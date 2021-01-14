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14 января 2021, 14:35
Валерий Авдерин: Сколько лет нужно для реформ
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Валерий Авдерин: Сколько лет нужно для реформ

Валерий Авдерин: Сколько лет нужно для реформ

Речь идёт не о том, что просто поменять шило на мыло, а о том, чтобы провести в государстве изменения, которые дадут гражданам ощутимые результаты. То есть, каким может быть срок, по истечении которого люди без лупы и линейки увидят, что в государстве происходят перемены к лучшему.

Беседуя с Сергеем Гуриевым, Алексей Навальный сказал, что этого можно добиться лет за десять. Если в России к власти приходит нормальная профессиональная команда – включаем секундомер – и через десять лет мало того, что «жить стало лучше, жить стало веселее» - так ещё и «ветер перемен» становится необратимым. Главным условием исполнения мечты Алексей считает нармальные законы, честные выборы и независимые суды.

То, что за десять лет вменяемого правления можно добиться существенных результатов – я не сомневаюсь. Лучший пример тому – реформы, которые Каха Бендукидзе во время правления Саакашвили провёл в Грузии. Они начали давать очень заметные результаты уже через пару-тройку лет.

По поводу выборов… Я не сторонник всеобщего избирательного права. А парламентские партии вообще считаю анахронизмом 19 века.

Думаю, что рано или поздно власть будет передана обществом в руки профессионалов. И начнёт строиться по принципу корпоративного управления. Люди, подобно акционерам публичных компаний, будут делегировать свои права лицензированным профессиональным брокерам. Назовём их социальными брокерами. А управлять городами, отраслями, регионами и странами будут обычные акционерные компании. Выигравшие тендер на управление. Тендер как раз и проводят упомянутые мной ранее брокерские компании. Или пул компаний, поучивших право на работу в какой-то отрасли или регионе. Им полагается по закону маленький процент от прибылей выбранной ими компании за весь договорной период. Если брокер выбрал эффективную компанию – он (и его акционеры – те, кто делегировал брокеру свои голоса) будут в прибылях. Если нет… Брокер разорится и уйдёт со сцены.

Сейчас партии обещают – а потом не выполняют. И никто им за это ничего не может сделать. Ну, разве что прокатить на следующих выборах.

Тендеры и брокеры таких вещей делать не позволят. Все обязательства управляющей компании записываются в контракте – и неисполнение любого пункта подразумевает штрафные санкции. Обещали построить мост, но не построили – заплатите в городской бюджет штраф, равный двукратной стоимости того моста. Обещали поднять пенсии на 5%, а подняли на 3 – штраф в пенсионный фонд вдвое против всех недоплат. При таких условиях управляющая компания, если она не может выполнить обещанное – сама откажется от контракта. Или её разорят штрафами. И разорвут контракт, и объявят новый тендер. Не можешь управлять хорошо – занимайся чем-нибудь другим. Нынешняя власть выбирается неквалифицированным (и совершенно безответственным) большинством. И это большинство выбирает власть себе под стать. Такую же неквалифицированную. Проблема решается путём делегирования власти квалифицированному меньшинству. И институт профессиональных, отвечающих за свою работу, работающих в конкурентной среде посредников должен помочь решить эту задачу.

Но к такому управлению люди придут, в любом случае, не через год или два. А пока действительно нужны просто честные выборы. Если мы до них доживём, ни «Единая Россия», ни продавшиеся власти, дискредитировавшие себя коммуняки и жириновцы, на существенную долю голосов рассчитывать уже не смогут. Придут новые партии, новые люди… И тогда, возможно, через десять лет достроят, наконец, космодром «Восточный», а в магазинах появятся утюги и кофемолки собственного российского производства.

А вот насчёт необратимости даже однозначно позитивных перемен… Боюсь, здесь 10 лет – не срок. И здесь должна поменяться хотя бы пара поколений.

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