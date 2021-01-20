Дюжина фактов о нарушениях в деле Шестуна
В Сети появился ролик, который доступно рассказывает об основных нарушениях
На сайте сторонников экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна (www.shestun.team) и в его личных соцсетях появилось видео, где перечислены двенадцать основных нарушений прав подсудимого и свидетелей, допущенных на стадии следствия и в ходе судебного процесса.
Напомним, в конце декабря Подольский городской суд приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима и многомиллионным штрафам. Многочисленные правозащитники, активисты, политики, журналисты и другие эксперты в один голос заявили, что беспрецедентный тюремный срок — не наказание в рамках закона, а месть силовиков.
Об этом говорится и в размещенном видеоролике. За экономические преступления, которые инкриминировались Шестуну, в современной России никто и никогда не получал столь огромные сроки. Авторы заявляют, что судебное преследование Шестуна обусловлено исключительно действиями Шестуна, который в 2018 году сделал достоянием общественности информацию, которая раскрывала неправомерные действия высокопоставленных сотрудников силовых структур, в частности ФСБ и администрации президента России. В ролике также говорится о сомнительности доказательств, представленных суду, давлении на свидетелей, нарушении прав Шестуна, а сам приговор, вынесенный судьей Татьяной Юферовой называется несправедливым.