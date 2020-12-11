Игорь Драндин: Минобороны РФ заявило о планах дискредитации «Спутника V» за рубежом. Разумеется, без доказательств
Минобороны РФ заявило о планах дискредитации «Спутника V» за рубежом. Разумеется, без доказательств.
Днём ранее дружеская Путину Турция отказалась от российской вакцины, так как она не соответствуют принципам надлежащей лабораторной практики. Позднее, видимо, после истерики российского МИДа, в СМИ пошла иная формулировка отказа, цитирую: «Турция готова купить российскую вакцину в случае успешных токсикологических испытаний».
Кремлёвские пропагандисты, начали качать тему заговора против «Спутник V». Например мой любимый политолог Сергей Марков написал про это пост, который является отличным конспектом тезисов для телевизионной промывки мозгов. В комментариях Сегрею вполне внятно объяснили причины негатива в отношении российской вакцины.
Вот основные проблемы:
– Защитная реакция общества, когда власть постоянно врёт, то не верят накакой информации.
– Испытания толком не завершены. Нет доверия к проведённым исследованиям.
– Вакцину продвигал Владимир Путин, самый токсичный политик в мире. Ему нужно яды рекламировать, а не лекарства.
– Невысокий мировой рейтинг вакцины. 7 место.
– Политическая составляющая слишком велика. Даже если с вакциной есть проблемы, то их будут скрывать.
– Чиновники не торопятся делать себе прививку «Спутником V»
Кстати, недавно я купил некоторое количество акций Pfizer. Заработал денег. Жаль, нет возможности инвестировать в компанию, которая производит «Спутник V».