Валерий Авдерин: О подкреплённой неподсудностью «стабильности»
На Западе спецслужбы не взрывают и не травят всех подряд, как в России, потому, что для такой операции хрен ещё найдёшь исполнителя. Сегодняшний президент хочет, чтобы ты кого-то отравил. А через 4 года придёт другой – и посадит пожизненно за это отравление и тебя и своего предшественника. Поэтому там в такие игры предпочитают не играть. А, когда президент сидит пожизненно – ему и бояться нечего. Тем более, на всякий случай он оградил себя от какой-либо ответственности за свои действия ещё и законами. Каких нет ни в одной стране.
Хотя, если его скинут, законы могут и отменить, и поменять за пару дней.
Но уж больно не хочется расставаться с властью и казённой кубышкой. Которой много лет распоряжаешься, как своим собственным кошельком.
Так что у сменяемости власти есть куча преимуществ перед тем, что в России издевательски именуется стабильностью. Сменяемость власти не позволяет укоренить везде своих братков и холуёв. Не позволяет перекроить все законы государства под свои личные интересы. И, в конце концов, заставляет хоть как-то уважать и соблюдать законы.