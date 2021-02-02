Леонид Волков: В этот день уместно напомнить о том, что это вообще такое - «дело Ив Роше»
В этот день уместно напомнить о том, что это вообще такое - «дело Ив Роше».
Все материалы дела выложены - вы можете прочитать их и составить собственное впечатление - и вся хронология опубликована на сайте Алексея Навального.
Компания «Ив Роше» заказала фирме «Главподписка» Олега Навального коммерческие перевозки грузов из Ярославля в Москву. «Главподписка» возила грузы с 2008 по 2012 год, и все были довольны. Но в 2012 году Следственный комитет получил команду возбудить на Алексея Навального как можно больше дел...
«Главподписка» (как видно и из названия - ООО «Главное подписное агентство») была учреждена в свое время братьями Навальными не для грузоперевозок, а для стартапа по заказу доставки журналов через интернет; стартап - как это бывает - не «взлетел», но юрлицо осталось. У братьев было там по 50%, это и стало роковым обстоятельством.
Когда у Олега появился контракт с «Ив Роше», он использовал существующее юрлицо, то есть то, где и у Алексея было 50%. Если бы не это, то, вероятно, до сих пор бы ездили фуры с косметикой из Ярославля в Москву, и ни у кого бы не было никаких вопросов. Но Путин уже тогда требовал посадить Навального...
В 2012 году гендиректора «Ив Роше Восток» (российской «дочки» французской компании «Ив Роше») Бруно Лепру вызывают в Следственный комитет и заставляют написать даже не заявление о преступлении, а фиговый листочек: обращение о том, что компании «возможно был причинен ущерб» с просьбой «провести проверку».
После этого финансовый директор «Ив Роше Восток» Кристиан Мельник проводит аудит, который показывает, что сотрудничество с «Главподпиской» было для компании выгодным, никакого ущерба не было нанесено. Но «экспертам» Следственного комитета было виднее.
Без заявления о преступлении от компании, «Ив Роше Восток» признают потерпевшей, и возбуждают уголовное дело о том, что, якобы, «Главподписка» возила грузы «по завышенной цене» (по мнению следователей!), и, следовательно, имело дело мошенничество. То есть «Ив Роше Восток» считает, что ущерба не было, но следователь знает лучше!
В 2017 году, когда ЕСПЧ будет выносить решение по делу «Ив Роше», у судей от этого полезут глаза на лоб и они отдельно укажут в решении, что братья Навальные не только были лишены права на справедливый суд, но и были наказаны за действия, которые просто не подпадают под УК РФ.
Ну вот и все: 30 декабря 2014 года суд приговаривает Олега к 3.5 годам лишения свободы (Олег их отсидит от звонка до звонка, и большую часть времени - в одиночке, в ШИЗО), а Алексея (просто за то, что был акционером «Главподписки»; в бизнесе Олега он не участвовал вообще никак) - к 3.5 годам условно.
Когда в 2017 году ЕСПЧ признает приговор незаконным (потому что братьев Навальных приговорили за действия, которые являются нормальной коммерческой деятельностью), Россия признает решение ЕСПЧ и выплатит им крупные компенсации, но... «забудет» отправить дело на пересмотр.
Ну хорошо, но ведь сейчас 2021 год - спросите вы. Даже эти 3.5 года давно прошли; Олег Навальный вышел на свободу летом 2018 года; за что и как сейчас преследуют Алексея по "делу Ив Роше" опять?
Дело в том, что его условный срок был установлен с испытательным сроком на пять лет, а потом еще годик просто так «накинули», итого вышло шесть лет. То есть, до 30 декабря 2020 года Алексей должен был «соблюдать правила условно-досрочного освобождения» (отмечаться и т.д.), иначе же его 3.5 года условных могли превратиться в 3.5 года реальных в любой момент.
В течение этих шести лет ФСИН не раз обращалась в суд с требованием заменить условный срок на реальный, но каждый раз получала отказы. (У Путина был, как мы теперь знаем, иной план решения «проблемы Навальный» - план, связанный с «Новичком»). Условный срок просто все время висел над Алексеем, это был такой шантаж.
Но когда с «Новичком» не получилось, решили вернуться к «плану Б». Еще 16 сентября 2020 года - Алексей находился в реанимации клиники Шарите, о чем знал весь мир - инспекторы ФСИН «осуществили выход» к нему домой, «не обнаружили» его там и составил протокол о нарушении правил испытательного срока. Потом состряпали еще пару таких протоколов, хотя Навальный через своих адвокатов официально уведомил ФСИН о месте своего пребывания и предоставил документы о лечении.
Подходил срок 30 декабря - конец «испытательного срока». И ФСИН опять соврал: якобы из статьи немецких медиков, вышедшей в журнале «Ланцет» 22 декабря, они узнали, что Алексей здоров и немедленно объявили его в розыск. На самом же деле, розыскное дело было оформлено еще 27 ноября - то есть за месяц до публикации в «Ланцете», на которую они сослались как на формальный повод.
Таким образом они пытались добиться воплощения голубой мечты Путина - испугать Алексея Навального, чтобы тот не возвращался в Россию.
Дальнейшее вы все уж точно хорошо знаете: Навальный вернулся, был незаконно задержан в аэропорту, арестован под портретом Ягоды в ходе «выездного заседания» Химкинского суда, с применением статей УПК, которые относятся к уклоняющимся от исправительных работ (а не к условно-осужденным).
Со всеми этими юридическими нюансами, простая суть того, что происходит сейчас в Мосгорсуде не должна ускользать от здравого смысла: Путин сажает Навального в тюрьму за то, что тот выжил после покушения и расследовал покушение. Формальным же поводом служит незаконный приговор по абсурдному уголовному делу столетней давности.
И еще: сама компания «Ив Роше», которую использовали для фабрикации этого уголовного дела, так и не принесли извинений, не выступила ни с одним заявлением по существу, а в продолжающемся суде против нее во Франции отказывается от ответственности за действия своей российской «дочки».