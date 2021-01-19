ТОП-20. ЛУЧШИЕ ПОЛИТТЕХНОЛОГИ РОССИИ - 2021
«Общая Газета» представляет пятнадцатый рейтинг российских политтехнологов. Мы составляем и публикуем рейтинг людей, которые являются организаторами избирательного процесса в России, лидерами в сфере политических и гуманитарных технологий.
Рейтинг 2007 года, Рейтинг 2008 года, Рейтинг 2009 года, Рейтинг 2010 года, Рейтинг 2012 года, Рейтинг 2013 года, Рейтинг 2014 года, Рейтинг 2015 года, Рейтинг 2016 года, Рейтинг 2017 года, Рейтинг 2018 года, Рейтинг 2019 года, Рейтинг 2020 года
Наш рейтинг, как и раньше, посвящен политтехнологам и политическим консультантам – людям, которые «делают» политиков такими, какими мы их видим, а также являются идеологами и организаторами политических процессов и избирательных кампаний. В 2021 году мы продолжаем наш проект.
Работа над рейтингом продолжалась в конце 2020 – начале 2021 года и проводилась силами наших аналитиков, журналистов, экспертов и региональных корреспондентов. Выход рейтинга мы решили традиционно приурочить к началу нового политического сезона, который в этом году будет «большим» в связи с думскими выборами. Сегодня мы представляем результат нашего исследования. Исходя из него, можно понять, кто именно и насколько эффективно управляет в России выборами и политическими кампаниями.
Методика исследования – такая же, как прежде. В основной части опроса традиционно участвовали 100 действующих политиков, политтехнологов, политологов, журналистов. Участникам опроса было предложено самим назвать «ведущую двадцатку политтехнологов». Опрашиваемые были предупреждены, что они могут называть только носителей «политтехнологической компетентности», то есть людей, которые являются специалистами в области формирования общественного мнения, реальными организаторами избирательных и политических кампаний. Кроме того, 122 экспертам была разослана анкета со списком из 57 кандидатов, которые, по мнению аналитиков «Общей газеты», могли войти в топ-20 политтехнологов. Анкетируемые участники исследования могли отметить в нем любое количество фигурантов, а также добавить в него не более 10 фигурантов, которых не было в анкете. В зависимости от частоты упоминания тех или иных фамилий в ходе опроса и в полученных анкетах и был составлен рейтинг.
Из рейтинга исключены:
1) политики и чиновники, имеющие отношение к развитию рынка политического консультирования, но не являющиеся собственно политконсультантами (например, С. Кириенко, А. Громов, Д. Песков, А. Харичев);
2) корпоративные политконсультанты и сотрудники партийного аппарата (например, А. Полосин, А. Парфенов);
3) политологи-эксперты, не работающие в сфере политтехнологий (например, Д. Бадовский, С. Марков, М. Ремизов);
4) социологи (например, В. Федоров, А. Ослон); 5) журналисты и руководители СМИ (например, К. Эрнст, П. Гусев).
«Отраслевой» характер рейтинга сохранился.
РЕЙТИНГ
1. Константин Костин
148 упоминаний. Председатель правления «Фонда развития гражданского общества». Политконсультант, политтехнолог. Советник С. Кириенко, был советником В. Володина, ранее заместителем начальника, начальником управления внутренней политики Администрации президента. По данным СМИ, главный технолог партии «Единая Россия» в думской кампании 2021 года. Консультант мэрии Москвы, работает во многих регионах. В 2020 г. обнародовал доклад о сентябрьских выборах в регионах, другие аналитические продукты.
2. Вартан Саркисов
137 упоминаний. Генеральный директор и совладелец «ИМА-Консалтинг» (с А. Гнатюком). Политконсультант, политтехнолог. Оказывает значительное влияние на проведение избирательных кампаний. Распределяет субподряды по проведению кампаний провластных кандидатов. Консультант мэрии Москвы, работает во многих регионах. Компания Гнатюка и Саркисова продолжает оставаться наиболее ресурсным оператором на рынке политического консультирования. Продолжает работать со значительными бюджетными средствами на федеральном и московском уровне, выигрывает тендеры государственных структур, прежде всего в Москве.
3. Григорий Казанков
136 упоминаний. Политтехнолог, политконсультант. Оказывает значительное влияние на проведение избирательных кампаний. Распределяет субподряды по проведению кампаний провластных кандидатов. Работает во многих регионах.
4. Сергей Зверев
132 упоминания. Президент «Компании развития общественных связей». Политконсультант. Советник С. Кириенко, в прошлом – заместитель руководителя Администрации президента. Работает со значительными государственными заказами. Проводит избирательные и коммуникационные кампании в регионах.
5. Дмитрий Орлов
122 упоминания. Генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций», член Высшего совета «Единой России». Политконсультант, политтехнолог. Специализируется на создании экспертных сетей, производстве рейтингов, докладов, непубличной аналитической продукции. Проводит избирательные и коммуникационные кампании в регионах, в том числе в Москве. Координатор клуба «Регион». В 2020 г. обнародовал доклады «Будущее с Путиным», о последствиях коронавируса, о перспективах «Единой России», о выборах в регионах. Составитель рейтингов влияния и эффективности губернаторов, региональных рейтингов, «Рейтинга активности губернаторов в Instagram». Владелец портала «Региональные комментарии» и телеграм-канала «ПолитологОрлов».
6. Фирдус Алиев
97 упоминаний. Директор по работе с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований, в прошлом вице-губернатор Пермской области. Политконсультант. Оказывает значительное влияние на выбор и реализацию политических проектов федеральной властью. Распределяет субподряды по проведению кампаний провластных кандидатов. Работает в регионах.
7. Алексей Чеснаков
93 упоминания. Генеральный директор Центра политической конъюнктуры. Консультант В. Суркова. Политолог, политконсультант. Производитель рейтингов, докладов, непубличной аналитической продукции. Ранее был заместителем начальника управления внутренней политики Администрации президента. Оказывает значительное влияние на выбор и реализацию политических проектов федеральной властью. Владелец портала «Актуальные комментарии» и телеграм-канала «Чеснаков».
8. Олег Матвейчев
81 упоминание. Политконсультант, политтехнолог. Один из основателей Bakster Group. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ. В прошлом заместитель губернатора Вологодской и Волгоградской областей, экс-сотрудник Администрации президента. Работает в регионах, оказывает значительное влияние на проведение избирательных кампаний. Один из победителей конкурса «Лидеры России». В 2020 г. был вынужден уйти из Высшей школы экономики из-за масштабного публичного скандала.
9. Евгений Минченко
79 упоминаний. Президент холдинга «Минченко консалтинг», президент РАСО. Политконсультант, коуч в сфере политтехнологий, периодически проводит обучающие семинары. Контролирует проведение турнира по единоборствам «Битва политтехнологов». В 2020 г. провел заметные медийные кампании в связи с избранием президентом РАСО и получением контракта на технологическое сопровождение партии «Новые люди» на думских выборах. Владелец телеграм-канала «Политбюро 2.0» и других телеграм-каналов.
10. Дмитрий Гусев
73 упоминания. Политтехнолог. Председатель наблюдательного совета Bakster Group. Был заместителем руководителя департамента территориальных органов власти мэрии Москвы. Ведет кампании в регионах России. Координатор выборных марафонов «Ночь после выборов» и политического дискуссионного клуба «WTF?». Один из победителей конкурса «Лидеры России».
11. Петр Быстров
70 упоминаний. Политтехнолог, политконсультант. Работает в ряде регионов, прежде всего на Северо-Западе России.
12. Глеб Кузнецов
66 упоминаний. Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований. Политолог, политконсультант, казывает значительное влияние на выбор и реализацию политических проектов федеральной властью. Контролирует проведение премии «Лучшие региональные практики». Контролирует значительные по масштабам исследования, в том числе региональные.
13. Андрей Максимов
65 упоминаний. Политконсультант, глава компании «Максимов Консалтинг». Вице-президент РАПК. Один из ключевых технологов мэрии Москвы. Ведет кампании в регионах России. Владелец обширной базы данных агитационно-пропагандистских материалов.
14. Александр Серавин
62 упоминания. Политконсультант, политтехнолог, специалист по интернет-коммуникациям. Глава группы PITER, президент Ассоциации электронной электоральной политики. Работает в ряде регионов. Контролирует премию «Электронная электоральная политика».
15. Алексей Васильев
60 упоминаний. Политтехнолог, политконсультант. Работает в ряде регионов.
16. Андрей Богданов
58 упоминаний. Политконсультант, глава «Центра Андрея Богданова» (ЦАБ). В прошлом лидер ДПР, кандидат-спойлер на президентских выборах. Создатель «инкубатора» малых партий и партий-спойлеров. Возглавляет одну из масонских лож, использует международные и региональные ложи как экспертные сети и каналы лоббирования. Выходцы из контролируемой Богдановым масонской ложи и ДПР работают в Администрации президента РФ, что усиливает его влияние.
17. Алексей Куртов
54 упоминания. Политконсультант, председатель совета директоров компании «ИнтерМедиаКом». Президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК), контролирует проведение премии РАПК. Работает в ряде регионов.
18. Ярослав Игнатовский
50 упоминаний. Политконсультант, политтехнолог, специализируется на создании экспертных сетей. Работает в ряде регионов.
19. Константин Калачев
44 упоминания. Руководитель «Политической экспертной группы». Политконсультант, политтехнолог, один из основателей рынка политического консультирования в России. Создатель «Партии любителей пива», экс-вице-мэр Волгограда. Консультирует кампании в регионах России.
20. Игорь Минтусов
42 упоминания. Президент Агентства стратегических коммуникаций «Никколо М». Политконсультант, один из основателей рынка политического консультирования в России. Президент Европейской ассоциации политических консультантов, вице-президент РАПК. Издатель профессиональной и политической литературы.
Более 20 упоминаний набрали также следующие политтехнологи и политконсультанты: Г. Павловский, О. Бондаренко, С. Обухов, В. Бианки, Л. Давыдов, А. Галлямов, Е. Сучков, О. Карпилов, А. Гнатюк, В. Потуремский, О. Смолкин, А. Высоцкий, А. Швайгерт, С. Белковский, Е. Семененкова, А. Пирогов.