и Лукашенко - два сапога пара

Александр Минкин: Путин и Лукашенко - два сапога пара

Самый счастливый человек на территории бывшего СССР — Лукашенко. 23 января 2021 года Великая Россия окончательно вступила на путь лукашенковской Белоруссии. А 31 января и 2 февраля Россия показала, что вступила в это политическое дерьмо не случайно.

Теперь Путин и Лукашенко — два сапога пара. Буквально. Это именно тот сапог, что со всей дури влетел в живот немолодой женщины, которая всего лишь спросила «За что?». Теперь Лукашенко спокоен: даже если трон у него Путин отнимет, то уж в тюрьму партнёр не посадит: свой в доску.

Будь разгон 23 января — эксцессом исполнителей (если бывают массовые эксцессы), то 31.01 и 2.02 всё было бы иначе. Но нет: жестокие вооруженные по всей стране нападали на мирных безоружных. Это выглядело как государство против народа.

Такому государству не нужны граждане. Оно ненавидит и боится граждан. Такому государству нужны рабы. И, кстати, ему вовсе не требуется 144 миллионов рабов. Для обслуживания трубы можно нанять украинцев, для строительства — армян и турок (это сочетание будет работать, в том числе как миротворческая операция), для перекладки бордюров сгодятся дешёвые таджики.

Россия развивается. Точнее: в государственном организме развивается раковая опухоль. Это совершенно очевидно. Развитие это зашло далеко. Терапия исчерпала себя. Хирургия началась.

Жестокое насилие? — да, мы это видим. Немотивированная жестокость? — вот уж нет! Мотив абсолютно ясен: запугать, отбить (буквально) и почки, и охоту качать права.

Нам кажется подлостью поведение тех миллионов, которые одобряют и оправдывают отвратительную жестокость. Если так, то эта многомиллионная подлость (неотделимая от трусости, обеспечивающая комфорт) и является опорой режима, его фундаментом. Такому фундаменту необходим крепкий мороз. Иначе эта гниль потечёт.

***

Ирония судьбы: ещё недавно «на Сахарова» означало свободу. Так и назначали: «митинг на Сахарова». Прошло десять лет (с 2011 года) и вот — изолятор на Сахарова. Вместо свободы — камера и пытки.
Жалуются на издевательства, на десятки часов без еды, воды и туалета. Но никто пока почему-то не пожаловался на, возможно, непоправимый вред здоровью. Извините за физиологические и анатомические детали: как отзовётся ночь в ледяном автозаке без выхода в туалет на мочевом пузыре и придатках молодой девчонки? Сможет рожать?

...В начале 2000-х на первом Марше несогласных на трибуну поднялся Касьянов (отставной премьер-министр России). Тогда в «МК» я написал: «Тот, кто борется за власть в России, должен быть готов умереть». Касьянов, очевидно, этому условию не соответствовал. А теперь существует кандидат, который готов умереть.

Многие ли готовы умереть — вот вопрос. А что власть готова убивать — не вопрос. Судя по тому, с какой бессмысленной жестокостью бьют лежачих и сапогами, и дубинками и электрошокером (прогресс!), карателям не хватает только приказа. И протест будет подавлен «малой кровью». Потому что организованного сопротивления нет, вооружённого сопротивления нет тем более, а разбегаясь от ОМОНа врассыпную по дворам — ничего не добьёшься.

С 1991-го прошло тридцать лет; извините, что цитирую свою статью, но ведь те читатели всё забыли или попросту умерли. Тогда, в августе-91, я написал: «ГКЧП провалился, потому что старые генералы и маршалы не решились отдать приказ стрелять в народ. В следующий раз это будут молодые подполковники, они решатся».

Если Навального убьют, возмущение будет не слишком сильным и не слишком долгим. А главное — оно не станет опасным для режима. Западу нужен газ, Востоку мы и так отгружаем всё, что ему надо, а внутри страны вполне достаточно имеющихся карателей. Понятно, что их не хватит на всех. Но все и не встанут, пока есть хлеб, пиво и телевизор. Страна не заметит потери бойца и с Путиным вместе пойдёт до конца.

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