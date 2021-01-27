Генерал дубинковых войск
Глава рязанского УМВД защищает не только дворец Путина, но и свой особняк
Владимир Алай владеет коттеджем в элитном подмосковном поселке и связан с фигурантами уголовного дела о масштабной «обналичке». Представляем вашему вниманию арсследование рязанской «Новой газеты».
Рязань в минувшую субботу установила рекорд численности несогласованных акций. Несколько тысяч человек вышли на улицу с требованием освобождения Алексея Навального и с антипутинскими лозунгами. Беспредедентным было поведение и силовиков: десятки человек оказались задержаны, избиты дубинками. Даже кровь пролилась – разбили голову 70-летнему правозащитнику.
Последние годы Рязань на фоне других регионов выделялась, можно сказать, адекватным поведением полиции во время публичных мероприятий. Полиция не пыталась разгонять протестные выступления даже в том случае, если чиновники их незаконно запрещали. Так было, например, в случае с акциями «Он нам не царь» и «Не Димон». И это нормально: от подобной корректной работы правоохранителей общественное спокойствие только выигрывает. Но теперь всё изменилось. Почему? Вероятно, это связано со сменой начальника регионального УМВД.
Владимир Алай заступил на пост в августе 2020 года. В отличие от предшественников, Николая Пилюгина и Сергея Лебедева, Алай – не рязанский, а пришлый. До этого работал в столице и на Кавказе. К тому же, он сам выходец из СОБРа, служил в охране. То есть жуликов не ловил, реальные преступления не расследовал (опять же, в отличие от предшественников), а карьеру сделал благодаря обеспечению «порядка». В данном случае он встал на защиту от оппозиционеров такого «порядка», который позволяет коррупционно обогащаться российской элите. Возможно, покорить новые должности он решил, отличившись в Рязани единственным умением. Махать дубинкой.
У Алая с Путиным есть и одно общее увлечение. Генерал-майор полиции, как и президент, очень любит Геленджик. Как показывают данные бронирования авиабилетов, он регулярно летает на курорт вместе со всей семьей.
Конечно, такого дворца, как у Путина, у Алая на морском побережье нет.
Зато есть особняк в элитном поселке Суханово Московской области. «Новая газета» получила документы из Росреестра, согласно которым Владимиру Алаю принадлежит трехэтажный дом площадью 439 кв. м.
На той же улице в настоящий момент продается 500-метровый дом с сопоставимым земельным участком за 150 млн рублей. Поэтому вряд ли коттедж Алая может стоить дешевле 100 миллионов.
Камерный поселок Суханово расположен в очень интересной локации: всего в 7 километрах от МКАД по Симферопольскому или Варшавскому шоссе. Поселок имеет свой выход к Сухановскому пруду и к Усадьбе Волконских. Можно комфортно проводить свой досуг, кататься на велосипедах, гулять и дышать свежим лесным воздухом. Благодаря особому режиму водоохранной и исторической зоны здесь сохранился практически не тронутый уголок природы.
По информации «Новой», Владимир Алай раньше был зарегистрирован в доме №15 по улице Ольховской.
Закунова являлась учредителем компании «Страховой брокер «Виктория», задействовованной в масштабной схеме обналичивания денег. За три года Закунова и ее сообщники вывели в теневой сектор около 20 млрд руб., заработав на этом более 1 миллиарда. Время преступной деятельности Закуновой совпало с появлением у Алая элитного коттеджа. Что связывает мошенницу и генерала полиции – неизвестно.
Зато известно, что семья Алая точно не разделяет оппозиционных взглядов. И дочь Екатерина, и невестка силовика Яна на своих страницах в соцсетях выражают поддержку Владимиру Путину:
К слову, невестка генерала вместе с его сыном Артемом работают в УФНС по Московской области.
Алаю-младшему принадлежит квартира (97,5 кв.м.) в доме на проспекте Андропова в Москве. Ее рыночная цена – около 29 миллионов рублей.
Любопытно, что дочь генерала, по данным «Новой» из ГИБДД, ездит на Volvo с чеченскими номерами:
Остается надеяться, что стараниями Алая Рязанская область не станет напоминать общественно-политическими порядками Чечню.