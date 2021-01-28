«Полная деградация экологических стандартов»
Минприроды готово исключить обязательную экоэкспертизу для скважин в Арктике
Минприроды поддержало идею отменить норму об обязательном проведении государственной экологической экспертизы буровых скважин в Арктике. Ранее с такой инициативой выступили топ-менеджеры «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти». Может ли это решение, в случае его принятия, негативно отразиться на окружающей среде целого региона - в этом материале.
Убедительное предложение
Глава министерства природы Александр Козлов заявил на совещании с представителями компаний-недропользователей, что считает возможным отмену нормы об обязательном проведении государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) буровых скважин в Арктике — сейчас такая процедура обязательна для всех строек в регионе. Осенью прошлого года из-под действия этого требования было предложено исключить социальные объекты в границах населенных пунктов.
Окончательный перечень объектов, освобожденных от госэкоэкспертиз в Арктике, в ближайшее время должно утвердить правительство. Вероятно, при поддержки Минприроды, буровые скважины станут еще одним исключением из этой нормы. При этом по закону объекты добычи нефти и газа относятся к первой категории, то есть официально признаются оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду.
По словам представителей Минприроды, заменить процедуру экоэкспертизы можно альтернативными мерами защиты экологии, которые будут отнимать у нефтедобывающих компаний меньше времени.
Руководитель энергетической программы российского отделения Greenpeace Владимир Чупров уверен, что все эти половинчатые меры снизят уровень экологических стандартов в Арктике, что в перспективе может негативно сказаться на экологии региона, а то и всей страны.
«Владимир Путин, еще будучи премьер-министром, в 2010 году говорил, что в Арктику мы пойдем с высочайшими и самыми строгими экологическими стандартами, что это принципиальная позиция правительства страны. Но вот прошло десять лет. И что мы видим? За это время стандарты не просто не выполнялись, они деградировали. Много примеров, когда наши нефтегазовые компании в Арктике экономили деньги на безопасности и защите экологии. В 2018 году, к примеру, правительство в четыре раза снизило плату за сжигание попутного нефтяного газа на морских месторождениях в Арктике, потому что слишком дорого его выводить на сушу. Представляете, во льдах факел горит, а вокруг появляется сажа? Как это влияет на животных, которые населяют эту территорию? Так что это далеко не единственный случай такого безответственного отношения к окружающей среде».
Амбициозные планы
В январе изданию «Коммерсантъ» стало известно о том, что главы крупнейших нефтяных компаний страны «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти» Игорь Сечин, Вагит Алекперов и Александр Дюков пожаловались в правительство на необходимость проводить госэкоэкспертизу буровых скважин в Арктике. Такая норма начала действовать с августа 2020 года, когда вместе с господдержкой арктических проектов были приняты изменения в закон об экологической экспертизе. По словам представителей компаний, эти «избыточные» требования могут затормозить ввод месторождений в разработку и, как следствие, привести к снижению уровня добычи и доходов бюджета страны.
По словам руководителя энергетической программы российского отделения Greenpeace Владимира Чупрова, компании настаивают на принятии такого решения, потому что это позволит им сэкономить время и деньги.
«В первую очередь, сократятся сроки принятия решений по скважинам. Почему компании этого требуют? Потому что экспертиза может растянуться до полугода. Однако надо понимать, что скважина, которая не прошла ее, может быть уязвимой, не такой безопасной. Она может прослужить весь срок, и ничего страшного не случится. А может и рвануть. Предугадать нельзя, — рассказал Чупров. — Сейчас есть чиновники, которые осознают, что надо усиливать контроль и надзор за нефтедобывающими компаниями, особенно в таких природных зонах, а есть министерство энергетики, которое представляет исключительно интересы этих компаний, поэтому ведется такая мощная борьба. Законы то принимаются, то отменяются».
В ответ на обращение представителей нефтедобывающих компаний в Минприроды подчеркнули, что эта поправка в закон была введена не случайно. Она обусловлена «особенной экологической чувствительностью арктической природы и длительностью восстановления хрупких арктических экосистем». При этом предложения нефтедобывающих компаний об отмене госэкоэкспертизы в министерстве назвали «убедительными» и обещали поддержать.
У каждой из компаний, обратившихся за помощью в правительство, есть свои амбициозные планы по освоению Арктики, в которые долгая процедура экоэкспертизы не укладывается. Так, например, «Роснефть» сейчас активно занимается развитием своего проекта «Восток Ойл», в рамках которого собирается перенаправить нефть с месторождений Ванкорского кластера на север Таймыра, где находится Пайяхское месторождение, а затем отгружать сырье через порт в бухте Север. Компания пообещала поставлять по Севморпути к 2024 году 30 миллионов тонн грузов — около 40% от общей предполагаемой загруженности маршрута. «Газпром нефть» тоже не отстает от своего конкурента. Компания активно разрабатывает в Арктике шельфовое Новопортовское месторождение. Реализация этого проекта в этому году должна вывести арктический актив компании на добычу в 8 миллионов тонн нефти.
По материалам издания «МБХ медиа»