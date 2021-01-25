Придворный архитектор
Чем известен Ланфранко Чирилло, спроектировавший дворец в Геленджике
дворец путинаИстория строительства дворца под Геленджиком из расследования Алексея Навального берет начало в 2005-м. Его главный проектировщик – архитектор итальянского происхождения Ланфранко Чирилло – возможно, так и остался бы неизвестным для широкой общественности, если бы не открытое письмо бизнесмена Сергея Колесникова Дмитрию Медведеву, занимавшему в 2010 году пост президента. В нем он и рассказал об объекте на берегу Черного моря. Как Чирилло оказался в России, какими проектами занимался и что еще о нем известно – в этом материале.
Итальянец в России
Ланфранко Чирилло – уроженец Италии, выпускник венецианского университета Ка’Фоскари и единоличный владелец ООО «Стройгазкомплект» – архитектурного бюро Masterskaja в Москве. В России, по его словам, он оказался практически по воле случая.
«Это был 1993 год. Я гулял в Милане, искал какой-то адрес [по своим делам]. Позвонил мой коллега и сказал: «Здесь есть русские, которые здорово говорят по-немецки. Ты говоришь по-немецки?». Я сказал: «Слушай, я по-немецки говорю 4 слова». «Ну это лучше, чем я, приезжай». Вот так я приехал. И там был человек, который хотел стройку на даче под Москвой. Я как итальянский традициональный авантюрист сказал: «Ладно, приеду, посмотрим». И так начинал», – рассказывал он телеканалу «Дождь» в 2016 году (стилистика речи сохранена ).
Судя по всему, результатом оставшийся неизвестным клиент остался доволен: он познакомил архитектора с президентом компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым, с которым итальянец и продолжил сотрудничество.
В 1995 году (по другим данным – в 1997-м) у Чирилло уже было собственное бюро на Арбате.
Проекты для олигархов и президента
По данным «Радио Свобода», кроме Алекперова, архитектор Чирилло строил дома и для его заместителей, а также занимался дизайном офисов на Сретенском бульваре. А затем опять проектировал дачи, апартаменты и снова офисы – так продолжалось до 2002–2003 годов.
Архитектор работал над проектами квартир ценой €4 млн (например, в элитном жилом доме с окнами на Ростовскую набережную), интерьерами домов в загородном поселке на Рублевке, а также офисов высокого класса, например, бюро финансовой группы ИФД «КапиталЪ» на Краснопресненской набережной (бенефициары группы — президент и вице-президент «Лукойла» Вагит Алекперов и Леонид Федун), писали The New Times.
Работал Чирилло, по его словам, и на «Газпром», и на компанию «Новатэк», совладельцем которой был Геннадий Тимченко, друг Владимира Путина. Кроме того, он создавал интерьеры для офисов банков, делал дизайн салонов самолетов и делал офисы для представительств крупных нефтяных компаний, а также зарубежных вилл их президентов в Майами, Дубае, Париже и Лондоне.
Несмотря на то, что итальянец проектировал самые разные здания в нашей стране и за границей, в том числе для российских миллиардеров, до 2012 года о нем мало что было известно. В то время журналистам The New Times не удалось найти никого в российских или итальянских архитектурных кругах, кто смог бы что-то рассказать о Чирилло. Только Александр Кузьмин, главный архитектор Москвы в 1996-2012 годах, рассказал журналистам, что за последние 15 лет встретил единственное упоминание Masterskaja — в бумагах, связанных со строительством коттеджного поселка (предположительно на Рублевке, неподалеку от «Горки-2»).
Чирилло, понятное дело, никогда не называл имен своих клиентов, но время от времени рассказывал о своих работах. Например, десять лет назад в интервью архитектурному порталу Infobuilt он рассказал о спроектированном им 100-метровом деревянном мосте посреди леса с видом на море – судя по всему, том самом, который ведет к Чайному домику в резиденции под Геленджиком, якобы принадлежащей российскому президенту.
«Это прекрасно, и я рад, что мне это удалось. Я не могу забыть тот день, когда клиент впервые приехал посмотреть на него. Клиента окружали телохранители и свита. Увидев, что мост сделан из дерева, они засомневались, никто не решался выйти на него. Чтобы разрядить обстановку, я сел в свой тяжелый Range Rover и проехал по мосту туда и обратно… Выйдя из машины, клиент со своими спутниками прошли по мосту. Клиент, смеясь, подпрыгнул и сказал: «Держится… но как долго это продлится?» Я сказал ему, что гарантирую, что наши дети и внуки пройдут по этому мосту», – вспоминал он.
В 2015 году архитектурное бюро Чирилло вышло в финал конкурса на строительство нового парламентского центра на улице Нижние Мневники в Москве. Тогда же он впервые решил выйти из тени и начал давать прессе первые интервью. Новое здание российского парламента должно было объединить Госдуму и Совет Федерации, а также их приемные, размещенные по разным адресам в центре Москвы. Представляя свою работу, Чирилло рассказывал, что взял за основу классические традиции российской архитектуры XIX — начала XX веков, а прообразом послужило здание первого российского парламента — Таврический дворец.
В интервью порталу Стройкомплекса Москвы итальянец заявил, что считает себя русским архитектором, потому что живет в столице России уже больше 20 лет.
«Моя профессиональная деятельность связана с работой в России, все мои проекты реализованы в этой стране. Это моя мечта – участвовать в подобном проекте, имеющем историческую значимость», – отмечал он.
Однако ей так и не суждено было сбыться – в 2018 году российское правительство отказалось от проекта.
Недвижимость и бизнес
Семь лет назад итальянец Ланфранко Чирилло получил российский паспорт. Журналисты разных изданий предполагали, что он стал наградой за особые заслуги. Однако в интервью «Дождю» сам архитектор опроверг эти домыслы.
«Я 11 лет мечтал. А потом мне надоело, и я просто обратился, писал письмо в управление дел[лами] президента. И сказал: «Ребята, я живу в России столько лет, я ничего плохого не делал, люблю страну, у меня есть дом, есть земля, есть дача». Настоящий русский работяга, ничего плохого не делал. Я коренной москвич», – отмечал он в 2016 году.
В тот же год архитектор стал акционером банка «Союзный», получив в нем 10% акций, а также вошел в его совет директоров. Правда, уже в 2018 году Центробанк отозвал лицензию у этой финансовой организации, посчитав, что она проводила высокорисковые операции клиентов, связанные «с продажей наличной выручки торгово-развлекательными компаниями», а в ноябре 2020 года по инициативе Агентства по страхованию вкладов суд признал ее банкротом.
В 2015 году Алексей Навальный рассказал в своем блоге о том, что Чирилло имеет в собственности недвижимость возле «дворца Путина». Архитектор даже однажды подтвердил это, объяснив, что выкупил право на аренду земли у Романа Золотова, сына нынешнего главы Росгвардии Виктора Золотова.
«Я его купил и построил. В этом нет ничего секретного. У меня есть на это право. Дом хороший – 800 кв.м. на море. Я думаю, что человек, проработавший в России 23 года, имеет право построить дом для своей семьи. Я люблю море», – говорил он.
Спустя два года после того, как Чирилло стал российским гражданином, РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщало, что он стал владельцем 50% ООО «Шумринка», зарегистрированного в Анапе. Основной вид деятельности фирмы — выращивание винограда. Владелец второй половины «Шумринки» и ее гендиректор — Александр Кислицын, бывший руководитель оператора связи ЛУКОЙЛа ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». Сам архитектор подтвердил изданию эту информацию, заявив, что мечтает «производить хорошее вино, самое лучшее в России».
В ноябре прошлого года издание The Bell писало, что в 2009 году Чирилло купил апартаменты площадью 172 кв. м в башне «Федерация» – самом дорогом небоскребе России, но вскоре переписал их на Элизабетту Чирилло. Так, по данным Крымского информационного агентства, звали ассистентку итальянских сенаторов, которые посетили Крым после того, как он вошел в состав России. В 2016 году она перевела апартаменты в собственность кипрского офшора Ablorento Investment Ltd, аффилированного, как пишет издание, с Ланфранко Чирилло.
The Bell утверждает, что по той же схеме архитектор еще до кризиса 2008 года приобрел апартаменты площадью 185 кв. м на 31-м этаже и 222 кв. м на 43-м в «Городе столиц» – другом небоскребе «Москва-Сити». Причем, по информации собеседника издания, итальянец купил недвижимость на собственные деньги за валюту, но серьезно прогорел, когда грянул кризис. Сейчас Чирилло, по словам источника The Bell, принадлежит недвижимость на нескольких этажах «Федерации», но она сдается в аренду. А сам итальянец больше не живет в России и закрыл здесь почти все проекты.