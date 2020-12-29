Охрана от нелегального табачного дыма
К III кварталу 2020 года доля нелегальных сигарет составила 7% российского рынка против 15,6% в аналогичном периоде прошлого года, как следует из данных, полученных международным агентством Nielsen. Серьезное влияние на ситуацию оказала эпидемия коронавируса, но удар по «серому» рынку табака нанесли и правоохранительные органы. Изъят огромный объем нелегальных сигарет, закрыта целая сеть нелегальных производств, вскрыты преступные схемы и прекращена деятельности нескольких крупных ОПГ. Однако, даже несмотря на эти успехи в 2021 году проблема нелегальных сигарет может обостриться вновь.
С 2015 по 2019 год доля нелегальных сигарет росла кратно и к началу прошлого декабря увеличилась почти в 15 раз. Несмотря на риск продолжения поступательного роста, в 2020 году «серый» рынок все же сдал позиции. Сказалось влияние как непредсказуемого фактора – коронавирусных ограничений, – так и активного противодействия, которое стали оказывать табачной мафии правоохранительные органы и власти страны.
В условиях ограничения воздушных и морских грузоперевозок и перемещения частных лиц, закрытия ярмарок и рынков, положение теневого рынка сигарет усложнилось. Вместе с другими факторами, это привело к тому, что доля контрабанды из Армении, Сербии, и ОАЭ резко упала. Зато свою часть рынка увеличили поставки из стран ЕАЭС, в первую очередь Белоруссии. Несмотря на сложную внутриполитическую обстановку, поставки из «братской» республики обеспечили себе 54,5% теневого рынка.
И хотя в декабре Госдума приняла важные нормативные изменения, которые усложнят жизнь криминальным структурам, развивающим рынок «серых» сигарет, говорить об установившемся тренде на его падение пока рано. По данным участников отрасли к концу 2020 года доля нелегального сегмента рынка составляет около 11%, что приведет к недополучению федеральным бюджетом 85 млрд. руб. Это солидная сумма равна или превышает годовые расходы каждого второго субъекта Российской Федерации.
Отыграть позиции теневой сектор может благодаря резкому росту стоимости сигарет в 2021 году, который произойдет из-за повышения табачного акциза. Будут ли к этому готовы правоохранители и что необходимо сделать, чтобы не допустить повторного роста, разбираем ниже.
Горы табачного конфиската
Несмотря на успехи в борьбе с нелегальным рынком, 2020 год оказался для правоохранителей непростым. Коронавирусные ограничения коснулись не только деятельности бизнеса, но и мероприятий Роспотребнадзора, таможенной службы. Были сокращены или прекращены проверки торговых точек, установлен мораторий на дополнительный контроль за передвижением подозрительных транспортных средств. То, что в этой ситуации МВД, ФСБ, Роспотребнадзору и ФТС удалось провести целую серию крупных успешных операций – большой успех. При этом, судя по новостным сводкам, поток нелегальных сигарет, стремящихся на рынок, не ослабевает до сих пор.
Только в Брянской и Смоленской областях за первое полугодие 2020 года сотрудниками МВД было изъято больше нелегальных сигарет, чем за весь 2019 год. Активно занялись нелегальными сигаретами в Крыму, показав рост изъятого табака сразу на 9000% к прошлому году.
Именно в этом году были закрыты целые сети подпольных производств и каналов сбыта, причем некоторые пришлось штурмовать сотрудникам ОМОН. Такой случай, например, прогремел летом 2020 года в Адыгее – крупное подпольное производство со своей охраной, КПП и колючей проволокой работало в две смены. Его оборудование позволяло производить до 3 млн нелегальных пачек сигарет в месяц. При штурме здания сотрудники СОБР нашли на месте более 4 тонн табачного сырья и почти 1,5 тысячи коробок нерасфасованных сигарет. По данным экспертов, цех успел произвести контрафакта на сумму 2 млрд рублей.
Огромная партия в 1 млн немаркированных пачек сигарет была изъята в ходе крупной операции по задержанию организованной преступной группы в Ярославской области в октябре 2020 года. Группа из 12 человек целых два года действовала в 11 регионах России, в ее распоряжении были огромные склады-ангары, а при задержании у фигурантов уголовного дела нашли больше 20 млн рублей наличными. Против преступников не только завели дело о хранении и сбыте контрафактной табачной продукции в особо крупном размере, но и дело об организации преступного сообщества.
Всего по стране было закрыто порядка 15 предприятий, где нелегально изготавливалась табачная продукция, этикетки или фальшивые акцизные марки.
Ну а с теми нелегальными сигаретами, которые все-таки смогли миновать пограничные кордоны и спрятаться от глаз правоохранительных органов, нашли эффективный способ борьбы в рознице. С 1 июля 2020 года заработала система обязательной цифровой маркировки ряда товаров, среди которых в первых рядах были табачные изделия. Обязательный цифровой код на пачке сигарет, который наносится исключительно на легальном производстве, можно прочитать с помощью простого и бесплатного мобильного приложения «Честный знак». Без кода или с нечитаемым кодом сигареты являются нелегальными, о чем можно немедленно уведомить правоохранительные органы с помощью этого же приложения.
Существенный вклад внесли рейды полиции и таможенной службы по оптовым и розничным рынкам. В октябре 2020 года только в ходе одного из таких рейдов на известном оптовом рынке в центре Санкт-Петербурга сотрудники МВД и ФТС конфисковали 120 тыс. пачек контрафактных сигарет без акцизных марок производства ОАЭ и Беларуси.
Количество уголовных дел, возбужденных в 2020 году против подпольных производств и контрабандистов в крупном и особо крупном размере, во многих регионах стало рекордным: так было в Ростовской и Брянской областях, в Москве и даже провинциальной Кировской области. Но потенциал правоохранительных органов в борьбе с нелегальным табаком раскрыт далеко не полностью. И это необходимо срочно менять.
Дать зеленый свет правоохранителям
За 11 месяцев 2020 года в России изъят в общей сложности свыше 1 млрд. нелегальных сигарет, а новые партии конфисковываются каждую неделю. При этом, судя по всему, удается перекрыть не все поставки. Даже 7% табачного рынка – это порядка 14 миллиардов сигарет, но изъят только один миллиард. Какие перспективы ждут рынок, когда после нового года стоимость легальной пачки возрастет в среднем до 140 рублей из-за 20% повышения акциза, тогда как контрабанда или подделки будут также продавать по 50-60 рублей?
С одной стороны, положительные изменения на лицо. На днях Совет Федерации одобрил законопроект об ограничении объема немаркированных сигарет, ввозимых в Россию в т.ч. из ЕАЭС, а также перемещаемых по стране. Теперь таможенная служба не оставит шанса водителям фур, которые пытаются доказать, что крупная партия сигарет в машине – это продукция для личного потребления, друзей, родственников и пр. Эта мера позволит бороться с потоками контрабанды из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии гораздо эффективнее. Теперь немаркированная табачная продукция свыше 10 пачек сигарет, 50 сигар или 250 грамм табака будет с полным правом изыматься на въезде в Россию.
Также в Госдуме принят еще один долгожданный законопроект, устанавливающий минимальную розничную цену на табак. С 1 апреля 2021 года запрещено реализовывать ниже 107 рублей, как показывают предварительные расчеты. Это серьезный удар по главному преимуществу нелегального товара – низкой стоимости.
Тем не менее, системное противодействие нелегальному обороту сигарет только в процессе становления: не все инструменты выявления и конфискации приняты или вступили в силу. Одна из ключевых нормативных проблем, с которой сталкиваются правоохранители – это чрезмерно мягкие штрафы за нарушения, связанные с нелегальными сигаретами. Как неоднократно заявляли представители силовых ведомств, уплата даже нескольких десятков тысяч рублей не мотивирует контрабандистов прекратить преступный промысел. Штраф для розничного торговца и вовсе может составлять 2-5 тыс. руб., ведь по известной практике, продавец берет вину на себя и как физлицо несет существенно более низкую ответственность. Повышение суммы штрафов в десятки раз могло бы в корне изменить ситуацию – нарушители могли бы знать наперед, что их ждет действительное серьезное наказание.
Также отсутствует механизм уничтожения табачного конфиската. Как ранее заявляли представители таможенной службы, изъятая продукция может длительное время хранится на складах, что все равно ведет к бюджетным расходам. Необходима проработка системы контроля за транзитными грузами. До введения ограничительных мер ФТС приграничных регионов апробировала «конвоирование» транзитных транспортных средств, вызвавших подозрение, пока объект не покинет пределы России. Законопроект, содержащие эти меры, уже внесен на рассмотрение в Госдуму.
Будучи вооруженными всеми инструментами и постоянно взаимодействуя, органы охраны правопорядка, Роспотребнадзор и службы пограничного и таможенного контроля смогут показать и более высокие результаты. Особенно в условиях, когда рост табачного контрафакта и контрабанды в любой момент может возобновиться. А это – новый рост цен на легальные сигареты и новый соблазн для «экономии» путем покупки нелегальной продукции.