Чудеса «эквилибристики» «Почты России»
При стабильно фантастических гонорарах руководства и наплыва клиентов в период COVID-19 госкомпания продолжает наращивать миллиардные убытки…
«Почта России» далеко не первый год переживает историю, сродни басни: кого ни посади в руководители – даже спустя многие месяцы она останется образцом экономической неэффективности. А ведь 2020-й год стал знаковым для компании: новый гендиректор (в феврале его кресло занял экс-вице-премьер правительства РФ Максим Акимов), новый совет директоров (вместо положенных пяти лет прежний состав проработал чуть больше года – до 1 декабря) и новый коронавирусный тренд, при всей его трагичности сыгравший на руку почтовикам.
Не было бы счастья… и не будет?
11 декабря, «Почта России» подвела итоги ноябрьских распродаж: в прошлом месяце компания зафиксировала увеличение объема импорта – количество посылок и EMS-отправлений выросло на 21,3% и на 5,6% соответственно по сравнению с тем же периодом прошлого года.
По данным New Retail, в период ноябрьских сэйлов объем доставок «Почтой России» из российских интернет-магазинов увеличился на 25% по сравнению со среднедневным значением за осенние месяцы 2020 года. Что касается веса ввозимых посылок, то 22 ноября был побит рекорд объема поступлений 2020 года (на данный момент) – 381 тонна. Этот показатель выше как рекорда 2019 года (345,6 тонн 11 декабря), так и рекорда-2018 (300,5 тонн 10 декабря).
В ноябре прошли крупнейшие ежегодные распродажи – «День холостяка» (11 ноября), «Черная пятница» (27-29 ноября) и «Киберпонедельник» (30 ноября). Пик доставок из российских интернет-магазинов пришелся на конец месяца. С 23 по 29 ноября «Почта России» доставила на 310 тысяч отправлений больше относительно среднедневного объема отправлений за осень.
Но, похоже, не помогут ни приток свежих сил, ни благоприятная конъюнктура. Максим Акимов за 11 месяцев работы в новой должности, видимо, все еще не разобрался, по какому пути вести «Почту». Хотя на прежнем посту замглавы правительства РФ чиновник отвечал, в том числе, за вопросы связи и цифровой экономики, здесь дело как-то стопорится. Да и о какой всеобщей «цифре» можно говорить, когда многие почтовые отделения в стране до сих пор напоминают обветшалые сельпо советской выделки? Или кресло главного почтовика России, словно машина времени, отбрасывает его обладателя на несколько десятилетий назад, когда прогрессируют только доходы руководителей госкомпании, а рабочие процессы для простых граждан все больше заболачиваются.
Не помогает и растущий рынок. Несмотря на массовый переход россиян в интернет-магазины и он-лайн-сервисы с марта 2020-го (в период самоизоляции) чистый убыток государственного АО за первые шесть месяцев этого года составил более семи миллиардов. А топ-менеджеры «Почты России», судя по всему, окончательно заскучали и сквозь толстые конверты с премиями по-прежнему не видят посыла к работе.
Двойная мотивация
Не знает Максим Алексеевич, куда отправлять «Почту», зато, очевидно, знает, какую «периодику» следует выписывать (причем из-за границы). И в этом он следует за своим предшественником Николаем Подгузовым. Видимо, все члены правления настолько ценны для почтовой госкомпании, что уговаривать их быть эффективными и заинтересовать в выполнении своих непосредственных обязанностей убыточная «Почта России» готова за весьма щедрый госсчет. Причем вникать в важнейшую документацию стратегического предприятия РФ будет английская аудиторско-консалтинговая компания!
Как ранее сообщала «Общая газета», «Почта России» заключила с Ernst & Young удивительный госконтракт: за 3,49 млн. рублей европейские аудиторы должны найти способы мотивации топ-менеджеров АО, то есть фактически побудить их к действию. Кроме того, нанятые специалисты будут решать, как часто выдавать премиальные и за что конкретно, и какую часть денег члены правления должны получать в любом случае, а какую – в зависимости от результатов работы.
Но, похоже, высшее руководство «Почты» не слишком верит даже в «тяжелую английскую артиллерию», иначе зачем бы уже после заключения контракта почтовики разместили на HeadHunter объявление о поиске «главного специалиста направления мотивации»? Высокого ли мнения о своих топ-менеджерах гендиректор компании, если он готов дважды заплатить за «подготовку предложений по совершенствованию систем оплаты труда и мотивации»?!
И что мешает целому вице-премьеру (пусть и бывшему) Максиму Акимову самостоятельно и в нескольких русских емких выражениях так «заМАТивировать» 12 коллег по правлению «Почты», что платить миллионы западным консалтерам не потребуется?!
В прошлогоднем отчете компании сообщается: за минувший год члены правления получили вознаграждение в размере 74,6 млн. рублей, то есть в среднем на человека пришлось по 5,7 млн. рублей в год или 478 тысяч в месяц. Выходит, за эти деньги топы либо просто планктонят в роскошном офисе, либо занимаются чем-то далеким от развития отрасли? В то время, как обычные почтальоны, и в снег, и в дождь на своих двоих таскающие сумки с почтой и пенсиями, получают от 12 тысяч (в регионах) до 27 тысяч (в Москве) рублей!
Печкины с растянутой сумой
Интересно, что пока «белые воротнички» мотивируют за миллионы (и не в первый раз, но об этом ниже), люди с почтовыми сумками наперевес продолжают трудиться «за идею». Квитанции, извещения, письма, пресса – все это желательно доставить в день поступления. Как правило, для одного почтальона это десятки или даже сотни домов и улицы по несколько километров длиной. В отдельных районах это грязь по колено и снег по пояс.
А ведь «Почта России» ежегодно отчитывается об успехах в продаже «непочтовых» категорий товаров. В некоторых отделениях уже можно купить практически все – от продуктов питания до бытовой химии (правда, накануне в Саратове грянул скандал из-за отсутствия в городских ПО простых почтовых марок). В некоторых регионах и почтальоны-носильщики обязаны продавать стиральные порошки и консервы, вручную перетаскивая баулы с товаром.
«Все это официально подтвердили в маркетинговом управлении филиала «Почты России» на Урале, - сообщает портал «Банки сегодня». - Там считают, что такая услуга будет полезна для маломобильных граждан и пенсионеров, которым здоровье не позволяет самостоятельно посещать магазины. Однако вопросов все равно остается много: сможет ли почтальон отказаться от этой обязанности (учитывая, что там тоже могут работать люди в возрасте), как продавать товары, если инструкция запрещает почтальону подниматься выше второго этажа, как мотивировать людей покупать у них что-то, зачастую дороже, чем в магазине».
Согласно Правилам по охране труда в учреждениях и на предприятиях почтовой связи и Роспечати, при доставке почты пешим порядком проход почтальона за смену не должен превышать 10 км; «при протяженности доставочного участка свыше 10 км и отсутствии на маршруте движения почтальона общественного транспорта должны быть приняты меры по обеспечению почтальонов мопедами, велосипедами, гужевым или другим видом транспорта»; масса сумки с корреспонденцией и печатью для почтальонов не должна превышать 7 кг, а масса вложения сумки-тележки – 30 кг. На деле же почтальоны рисуют другие картины.
Как пишет в отзывах на блог-платформе Яндекс Дзен Владимир С.: «Работаю почтальоном, участок по меньшей мере 15 км., 64 многоквартирных дома. Машина на бумаге, наверное, выделена, но одна машина на три почтовых отделения по факту может только увезти меня, оставить (а там сам как можешь) и поехал другого почтальона возить, у которого участок все 70 км. А руководству вообще-то это все по барабану, главное - продажи товаров народного потребления».
Как сообщает работник почты, по месячному плану почтальон должен продать товара на 11 тысяч рублей. «А когда же я почту-то буду разносить и кому впаривать эти ихние вафли и консервы, которые дороже, чем в любой Пятерочке?», - задается вопросом Владимир.
«И это организация, где служащие получают копейки, разносят пенсии, таскают с собой огромные баулы, предлагая пенсионерам купить мыльное -рыльное, чай, кофе, конфеты, - возмущается там же пользователь Алекс. - Если никто и ничего не купит, то почтальон не получит премию. А зарплаты у них равны минималке. Кто-то жирует, а остальные лапку сосут…».
«Мертвые души», «умирающие» услуги
Буквально на днях еще один скандал с «Почтой России» произошел в Тюмени. Как рассказал местный житель Виктор Елин, из-за халатности работников службы доставки госкомпании более четверти из отправленных им 200 посылок (по России и за границу) – книг его умершего от рака сына «Записки киборга» – вернулись обратно помятыми, в грязной упаковке и с оторванными корешками. «В большинстве случаев посылки вернулись из-за ошибок сотрудников почты, но доказать это почти невозможно, – говорит тюменец. – Сейчас тем, кто готов заплатить, я снова отправляю книги, но уже другой платной курьерской доставкой».
По словам мужчины, почта либо неверно переписывала данные адресатов, либо не присылала им извещения. В итоге книги месяц хранились в отделениях, затем отправлялись обратно. А Виктору приходилось оплачивать отправку и возврат, по несколько сотен рублей за одну книгу.
И это лишь одна из многих историй, когда посылку из соседнего района от «Почты России» могут ждать дольше, чем из Китая через другую службу доставки.
Может трудности с транспортом? И у компании, которая, к слову, просит назначить ее «единственным доставщиком пенсий в РФ» попросту не хватает почтовых автомобилей?
Но тогда как объяснить историю, появившуюся на Яндекс Дзен в конце октября, когда один из московских диггеров обнаружил в некой промзоне столицы сотни брошенных грузовиков «Почты России» – стареньких и не очень?
«В-основном, на этой стоянке представлены модели фирмы Mercedes-Benz, – пишет автор. – Возможно, у «Почты» с ними был какой-то контракт на закупку автотранспорта. Конечно, картина очень печальная. Машины стоят без дела, когда в провинциальных городах все еще возят почту на стареньких и ржавых УАЗах-буханках. Пока еще вполне пригодный для использования автопарк просто гниет на глазах в самом сердце нашей столицы».
Фотографии с «кладбища» почтовых грузовичков возмутили читателей блог-платформы:
- «Это ржавеют недоплаченые зарплаты, пособия, пенсии, детские выплаты и прочие. И конца и края не видно! Нет в России хороших хозяев на постах в министерствах, только набивальщики карманов!»,
- «Если присмотреться, то можно увидеть, что машины с госномерами, а значит деньги на ремонт, ГСМ, техобслуживание на них, скорее всего, списывают. Сидит товарищ (который нам совсем не товарищ) и раз в месяц (а может и не раз) пенку снимает с подписанных документов за эти как бы работающие машины, а сколько таких организаций на бюджете сидят? ЖУЛЬЕ!».
Основная масса комментариев сходится в одном – чем больше вот таких автокладбищ – тем лучше начальству. Выше зарплата, шире штат «мертвых душ» и список прочих средств для лишней прибыли. «У руля неучи и бездари, – делает вывод один из комментаторов. – Какая там зарплата у руководителя «Почты России»? Срочно депремировать его на сумму всех этих авто и стоимости территории, на которых они стоят».
Неземные траты
Но пир во время чумы, похоже, продолжается. Зачем «Почте» какие-то там сухопутные Mercedes-Benz, когда почтовое руководство стремится в небо! В интервью РБК Максим Акимов гордо поведал: во время пандемии существующий парк самолетов – ТУ-204С – выручил компанию – по воздуху перевозились не только коммерческие, но и гуманитарные грузы.
По словам главы «Почты России», компания планирует расширять авианаправление – за счет приобретения средних магистральных и широкофюзеляжных грузовых дальних магистральных бортов. «Мы хотели бы довольно быстро к двум (самолетам) добавить семь. Пока о других планах говорить рано. Мы все сейчас очень сильно считаем, чтобы все было правильно».
Но как ни считай, а при такой, привычной для «Почты» расточительности, компании может не хватить даже на один «кукурузник». Ведь здесь не только роскошные грузовички ржавеют на закрытых стоянках, тут еще на переезд и работу штаб-квартиры АО в бизнес-центре «ВЭБ-Арены» уйдут миллиарды.
Как известно, в мае Совет директоров «Почты России» одобрил соответствующую сделку по пятилетней аренде 37 тысяч кв. м офисных площадей и помещения под парковку в башне на стадионе ЦСКА. Сумма сделки составила 7,013 млрд. рублей, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на сайт компании. По некоторым данным, это станет не только крупнейшей сделкой аренды офисов в нынешнем году, но и самым невыгодным вложением денег для госкомпании на рынке недвижимости.
Напомним, ВЭБ.РФ приобрела 77,63% акций ЦСКА еще в апреле. И вскоре пути госкорпорации, возглавляемой одиозным бывшим первым – вице-премьером правительства РФ Игорем Шуваловым, и «Почты России» стали сходиться. В конце ноября стало известно, что под управление Внешэкономбанка перешли государственные «Роснано» и «Сколково», и в планах ВЭБа – поглощение других госкомпаний. Не повод ли это задуматься для почтовиков?
Кто вы, мистер Акимов?
Во время все того же «бенефиса» Максима Акимова на площадке РБК прозвучали вполне привычные для уха рядового россиянина обещания: планов – громадье, расходов – конечно много, зато выручка – фантастическая! Так, например, говоря о принадлежащей почтовикам недвижимости (которую, по словам господина Акимова, продавать не планируется), глава «Почты России» прямо-таки размечтался: «Наша цель – дать флагманские форматы присутствия в городах, чтобы это было «вау» с точки зрения современной среды, чтобы они были встроены в городскую жизнь, стали точкой притяжения. Чтобы человек пришел и сказал: «Ну, вообще, я там был, там такое! Там коробочки сами по стенам ползают, по радужке глаз выдаются почтовые отправления».
И вот, что странно, у «Почты» ведь есть собственный объект в центре Москвы, который вполне подошел бы под штаб-квартиру. На Мясницкой улице расположен комплекс строений Московского почтамта (общая площадь - 48 тыс. кв. м, то есть гораздо больше, чем АО собирается арендовать у ВЭБа). С 2018 года здание со стеклянным куполом охраняется как объект культурного наследия регионального значения. Так зачем транжирить деньги на аренду и ремонт чужого объекта, когда московские власти выдали разрешение на проведение всех необходимых работ в собственном и родном для почтовиков здании?! Да еще в условиях, когда рядовые отделения «Почты» в провинции находятся в крайне обветшалом состоянии, со стен и потолков сыпется штукатурка.
И тут же сам Максим Алексеевич говорит, мол, конечно, лишний триллион долларов «Почте» для докапитализации не помешал бы. «Мы бы стали другой компанией, наняли бы других людей, и, наверное, вместо меня этими деньгами управлял бы какой-нибудь другой человек». Иными словами, не все еще сделали для мотивации руководства, для обещанного «чудовищного кульбита» «Почты»?
Как говорилось выше, поиск мотивации для топов госкомпании происходит не в первый раз. Еще в сентябре 2019 года при прежнем гендиректоре «Почты» Николае Подгузове был заключен контракт с теми же аудиторами E&Y – на разработку системы мотивации, но только для «членов совета директоров и членов специализированных комитетов при совете директоров». В октябре того же года, как известно, бывшее ФГУП превратилось в АО, а новые руководители «не имели достаточных компетенций по разработке качественных регламентов такого формата, что совершенно нормально при переходе государственного органа на рыночную структуру». Но денежку топы, судя по всему, получали исправно, даже в отсутствие «качественных регламентов»!
Судя по всему, тогда мотивацию так и не нашли, зато господин Подгузов приобрел себе апартаменты в элитном ЖК Knightsbridge Private Park за миллиард рублей. Щедро замотивировал себя и другой экс-глава «Почты» Дмитрий Страшнов, который по итогам 2014 года перечислил самому себе премию в 95,4 млн. рублей. Генпрокуратура тогда заявила, что премия Страшнову рассчитывалась из прибыли госкомпании, а «прибыль образовалась за счет 5,4 млрд. рублей, выделенных «Почте» в качестве госсубсидии, что позволило перекрыть убытки компании в размере свыше 4 млрд.». Премия экс-главы «Почты» равнялась 5 688 среднемесячным заработным платам его подчиненных.
Дмитрий Страшнов был снят с занимаемой должности, а перечисленные ему 95 млн. рублей суд арестовал. Но несмотря на явную чехарду с деньгами в январе 2018 года арест был снят, все деньги возвратили бывшему руководителю госкомпании, а не в бюджет.
Время идет, мотивацию топам-миллионерам ищут с помощью западных технологов, рядовые служащие работают «за идею» и, в силу преклонного возраста, за лишнюю копейку. А Максим Акимов строит грандиозные планы о всеобщей цифровизации «Почты», технологиях будущего и «ползающих коробочках». Как бы на все эти идеи «замотивировать» еще и инвесторов да и Фонд национального благосостояния, к примеру (ведь претендуют же почтовики на 40 млрд. рублей из ФНБ, конкурируя с РЖД). И когда «замотивируется» сам господин Акимов, который за почти год работы в новой должности должен бы уже был узнать, по какому пути вести «Почту»?!