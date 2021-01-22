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22 января 2021, 20:51
Валерий Авдерин: Сколько же вокруг продажных людей…
Авдерин Валерий
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Валерий Авдерин: Сколько же вокруг продажных людей…

Валерий Авдерин: Сколько же вокруг продажных людей…

Истории с отравлением Навального, с его арестом и с его расследованиями стали ярким индикатором не только политических симпатий-антипатий, но и просто элементарной порядочности многих публичных фигур.

Когда лидеры российской парламентской «оппозиции» Миронов, Жириновский, Зюганов хором объявляют Навального иностранным шпионом и врагом народа, но при этом делают вид, что ничего не знают об истории с путинским дворцом, понимаешь, что они куплены правящим режимом просто с потрохами.

Я не призываю всех любить Алёшеньку, но не заметить, за что именно его, вопреки всем процессуальным нормам, совершенно по беспределу закрыли в Матросской тишине… В любом европейском парламенте такое расследование вызвало бы взрыв страстей, и только российская Дума прикидывается глухой, слепой и умственно отсталой.

Куча блогеров и журналистов, в том числе очень даже неглупых, к мнению которых по другим вопросам я порой прислушиваюсь, обрушили на Навального тонны грязи. Но, вот удивительно, при этом они ни слова не говорят о его расследованиях. Как и о попытках его убить. Я могу найти этому только одно объяснение – ребятам заплатили.

Предположу, что не всем хочется ссориться с властью, и не каждый поэтому рискнёт защищать Навального. Но есть ещё вариант просто отмолчаться. А, если такие люди становятся вдруг активными придворными шавками – значит, им пообещали жирные ништяки, способные окупить и потерю репутации, и потерю половины своей аудитории.

Даже Соловьёв в защиту кормильца смог сказать только какую-то глупость о том, что Путин аскетичный человек и ему не нужны никакие дворцы. Песков назвал расследование чушью.

Вот, если бы была возможность попросить Пескова ответить на вопросы, так сказать, постатейно. Пронумеровав вопросы.

1. Действительно ли в России есть город Геленджик?

2. Действительно ли рядом с городом стоит некая усадьба?

3. Действительно ли там есть дворец?

4. Кто, в конце концов, является хозяином этого дворца?

5. Почему была передана в частное пользование территория государственного лесного фонда? Каким образом это произошло?

6. Почему частный дворец за счёт налогоплательщиков охраняет ФСО?

7. Почему перед дворцом нельзя даже проплыть по морю?

8. Если Навальный дал неправильную схему финансирования постройки и содержания дворца – предложите вашу версию.

И так далее…

Боюсь, сам Песков сможет ответить только на первый вопрос – что в России действительно существует город Геленджик. То есть, даже здесь он не сможет опровергнуть Навального.

При этом мы видим, что вообще никто не хочет признаться, что именно он – хозяин дворца, никто не хочет признаться в финансировании его строительства и содержания, Федеральная служба охраны утверждает, что не занимается его охраной, а ФСБ, оказывается, не закрывает воздушное пространство над ним и водное – перед ним. От этого дворца старательно открещиваются абсолютно все.

Получается, речь идёт о совершенно бесхозном, никому не нужном имуществе. Так давайте обратим его в доход государства! И продадим какому-нибудь арабскому нефтяному шейху. А полученные за этот дворец 100 миллиардов рублей распределим к 8 марта между бабушками-пенсионерками. Каждой из них, думаю, достанется тысяч по 5. И все будут счастливы.

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