Меню
Экономика
Зачем правительство Собянина уничтожает столичный троллейбус?
экология
Дарья Баева
«МБХ медиа»
28 января 2021, 14:47

«Полная деградация экологических стандартов»

Минприроды готово исключить обязательную экоэкспертизу для скважин в Арктике

«Полная деградация экологических стандартов»

Минприроды поддержало идею отменить норму об обязательном проведении государственной экологической экспертизы буровых скважин в Арктике. Ранее с такой инициативой выступили топ-менеджеры «Роснефти»,  ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти». Может ли это решение, в случае его принятия, негативно отразиться на окружающей среде целого региона - в этом материале.

Убедительное предложение

Глава министерства природы Александр Козлов заявил на совещании с представителями компаний-недропользователей, что считает возможным отмену нормы об обязательном проведении государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) буровых скважин в Арктике — сейчас такая процедура обязательна для всех строек в регионе. Осенью прошлого года из-под действия этого требования было предложено исключить социальные объекты в границах населенных пунктов.  

Окончательный перечень объектов, освобожденных от госэкоэкспертиз в Арктике, в ближайшее время должно утвердить правительство. Вероятно, при поддержки Минприроды, буровые скважины станут еще одним исключением из этой нормы. При этом по закону объекты добычи нефти и газа относятся к первой категории, то есть официально признаются оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду. 

По словам представителей Минприроды, заменить процедуру экоэкспертизы можно альтернативными мерами защиты экологии, которые будут отнимать у нефтедобывающих компаний меньше времени.

Руководитель энергетической программы российского отделения Greenpeace Владимир Чупров уверен, что все эти половинчатые меры снизят уровень экологических стандартов в Арктике, что в перспективе может негативно сказаться на экологии региона, а то и всей страны. 

«Владимир Путин, еще будучи премьер-министром, в 2010 году говорил, что в Арктику мы пойдем с высочайшими и самыми строгими экологическими стандартами, что это принципиальная позиция правительства страны. Но вот прошло десять лет. И что мы видим? За это время стандарты не просто не выполнялись, они деградировали. Много примеров, когда наши нефтегазовые компании в Арктике экономили деньги на безопасности и защите экологии. В 2018 году, к примеру, правительство в четыре раза снизило плату за сжигание попутного нефтяного газа на морских месторождениях в Арктике, потому что слишком дорого его выводить на сушу. Представляете, во льдах факел горит, а вокруг появляется сажа? Как это влияет на животных, которые населяют эту территорию? Так что это далеко не единственный случай такого безответственного отношения к окружающей среде».

Амбициозные планы

В январе изданию «Коммерсантъ» стало известно о том, что главы крупнейших нефтяных компаний страны «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти» Игорь Сечин, Вагит Алекперов и Александр Дюков пожаловались в правительство на необходимость проводить госэкоэкспертизу буровых скважин в Арктике. Такая норма начала действовать с августа 2020 года, когда вместе с господдержкой арктических проектов были приняты изменения в закон об экологической экспертизе. По словам представителей компаний, эти «избыточные» требования могут затормозить ввод месторождений в разработку и, как следствие, привести к снижению уровня добычи и доходов бюджета страны. 

По словам руководителя энергетической программы российского отделения Greenpeace Владимира Чупрова, компании настаивают на принятии такого решения, потому что это позволит им сэкономить время и деньги. 

«В первую очередь, сократятся сроки принятия решений по скважинам. Почему компании этого требуют? Потому что экспертиза может растянуться до полугода. Однако надо понимать, что скважина, которая не прошла ее, может быть уязвимой, не такой безопасной. Она может прослужить весь срок, и ничего страшного не случится. А может и рвануть. Предугадать нельзя, — рассказал Чупров. — Сейчас есть чиновники, которые осознают, что надо усиливать контроль и надзор за нефтедобывающими компаниями, особенно в таких природных зонах, а есть министерство энергетики, которое представляет исключительно интересы этих компаний, поэтому ведется такая мощная борьба. Законы то принимаются, то отменяются». 

В ответ на обращение представителей нефтедобывающих компаний в Минприроды подчеркнули, что эта поправка в закон была введена не случайно. Она обусловлена «особенной экологической чувствительностью арктической природы и длительностью восстановления хрупких арктических экосистем». При этом предложения нефтедобывающих компаний об отмене госэкоэкспертизы в министерстве назвали «убедительными» и обещали поддержать. 

У каждой из компаний, обратившихся за помощью в правительство, есть свои амбициозные планы по освоению Арктики, в которые долгая процедура экоэкспертизы не укладывается. Так, например, «Роснефть» сейчас активно занимается развитием своего проекта «Восток Ойл», в рамках которого собирается перенаправить нефть с месторождений Ванкорского кластера на север Таймыра, где находится Пайяхское месторождение, а затем отгружать сырье через порт в бухте Север. Компания пообещала поставлять по Севморпути к 2024 году 30 миллионов тонн грузов — около 40% от общей предполагаемой загруженности маршрута. «Газпром нефть» тоже не отстает от своего конкурента. Компания активно разрабатывает в Арктике шельфовое Новопортовское месторождение. Реализация этого проекта в этому году должна вывести арктический актив компании на добычу в 8 миллионов тонн нефти.

По материалам издания «МБХ медиа»

Материалы по теме
Бороться и искать, найти и сдаться
Нефтяники попросили правительство отменить экологическую экспертизу для буровых скважин
Экологическая катастрофа в Норильске стала самой масштабной за все время наблюдения
Сейчас на главной
Без скидки на богатство и положение в обществе
антироссийские санкции
Без скидки на богатство и положение в обществе
Депутаты британского парламента призвали власти своей страны «начать действовать» и ввести в связи с отравлением Алексея Навального санкции против бизнесменов из окружения президента России Владимира Путина
Борьба с коррупцией в России остается на уровне африканских стран
борьба с коррупцией
Борьба с коррупцией в России остается на уровне африканских стран
В индексе-2020 Россия набрала только 30 баллов из 100 возможных и заняла 129 место из 180. Для Российской Федерации это самый высокий результат за весь период составления рейтинга
«Единой России» можно, а оппозиции нельзя
акции протеста
«Единой России» можно, а оппозиции нельзя
Оппозиционер также обвинил власти в лицемерии и выложил в своем аккаунте фотодоказательства того, как партия «Единая Россия» регулярно привлекает несовершеннолетних к участию в своих публичных акциях
Московские мундепы предложили назвать одну из улиц именем Алексея Навального
Алексей Навальный
Московские мундепы предложили назвать одну из улиц именем Алексея Навального
Депутаты муниципального образования «Академический» решили изучить мнение граждан по поводу присвоения одному из проездов в округе имени оппозиционера
Общество
Архангельскую активистку задержали за организацию «массового пикета снеговиков»
В Архангельской области полиция задержала активистку Елену Калинину за нарушение порядка проведения публичных акций. Женщине инкриминируют организацию «массового пикета снеговиков»
Дочь сенатора Джона Маккейна пришла на телепередачу в футболке с надписью «Навальный»
Алексей Навальный
Дочь сенатора Джона Маккейна пришла на телепередачу в футболке с надписью «Навальный»
Дочь американского сенатора Джона Маккейна Меган Маккейн пришла в эфир популярной программы The View на телеканале ABC в футболе с надписью NAVALNY
Налоговая служба создаст спецкомиссию по работе с богатыми россиянами
ФНС
Налоговая служба создаст спецкомиссию по работе с богатыми россиянами
ФНС России намерена создать специальную инспекцию для работы с богатыми россиянами. «Клиентами» этой инспекции станут граждане с годовым доходом свыше 500 млн рублей в год
Турецкие ученые сообщили о создании спрея, который убивает коронавирус
коронавирус
Турецкие ученые сообщили о создании спрея, который убивает коронавирус
Ученые Улудагского университета объявили о создании назального спрея, который может «убить за минуту» коронавирус COVID-19. Исследования показали, что средство Genoxyn является универсальным препаратом
«Отравители Навального» причастны к трем убийствам
ФСБ
«Отравители Навального» причастны к трем убийствам
Опубликовано новое расследование, в котором рассказывается о возможной причастности группы сотрудников НИИ-2 ФСБ России к убийствам журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера «Новой России» Никиты Исаева
Силовики проводят обыски у жены Алексея Навального и у арестованных сотрудников ФБК
ФБК
Силовики проводят обыски у жены Алексея Навального и у арестованных сотрудников ФБК
В Москве сотрудники полиции проводят обыски по месту жительства Алексея Навального, который находится в СИЗО, сотрудника ФБК (внесен в реестр инагентов) Георгия Албурова и пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш
Политика
Велика Россия и дворцов в ней не счесть
Портал поиска жилья после выхода резонансного фильма-расследования Алексея Навального о тайной резиденции Владимира Путина под Геленджиком сделал подборку самых дорогих «дворцов» России. В эту подборку вошли особняки, которые доступны для покупки на ЦИАН
Якутского шамана, объявившего третий поход на Кремль, увезли в психдиспансер
шаман Александр Габышев
Якутского шамана, объявившего третий поход на Кремль, увезли в психдиспансер
Якутского шамана Александра Габышева во второй раз насильно увезли в психоневрологический диспансер. В середине января он анонсировал третий поход в Кремль для «изгнания» Владимира Путина
Бороться и искать, найти и сдаться
экология
Бороться и искать, найти и сдаться
В понедельник, 25 января Норильско-таймырская энергетическая компания подала в Арбитражный суд Красноярского края иск на Енисейское управление Ростехнадзора, требуя признать незаконным некое решение ведомства о привлечении компании к административной ответственности
Украина предложила ввести санкции против 13 российских авиакомпаний
антироссийские санкции
Украина предложила ввести санкции против 13 российских авиакомпаний
Правительство Украины предложило ввести санкции в отношении российских авиакомпаний. Соответствующее предложение кабмин планирует внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны
Главу российского представительства TikTok вызвали на беседу в Госдуму
соцсети
Главу российского представительства TikTok вызвали на беседу в Госдуму
Сергея Соколова пригласили на беседу в Государственную думу. Приглашение поступило от комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России
Политика
«Еще один маленький штришок к „отсутствию истерики“ у президента»
На спутниковых снимках сервиса «Яндекс.Карты» пропала шикарная резиденция на берегу Красноярского водохранилища, которую российские СМИ связывают с президентом Владимиром Путиным. На это обратил внимание пользователь Twitter под ником CivSoc_Culture
Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о снижении заболеваемости
коронавирус
Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о снижении заболеваемости
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает о снижении заболеваемости коронавирусом в России. По данным штаба, за прошедшие сутки выявили 17 741 новый случай заражения
Бренд компании Apple стал самым дорогим в мире
бренды
Бренд компании Apple стал самым дорогим в мире
Первое место в этом рейтинге спустя несколько лет заняла американская компания Apple. Этот бренд эксперты оценили в 263,3 млрд долларов. В последний раз Apple признавалась самым дорогим брендом в мире в 2016 году