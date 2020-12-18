Юлия Галямина: Три года, которые запросил для меня прокурор, дадут мне прекрасный шанс стать самым популярным политиком в России
Дорогие друзья, я хочу начать свое последнее слово со слова «спасибо». Спасибо всем, кто меня поддерживает: моей семье и друзьям, моей команде и соратникам, коллегам-педагогам и студентам, депутатам, политикам и, конечно, моим избирателям, настоящим и будущим, из разных уголков нашей родины. Миллионам людей, которых я представляю в этом суде.
Великая женщина, великий политик Индира Ганди сказала: «Опыт научил меня, что если люди делают что-то против тебя, в конечном счете это пойдет тебе на пользу».
Поэтому я хочу сказать спасибо и тем, кто меня преследовал: сотрудникам полиции, Центра «Э» и ФСБ, следователям, судьям, их помощникам, прокурорам, администрации президента и лично Владимиру Путину. Вы не только помогли мне увидеть, как много людей встало на мою защиту. Вы не только сделали меня сильнее, дав опыт стойкости и умения радоваться жизни, несмотря ни на что. Вы доказали всей стране, что я представляю для вас реальную угрозу.
Я - педагог, муниципальный депутат, политик, выступающая за ненасильственные изменения, за честную политическую борьбу, за достойную жизнь людей. Я, женщина, представляю угрозу мужчине, который, казалось бы, облечен всей возможной властью. Но этот мужчина - всего лишь маленький человечек, который боится мягкой женской силы. Боится, потому что, как показало вчерашнее шоу [ежегодная пресс-конференция Путина], ему совершенно нечего предложить народу России, кроме дешевых макарон и насилия.
Я же, в отличие от своих преследователей, предлагаю всем нам будущее. Я предлагаю будущее, в котором каждый человек в нашей стране, где бы он ни жил, смог бы жить достойно: зарабатывать нормальные деньги, покупать хорошую еду и одежду, путешествовать, лечить своих родных и учить детей. И чувствовать себя при этом свободно и безопасно.
Именно за такое будущее, будущее нормальной жизни, нормальную Россию будущего голосовали 16 миллионов россиян, которые поддержали нашу кампанию против поправок в Конституцию. Против поправок, которые были призваны нас этого будущего лишить. И заметьте, именно за кампанию против поправок - а значит, за наше общее будущее - меня и судят.
Для достижения будущего, о котором мы все мечтаем, нам нужно, чтобы чиновники не принимали решения за людей, а только исполняли их волю. Чтобы они не вырубали леса и парки, не строили мусорные полигоны, не возводили многоэтажные гетто, не укрупняли больницы, не переводили образование исключительно в онлайн, не строили цифровые системы слежки, не отбирали у регионов и местного самоуправления ресурсы, не разрушали малый и средний бизнес, не лишали денег пенсионеров и многодетных родителей. Система, при которой единицы решают жизнь миллионов, — это ненормально. Ненормально, как эпидемия коронавируса.
Ведь люди имеют полное право решать, как будет устроена их жизнь, их мир, их будущее. Но для этого надо, чтобы у любого человека были свои представители во власти. Люди, которые продвигают в управлении сельским поселением, городом, регионом, страной интересы каждого гражданина России. Каждого - и того, кто сидит в этом зале суда, и того, кто даже не знает о том, что здесь происходит. Интересы каждого обычного россиянина, а не Путина и его окружения. Нужно, чтобы нашими представителями во власти были наиболее активные из нас, обычных живых людей. Политики, которых мы можем встретить в соседнем магазине, а не куклы-марионетки Кремля на машинах с мигалками и мертвечиной внутри.
Кто же может добиться того, чтобы власть стала властью людей и для людей? Существуют тысячи женщин и мужчин по всей в стране, которые становятся лидерами перемен, лидерами упорства, лидерами нормального будущего. Именно вокруг них должны объединить усилия все, кто мечтает увидеть это будущее.
Они не просто хотят вернуть власть людям, но и уже много делают для этого, выбираясь местными депутатами, возглавляя благотворительные организации, создавая полезный живой бизнес, организуя кампании в защиту экологии… Те люди, которые хотят уже сейчас защищать историческое наследие или социально незащищенных и преследуемых людей.
Взаимодействуя с этими драйверами перемен, я получаю вдохновение идти дальше. И поэтому я без страха смотрю на сегодняшний суд. Неважно, буду ли я на свободе или в тюрьме, смогу ли я лично дальше быть депутатом или нет, я точно знаю, что это движение не остановить. И я буду работать для того, чтобы оно стало заметно каждому гражданину России, нашло отклик в каждой душе. И вдохновило каждого сделать шаг навстречу будущему.
Мы должны помнить, что несмотря на все препятствия и сопротивление Кремля, 2021 год - это реальный шанс переломить ситуацию. Если мы упустим этот шанс, следующий появится только через три года. Поэтому нам всем вместе надо объединить усилия и сделать выборы следующего года решающими. И не только выборы в Госдуму, но и региональные, и местные. Нам нужен общегражданский проект по наблюдению [за выборами], максимальная поддержка кандидатов и по-настоящему массовое участие в выборах. Только массовая явка сможет сломать машинку фальсификаций и сделать так, чтобы у обычных, нормальных людей появились во власти свои представители на всех уровнях. Потому что это наше право, это наша страна, это наша жизнь и наше будущее.
Ведь как сказала та же Ганди: «Нет пути к свободе, потому что свобода - это и есть путь».
Давайте, дорогие соотечественники, соседи по Москве и России, очнемся от нашей выученной беспомощности, встряхнемся, поверим в себя, расправим плечи, наденем лучшие костюмы и нарядные платья, преисполнимся радости, мягкой силы и мужества. И пойдем по этому пути. Спасибо!
Я бы еще добавила в конце последнего слова, что три года, которые мне запросил сейчас прокурор, - это как раз три года, которые отделяют нас от выборов 2024 года. Я думаю, что эти три года дадут мне прекрасный шанс стать самым популярным политиком в России. И принять участие в выборах президента России.