Бороться и искать, найти и сдаться
За крупнейшую экологическую катастрофу в Арктике регуляторы обещают содрать с «дочки» Норникеля три шкуры в виде рекордных для РФ 148 млрд. рублей, однако пока АО НТЭК заплатит всего 1 млн. Причем, похоже, пытается опротестовать и это решение
В понедельник, 25 января Норильско-таймырская энергетическая компания (энергетическое подразделение Норникеля) подала в Арбитражный суд Красноярского края иск на Енисейское управление Ростехнадзора, требуя признать незаконным некое решение ведомства о привлечении компании к административной ответственности. Подробности пока не разглашаются.
Где тонко, там и рвется
И это притом, что ранее одним своим решением регулятор неприятно удивил уже общественность – Ростехнадзор счел достаточным, по сути, смешной штраф за разлив более 21 тысяч тонн нефтепродуктов из разрушенного резервуара на ТЭЦ-3 под Норильском в мае 2020 года. По оценке специалистов, площадь загрязнения составила более 180 тыс. кв.м, дизтопливное пятно ушло в реки Далдыкан и Амбарная, затем через озеро и реку Пясино начало дрейфовать уже в сторону Карского моря. Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян тогда заявил: «В истории человечества такого количества топлива жидкого дизельного никогда не вытекало. Мы его ловили уже в арктической зоне!».
Енисейское управление Ростехнадзора выявило ряд грубых нарушений со стороны НТЭК: а вице-премьер региона Анатолий Цыкалов заявил: мол, под цистерной, где хранилось дизтопливо, просел грунт, и ее дно просто оторвалось. На основании части 3 статьи 9.1 КоАП РФ в отношении «дочки» Норникеля было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности и назначении максимального штрафа. В 1 миллион рублей.
Параллельно с этим процессом с октября Арбитражный суд Красноярского края рассматривает иск Росприроднадзора (РПН), который оценил ущерб от аварии на НТЭК в рекордные для России 148 млрд. рублей – это восемь годовых бюджетов Норильска. В минувшую пятницу судья перенесла на 5 февраля рассмотрение этого дела. В ходе заседания ведомство Светланы Радионовой уточнило: сумма требований к НТЭК несколько снизилась – до 145 млрд., а сам ответчик и вовсе оценивает колоссальный удар по экологии Арктики в 21,4 млрд. рублей, то есть в семь раз меньше.
Кроме того, суд отказал НТЭК в назначении экспертизы о возможности восстановления природных объектов, которым был нанесен ущерб в результате разлива топлива. Решение по второй экспертизе – о затратах на ликвидацию аварии ожидается на следующем заседании. Согласно актуализированным данным ответчика, по состоянию на 22 января затраты на ликвидацию аварии составили около 4,08 млрд. рублей.
Интрига с расчетами некоторых экспертов (на данные которых ссылаются как ответчик, так и истец) сохраняется, а дело затягивается. Некоторые Telegram-каналы уверены: мутные «исследования» и «заключения», выданные аффилированными с НТЭК и «Норникелем» фирмами, могут стать основанием для снижения стоимости ущерба. «Экспертные оценки и расчеты, сделанные на выгодном олигарху калькуляторе, скорее всего, позволят Потанину избежать наказания», - пишет «Кремлевский мамковед».
«Напомним, именно эта фирма (Экотерра) умудрилась найти «специалистов», которые извернулись в позу буквы «зю» и выдали заключение о том, что ущерб от крупнейшей экологической аварии в истории российского севера составляет всего… 17,94 млрд. рублей, – сообщает канал «Выводы на чистоту». – Это почти в 10 раз меньше той суммы, которую по официально принятым методикам и российским законам подсчитал Росприроднадзор.
Минприроды считает, что восстановление экосистемы в районе разлива займет не менее десяти лет. Ряд экспертов убеждены, что устранить последствия аварии до конца вообще невозможно.
Ранее глава РПН Светлана Радионова обещала, что виновники аварии будут строго наказаны. «Нарушитель должен оплатить причиненный ущерб. В полном объеме. Иной позиции и быть не может», - написала она в своем Instagram.
Ядовитые истории
Жестко и решительно, как и умеет Светлана Геннадьевна. Сразу вспоминается, как 25 февраля прошлого года во время визита в накрытый «черным небом» Красноярск Радионова обещала, что «будет смотреть на город под лупой», решать вопрос в «ручном режиме», что «нарушать экологическое законодательство должно быть стыдно и дорого!». А на деле? Столица Красноярского края по-прежнему остается в списке грязнейших городов мира, только в наступившем году режим неблагоприятных метеоусловий введен в городе уже в третий раз.
А вот в Карабаше, что в Челябинской области, главный экологический инспектор так и не побывала. Хотя этот городок с одним из самых высоких в стране показателей смертности от онкологии называют жуткими эпитетами – могильник, экологический ад, убийца. Карабаш и самый грязный город планеты – буквально синонимы! Воздух наполнен ядовитыми испарениями, текут мертвые красно-желтые реки, отравлена почва, растительности почти никакой, территорию окружают горы черных отбросов.
Нет, это не другая планета после атомного взрыва, всем этим апокалипсисом местные жители «обязаны» ОАО «Русская Медная Компания» (РМК), вновь запущенному в 1998 году. По оценкам экспертов, за время работы завода в воздух попало более 14 миллионов тонн вредных веществ: производные свинца, серы, мышьяка и меди. Меж тем, это не пустыня, в Карабаше продолжают жить 11 тысяч человек! Ну а что Росприроднадзор? От главного инспектора по экологии страны до сих пор не услышали ни одного внятного слова или демонстративного обещания - по сути, госпожу Радионову в «самом грязном городе планеты» и не припомнят. Лишь в ноябре 2018 года Минэкологии, РПН (еще до прихода туда Светланы Геннадьевны), правительство области и РМК подписали соглашение о ликвидации в Карабаше накопленного вреда окружающей среде, на что обещали инвестировать около 1,5 млрд. рублей. Учитывая нынешнюю ситуацию в городе, похоже, надеялись: или ишак помрет, или падишах. А спустя месяц определили другого главу РПН, которая, впрочем, не спешит дышать здешними токсичными испарениями…
Помнится, тогда в феврале 2019 года новоназначенная Светлана Радионова выдвинула инициативу об ужесточении ответственности за нарушение экологического законодательства. Она предлагала увеличить в два раза штрафы для крупных заводов, а для объектов высокого риска - в несколько раз. Нынешние штрафы не стимулируют компании к защите окружающей среды, отмечала чиновница.
Многие экологи и политологи ждали тогда от новой главы Росприроднадзора серьезных административных мер и инициатив по ужесточению ответственности за нарушение экологического законодательства. Однако, спустя годы, что мы видим?
Когда скрыть невозможно
Техногенных катастроф в России становится все больше, хотя инвестиции в природоохранную деятельность не иссякают, как убитые реки в некоторых регионах. В прошлом году в нашей стране произошли две масштабные экологические катастрофы – уже описанная в Норильске, а также загрязнение воды на Камчатке в сентябре, когда на пляжи в Петропавловске-Камчатском выбросило сотни мертвых морских животных, а у пловцов за короткий срок ухудшилось здоровье. Специалисты говорили, похоже, в Авачинской бухте значительно повышено содержание фенолов и нефтепродуктов. Тогда Светлана Радионова сообщила, что дело находится на особом контроле ведомства и отметила: виновные должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Но к концу октября чиновница заявила: следов техногенного воздействия, которое могло бы привести к массовой гибели морских организмов на Камчатке, не обнаружено. Вероятно, причиной произошедшего стало вредоносное цветение водорослей.
А ведь зачастую засилье водорослей-убийц связано с изношенными очистными сооружениями и сложностями при подборе доступной технологии очистки. Куда смотрят Росприрод- Ростех- и прочие надзоры, когда на берегах уникальных водоемов устраиваются огромные промышленные свалки, а ядовитые стоки убивают живительную влагу?
Так случилось и на Байкале. Процесс загрязнения «Колодца планеты» явно прогрессирует, считают экологи. Например, Байкальский ЦБК закрылся еще в 2013 году, но опасные для природы отходы производства в резервуарах – накопителях никуда не испарились. Хотя они уже давно должны быть обезврежены и ликвидированы, и на эти цели за семь лет кабмином были выделены 4 млрд. рублей. Однако фактическое обезвреживание отходов БЦБК до сих пор не ведется, сообщала в мае 2019 г. Счетная палата.
Выступая в сентябре перед членами Совета Федерации, президент Владимир Путин заявил – в ближайшие три года в России на экологию будет выделен из бюджета 1 триллион рублей! Но что ждет нас дальше с такой тенденцией – большие экологические деньги текут из казны регулярно, но, по сути, проблемы не решаются и растут, как снежный ком? С ядовитыми выбросами, оранжевым снегом, кислотными дождями и красно-зелеными реками. Воистину, Covid эту страну не победит! Когда ее последовательно уничтожают свои же предприятия, эксплуатирующие недра и зачастую отработавшие свой ресурс.
Очевидно, что десятки тысяч тонн разлившихся нефтепродуктов и сотни мертвых морских обитателей на берегах просто так не спрячешь – очевидцы катастроф торопятся выложить фотографии с места событий в соцсети. Хотя некоторые экологи настаивают: в поле зрения общественности все равно попадает лишь незначительная часть экологических происшествий в России.
По оценкам специалистов, нефтяные аварии происходят в нашей стране каждые полчаса, а Россия, увы, остается мировым лидером по числу разливов топлива и происходит это из-за коррозии труб. Дескать, крупным компаниям дешевле компенсировать ущерб, чем менять устаревшую инфраструктуру. Да еще и все эти экологические мегакатастрофы могут просто недооцениваться.
Робкие, системные и смелые
На днях в своем телеграм-канале вице-спикер кировского ОЗС Роман Титов сообщил, что руководитель Западно-Уральского управления Росприроднадзора (объединяет Удмуртию, Пермский край и Кировскую область) Андрей Азанов подал в отставку. Титов отметил, что «голос Росприроднадзора во время «мусорного коллапса» в регионе был робок и тих».
Зато вовсе не робкого десятка сама Светлана Радионова – бывшая сотрудница прокуратуры, Следственного комитета и Ростехнадзора. Нынешняя руководитель РПН по итогам последнего судебного заседания по делу НТЭК написала в своем Instagram: «В своих выводах мы уверены, дело нам кажется очевидным. Затягивать процесс смысла не видим. Авария в Норильске нанесла колоссальный ущерб природе, и он должен быть компенсирован».
Правда один из подписчиков поинтересовался у чиновницы: «Скажите, какие мероприятия провело руководство по предотвращению подобных экологических катастроф? – и добавил. – А от того, что наложат штраф и деньги попадут в бюджет на содержание чиновников или будут отмыты через утопические проекты, народу легче не станет».
Как известно, после аварии в Норильске президент Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым компенсацию от «Норильского никеля» за разлив топлива в Норильске зачислят в федеральный, а не в региональный бюджет. Отныне все платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в федеральной собственности, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда таким объектам, будут зачисляться в федеральный бюджет в 100% размере. Что достанется пострадавшему региону в таком случае – большой вопрос. И сколько РПН сможет сдернуть с «тефлонового» Норникеля?
Да, не слишком привычно видеть на судебных заседаниях целого руководителя федерального ведомства, но что-то подсказывает – дело РПН против НТЭК (то есть фактически Норникеля), нареченное общественностью «процессом века» конечно громкое, однако явно не без рояля в кустах.
Личное присутствие в суде, конечно, показательно, но, думается, настоящий руководитель-контролер с самого начала должен был действовать как замначальника норильского Росприроднадзора Василий Рябинин. Напомним, в своем видеообращении в сети инспектор рассказывал, как его сначала не пускали на место аварии, затем отстранили от проверки, а в финале создали такие условия, что Рябинин был вынужден написать заявление по собственному.
Более показательны сотни комментариев пользователей, увидевших этот видеоролик – они благодарят, готовы поддержать деньгами потерявшего работу смелого экологического инспектора и даже прочат его в настоящие руководители Росприроднадзора вместо Светланы Радионовой.
Экологический провал
«Радионова оказалась совсем не тем человеком, который может навести порядок и заставить крупный бизнес соблюдать законы и перестать загрязнять природу, – уверен сопредседатель группы «Экозащита!» Владимир Сливяк. – Теперь понятно, что Росприроднадзор – обычная структура, обслуживающая крупный и наиболее грязный бизнес. Она должна налагать жесткие наказания, но в реальности просто помогает избежать ответственности за экологические преступления за относительно скромную плату».
Эколог добавляет, сложившуюся ситуацию создала, конечно, не Светлана Радионова. Даже если бы она захотела что-то изменить, то вряд ли получилось бы (поскольку, видно, «деньги решают все»). Он считает, России нужна независимая структура, интересы которой не совпадали бы с интересами крупного экологически грязного бизнеса, нужен принципиальный человек во главе такой структуры, нужны другие законы, которые позволят наказывать загрязнителей настолько чувствительно, чтобы они ни в коем случае не хотели бы повторять свои преступления.
«Как именно это можно сделать – хороший вопрос и есть разные решения. Если РПН находится в структуре и под контролем министерства, то можно эти вопросы поднять до уровня министра. Либо вывести РПН за пределы министерства и сделать независимым. Опыт независимого надзора в России есть. Например, в 1990-х существовал независимый Госатомнадзор, не входящий в структуру Росатома. И был куда более эффективным, нежели появившийся на его месте зависимый Ростехнадзор», – заключает Сливяк.
Насчет «относительно скромной платы» также не все понятно. Согласно декларациям, Светлана Радионова владеет лишь скромной квартирой в 65 кв. м и получает ежемесячную зарплату чуть более 400 тысяч рублей. Но все помнят публикации, где СМИ сообщают о недвижимости на Лазурном побережье во Франции и нескольких квартирах в центре Москвы – на сумму более полумиллиарда рублей. Имущество оформлено на членов семьи чиновницы.
Нет виновных? Назначьте!
Что касается конкретного дела по катастрофе в Норильске, многие опасаются, что сумму ущерба постепенно скостят, за это время шум утихнет, а стороны так или иначе договорятся.
«Грустно все это. Одно радует: наш уважаемый премьер-министр искренне верит в то, что проблему можно решить, издав еще один закон конкретно «направленный на предотвращение разливов нефтепродуктов», – сообщает инфоцентр AfterShock. – На той же ТЭЦ-3 не так давно был взрыв водорода со смертями. Надо, выходит, издать закон о предотвращении взрывов водорода! Ну и нефти. И газа. И прочего. Побольше. И безо всяких СНиПов-хрипов, мы страна молодая. Да, и, разумеется, во всем виноват гадский начальник цеха. Он уже взят под стражу».
«Вопрос работы различных российских контролирующих ведомств «Рос-что-то-там-надзоров» далеко не так однозначен, чтобы сказать: «Не справляются!» и все. Сначала нужно разбираться с несколькими позициями, – говорит директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. – Какие у кого полномочия? Где они пересекаются, где их достаточно, а где они чисто формальные в виде нескольких строчек на бумаге, какие зоны выпадают из-под контроля. К примеру, при наличии Росстандарта, Роспотребнадзора, Роскачества, СЭС и других организаций, в магазинах все равно продолжают продавать сыр и творог из пальмового масла, где ингредиенты животного происхождения!»
Но еще очень важен вопрос целеполагания работы государственных контролирующих органов, считает политолог. Во-первых, это может быть пополнение госбюджета за счет различного рода штрафов. Или работа на собственную прибыль, от которой зависят зарплаты и премии высшего руководящего состава, за счет тех же штрафов и премий. Во-вторых, это может быть роль арбитров в спорах хозяйствующих субъектов. «Тогда главное не штрафы, а поиск компромиссов между различными центрами силы в рамках делегированных полномочий так, чтобы конфликты не выносились на самый верх, – продолжает Солонников. – Это важная функция и благодарность за ее успешное выполнение может носить как формальный характер, в виде соответствующих зарплат, льгот и возможностей, так и не формальный, в самых различных видах. В этом случае расплывчатые формулировки и неточные компетенции могут быть как раз очень кстати».
В-третьих, это работа в виде банальной синекуры, когда хорошему человеку нужно найти (или придумать) красивое место работы с хорошо звучащей должностью и соответствующей зарплатой, отмечает политолог. А так как у разных команд таких хороших людей много, то и множатся государственные (и окологосударственные) структуры с неясными дублирующими полномочиями. Все при деле, но в конечном итоге никто ни за что не отвечает, и, по-хорошему, не очень хочет отвечать. Про банальную коррупцию и говорить не хочется, подчеркивает Солонников.
«А теперь все это в применении к Росприроднадзору и его главе Светлане Радионовой. Откуда у кого-то уверенность, что ее задача именно в том, чтобы впаять максимальный штраф структурам Норникеля, доведя последних до предбанкротного состояния, а не разрулить ситуацию так, чтобы и овцы остались в основном целы, и волки оказались более или менее сыты? Конечно, она очень статусный государственный чиновник с соответствующими возможностями и положенными привилегиями. И их нужно подтверждать на деле. Но разве есть уверенность, что ее KPI строится только из количества штрафов и закрытых предприятий?
И это касается всей страны, а не только Таймыра. Росприроднадзор включен в большую систему формальных и неформальных отношений государства и крупного частного капитала. И никто в этой системе не будет махать шашкой направо и налево, желая в ней сохраниться. Иначе это уже не реализация полномочий на вверенном посту, а собственный пиар с соответствующими выводами и последствиями. Если такой идеи нет, то все правильно…».