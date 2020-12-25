Валерий Авдерин: А так хотелось маленькой и победоносной...
115 лет назад, в декабре 1905 года, на Пресне в Москве шли ожесточённые бои боевиков-социалистов с царскими войсками. В советские времена об этом вспомнили бы просто непременно. Сейчас это считается пропагандой – и интересует очень немногих. Хотя историческое значение тех (и предшествовавших им) событий ничуть не уменьшилось.
Последствия Русско-японской войны 1904-1905 годов давали однозначное предупреждение, что все вопросы лучше решать миром и что не надо затевать войн из-за каждой ерунды. Только русский царизм умудрился быстро забыть тот опыт – и уже через 9 лет снова наступил на те же грабли.
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Как писал Грибоедов:
«Кричали женщины: ура!
И в воздух чепчики бросали».
Из школьного курса истории все знают (кто знает!), что Русско-японская война 1904-1905 годов привела к Первой Русской революции 1905 года. Война велась очень бездарно. При приблизительно равных силах на театре боевых действий, а иногда – и при явном русском превосходстве, были проиграны практически все битвы на суше и на море.
Однако, даже при сплошь проигранных боях, перевес был на стороне России. У России были ещё ресурсы для продолжения войны. У Японии они были исчерпаны. Почему царские министры пошли на уступки и подписали мирный договор? Народ устал. Царь понимал, что, если не прекратить войну – армию с Дальнего Востока придётся перебрасывать для подавления большого пугачёвского бунта в центре страны.
Так подписали мир. Но было уже поздно.
Собственно, подобная же ситуация повторится в 1917-м. Политикам всех стран было уже понятно, что Германия войну проигрывает. Что её хватит лишь на несколько месяцев. Но вот народного и солдатского терпения россиян на эти несколько месяцев не хватило. Взбунтовавшийся народ отказался воевать – и сменившие царя и многопартийное руководство страны большевики вынужденно подписали Брестский мир, отдав немцам самые богатые области страны.
А за 13 лет до этого Портсмутский мирный договор признал поражение России в русско-японской войне. Россия признала Корею зоной японских интересов и убрала свою базу из Порт-Артура. Правда, японцы изначально рассчитывали получить весь Сахалин, получить контрибуции, получить ещё кучу всяких преференций. Русская делегация, зная, что у противника ситуация тоже патовая, показала кукиш.
Естественно, официальная японская пропаганда всё одно попыталась преподнести договор, как большую победу. Но сами японцы, оказалось, надеялись на какую-то осязаемую компенсацию за полтора года военных лишений и страданий. В придачу ко всему, война в значительной мере велась за счёт внешних займов, которые потом пришлось выплачивать ещё много-много лет. И рядовым японцам война вовсе не показалась победоносной.
Узнав, что они надрывались впустую, и никто им ничего не компенсирует, 30 тысяч жителей Токио вышли на улицы и начали громить полицейские участки. В январе 1906-го погромы привели к отставке кабинета премьер-министра Кацура Таро. То вспыхивая, то угасая, беспорядки продолжались 13 лет.
Накануне войны министр внутренних дел России В. К. Плеве якобы сказал: «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война».
В общем, и с той и с другой стороны правительства хотели получить любовь народа за выигранную маленькую войну
Но война оказалась неожиданно большой. Скажем, в России при бюджете империи около 2 млрд рублей золотом, прямые расходы на ведение войны составили 2,6 млрд рублей, в то время как ущерб от войны — ещё 4 млрд. Лёгким движением руки без остатка спустили сразу три годовых бюджета.
Два правительства разом возжелали победоносной войны – а вместо этого разом получили массовые беспорядки.
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И вообще, надо бы уже понять, что в больших войнах нового времени победителей не бывает в принципе. Формально Первую мировую выиграли англичане и французы. По факту же они восстанавливались после той войны много лет. И репарации компенсировали только энную часть понесённых убытков.
Мюнхенское соглашение было, прежде всего, продиктовано всеобщей боязнью новой войны. Войны не боялся только отмороженный на всю голову Гитлер. Хотя почти все его генералы были против. Начальник немецкого генштаба Гальдер уже перед вторжением в СССР пишет в своём дневнике, что топлива есть на столько-то недель, боеприпасов – на столько-то, у большинства машин лысые покрышки – и чем, как мы собираемся при этом воевать?
Российское же руководство до сих пор многие проблемы в экономике любит объяснять последствиями закончившейся 75 лет назад войны.
Когда я гляжу на постоянно озирающегося вокруг Путина… Мол, куда бы ещё направить российских солдат, кому бы ещё показать свою молодецкую удаль, я понимаю, что это – не от большого ума. И понимаю, как же прав был японский адмирал Ямамото, говоривший, что война – это занятие дураков. И, что умные люди, в отличие от них, умеют договариваться.