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28 января 2021, 18:36
Валерий Рашкин: Палач с хризантемами
Рашкин Валерий

Депутат Государственной Думы

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Валерий Рашкин: Палач с хризантемами

Валерий Рашкин: Палач с хризантемами

Чтобы не заметить протестные митинги, которые в субботу прошли практически по всем крупным городам нашей страны, нужно быть либо слепым на оба глаза, либо Дмитрием Песковым. На протяжении всей той недели, которая предшествовала субботним митингам, у меня сложилось абсолютно четкое ощущение, что готовящиеся митинги в большей степени были  нужны не гражданам, не оппозиции и даже не Навальному, а  именно власти – чтобы в очередной раз показать, что некие «чужеродные и враждебные элементы» «раскачивают лодку», пытаются подорвать  нашу «стабильность» и погрузить стану в хаос и разруху. Эта мысль звучала буквально из каждой пропагандистской дырки, вещающей в интересах Кремля. Ведущие госканалов, «эксперты» и «пригожинские» тролли наперебой рассказывали, что в выходные готовится бойня; что радикальные элементы заготавливают бутылки с зажигательной смесью, куски арматуры с наваренными гвоздями и другие колюще-режущие орудия. 

Власти очень нужна была мясорубка. И ее даже пытались спровоцировать. В интернете сохранилось достаточно срежиссированных и постановочных кадров, на которых «боевики» вступают в жесткую схватку с омоновцами и полицейскими, бьют им в головы ногами, играют в футбол защитным полицейским шлемом, имеющим весьма щекочущее нервы ассоциации с человеческой головой… Но к счастью провокация не удалась.  Мирных граждан – которые вышли в очередной раз сказать «НЕТ» коррупции, беспределу чиновников и силовиков, бесправию народа, внесудебным расправам и незаконным арестам – не удалось превратить в погромщиков, вандалов и мародеров. Устроить шоу «как в Америке» не получилось. И хотя, с каждым разом протесты в России все более радикализируются, а противостояние народа с «полицаями» становится все более  жестким и бескомпромиссными, превзойти в жестокости путинских палачей пока что не удавалось даже самым «отмороженным» радикалам.  Кадры субботнего побоища по-прежнему вызывают оторопь и шок. Кажется, такого не должно быть в Москве в 21 веке. У меня перед глазами  стоит по-детски удивленное, какое-то растерянное лицо совсем юной девушки, у которой от удара полицейской дубинки по голове содрана часть скальпа и по лицу течет кровь…  Кровь на снегу на Пушкинской площади.

И другой кадр уже из Питера, где бронированный путинский боров в доспехах ногой в живот бьет женщину, которая просто попадается ему навстречу… Пострадавшая пожилая петербурженка Маргарита Юдина от этого удара оказалась в реанимации, откуда ее перевели в кардиохирургию. Уже после того как субботняя бойня закончилась, руководство питерской полиции устроило показательное шоу. В больничную палату Маргариты Юдиной пришел тот самый путинский «броненосец» – принес букетик хризантем и под камеры произнес прочувствованную речь о том, что произошедшее для него «личная трагедия». Он, понимаешь,  вышел врагов России убивать и их печень по асфальту размазывать, а оказалось что на улице в основном «школота» и «старухи»,  которые уже не могут больше спокойно наблюдать, как их страну разворовывает шайка жуликов, строящих себе королевские палаццо с виноградниками и погребами на наши с вами деньги. Ну, полицейский и не сориентировался. Надо же чью-то печень по асфальту размазать: ему, в конце концов, за это деньги платят. Вот он и размазал. Но это он не специально. Не со зла. «Так-то он у нас добрый» – звучит за кадром голос какой-то полицейской начальницы или пресс-секретарки. Так что вот вам цветочки. И помните нашу доброту.

Так-то ведь вообще-то могли бы и череп проломить, насовсем, так сказать… Этот мой пост не про Навального даже. Он о нас с вами. И о наших палачах – «хороших», в общем-то, ребятах. Если  они вас вдруг не добьют на очередном несогласованном властями митинге – вам могут даже принести букетик хризантем в больничную палату. Вы, главное, не верьте  всем этим «вражеским» слухам про президентские дворцы и губернаторские яхты, сидите тихо, носите маски, молитесь  через интернет (во избежание нарушения предписаний Роспотребнадзора) об успехах нашего национального лидера с его ракетами в новом главном храме Вооруженных  Сил. И всё у нас будет хорошо. Назло буржуям, масонам, Америке или кто там еще мерещится стареющей власти в темных углах ее замков.

По материал радиостанции «Эхо Москвы»

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