«Это удар по всей законодательной базе»
Сообщение Международного Центра Рерихов по поводу отказа Арбитражного суда г. Москвы в удовлетворении иска об истребовании у ГМВ незаконно удерживаемых 518 картин
18 ноября 2020 года в Арбитражном суде г. Москвы Международному Центру Рерихов (МЦР) было отказано в иске об истребовании незаконно захваченных и удерживаемых Государственным музеем Востока 518 картин Рерихов из наследия семьи Рерихов. В своем решении судья А.Г.Китова настолько беспрецедентно проигнорировала имеющиеся в материалах дела многочисленные факты, подтверждающие права МЦР на истребуемые картины, в том числе опубликованные и действующие государственные акты и судебные решения, что оно требует отдельного комментария.
Напомним, что в ночь с 28 на 29 апреля 2017 года территория московской усадьбы Лопухиных, в зданиях которой с 1991 года размещался Международный Центр Рерихов и его общественный Музей имени Н.К.Рериха, была блокирована Государственным музеем Востока (ГМВ) и силовым образом захвачена им при помощи нанятой охранной структуры. Всех сотрудников МЦР удалили с территории, а менее чем через сутки Главное следственное управление МВД России по г. Москве провело в зданиях обыск. Его итогом стало грубейшее нарушение действующего законодательства – следователи без всяких правовых оснований и составления описей передали на ответственное хранение ГМВ здания усадьбы со всем имуществом МЦР, в том числе наследие семьи Рерихов огромной культурной и материальной ценности (сотни живописных шедевров кисти отца и сына Рерихов, уникальный архив мирового значения, мемориальную библиотеку редких книг, бесценные восточные коллекции и другие раритеты), всего почти 16 000 единиц хранения.
В 1990 году эти уникальные культурные ценности безвозмездно передал в Россию младший сын Н.К.Рериха Святослав Николаевич для создания в усадьбе Лопухиных общественного Центра-Музея имени своего великого отца. Впоследствии С.Н.Рерих стал одним из основателей и почетным пожизненным президентом Международного Центра Рерихов, которому в 1992 году передал все права на наследие своих родителей, переданное им в 1990 году Советскому Фонду Рерихов. МЦР выполнил волю своего основателя и создал в усадьбе Лопухиных в структуре МЦР общественный Музей, деятельность которого получила известность во многих странах мира. На протяжении более двадцати пяти лет МЦР легально, открыто и добросовестно владел этим культурным достоянием, сохранял и популяризировал его.
Исчерпав возможности мирным путем вернуть изъятое наследие, в апреле 2020 года МЦР подал в Арбитражный суд г. Москвы иски об истребовании из незаконного владения ГМВ наследия Рерихов. Требование о возвращении 518 картин было заявлено в одном из шести исков, поданных к ГМВ, на общую сумму почти три миллиарда рублей. Мотивы, которыми руководствовалась судья А.Г.Китова, отказывая МЦР в иске, вызывают многочисленные вопросы. Так, отказываясь признать МЦР собственником 518 картин Рерихов на основании полученного от С.Н.Рериха (гражданина Индии) документа, заверенного индийским нотариусом 22.10.1992 г. о передаче МЦР прав на наследие его родителей, судья называет представленный документ «неизвестным российской правоприменительной практике». При этом, совершенно не исследуя указанный вопрос, судья А.Г.Китова полностью проигнорировала имеющиеся в материалах дела заключения специалистов в области индийского права, раскрывающие содержание правопередачи, а также решение индийского суда 2018 года о признании законных прав МЦР на переданное С.Н.Рерихом наследие на основании этого документа.
Судья по неизвестной причине не приняла во внимание часть 1 статьи 245.1 Арбитражно-процессуального кодекса РФ, в соответствии с которой решения иностранных судов, не требующие принудительного исполнения, признаются в Российской Федерации, если их признание предусмотрено международным договором Российской Федерации и федеральным законом. Между тем, Российская Федерация и Республика Индия еще 3 октября 2000 года подписали Договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и торговым делам, в части 1 статьи 24 которого прямо указано, что «Договаривающиеся Стороны взаимно признают и исполняют вступившие в законную силу решения судебных органов по гражданским и торговым делам, а также решения о возмещении ущерба по уголовным делам».
Судья А.Г.Китова также предпочла не замечать тот очевидный факт, что все 518 картин, истребуемые Международным Центром Рерихов у Государственного музея Востока, в соответствии с Приказом № 667 от 25.11.2005 г. Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ (в настоящее время его функции и полномочия переданы Министерству культуры РФ), МЦР были поставлены на учет в негосударственную часть Музейного фонда РФ, что уже свидетельствует о признании государством МЦР собственником этих картин.
Более 25 лет Международный Центр Рерихов открыто и добросовестно владел наследием Рерихов. Государство в лице Правительства РФ и Министерства культуры на протяжении всего этого времени признавало не только права МЦР на это наследие, но и заслуги нашей организации в этом направлении. Свидетельством тому является вступившее в законную силу решение Арбитражного суда, на основании которого ОАО «Издательская группа Прогресс» (назвавшему себя учредителем СФР) в 2010 году было отказано в иске об истребовании у МЦР наследия Рерихов на основании того, что они принадлежат МЦР. Минкультуры, участвующее в этом деле, с данным решением согласилось и не обжаловало его. Высокие государственные награды («Орден Дружбы» и «За заслуги перед Отечеством» IV ст.) за сохранение культурного наследия, развитие музееведения и многолетнюю просветительскую деятельность, которых была удостоена Л.В.Шапошникова, первый вице-президент МЦР и генеральный директор общественного Музея нашей организации, свидетельствуют о достойном сохранении и популяризации наследия Рерихов. Истребуемые у ГМВ картины участвовали почти в 600 выставках Международного Центра Рерихов в России и за рубежом. Все они проходили по согласованию и с разрешения Министерства культуры РФ.
Однако судья Арбитражного суда г. Москвы А.Г.Китова предпочитает не замечать всех вышеперечисленных фактов, документально подтвержденных в данном деле, и утверждает в своем решении совершенно противоположное, а именно: 518 картин Рерихов «по праву собственности принадлежат Российской Федерации», так как внесены Государственным музеем Востока «в качестве федеральной собственности» в Государственный каталог Музейного фонда РФ. В качестве аргумента судья А.Г.Китова указала следующее: «регистрация музейных предметов в Реестре музейного фонда Российской Федерации в качестве федеральной собственности без соответствующих документов невозможна», сославшись при этом только на скриншоты личного кабинета сотрудника ГМВ в Госкаталоге. В то же время, ссылаясь на положения нормативных документов в вопросе учета музейных ценностей, судья А.Г.Китова полностью проигнорировала отсутствие необходимых доказательств совершения обязательных действий и документов их подтверждающих, которые являются необходимыми для того, чтобы считать законным нахождение в ГМВ 518 картин и включение их в Государственный каталог в качестве собственности государства:
1. Отсутствие решения суда и приказа Минкультуры, отменяющих Приказ Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ № 667 от 25.11.2005 г. о постановке истребуемых 518 картин в негосударственную часть Музейного фонда Российской Федерации как принадлежащих МЦР.
2. Отсутствие приказа Минкультуры о передаче ГМВ этих картин в оперативное управление.
3. Отсутствие у ГМВ первичного Акта поступления в этот музей 518 картин, являющегося единственным правовым доказательством законного нахождения в ГМВ указанных картин. Акт № 1/221 «О приеме в постоянное пользование музеем и на ответственное хранение от 18 июля 2017 г.», представленный ГМВ в суд, не является первичным актом поступления, так как свидетельствует о передаче музейных ценностей внутри ГМВ.
4. Отсутствие у ГМВ остальных документов, основанных на первичном акте поступления картин в музей. Представленные суду приказ ГМВ и Протокол ЭФЗК ГМВ таковыми не являются, поскольку основаны на Акте № 1/221, который изначально не является первичным учетным документом поступления в ГМВ 518 картин.
5. Только при соблюдении вышеперечисленных обязательных условий первичного учета музейных ценностей в государственном музее они могут быть поставлены на учет в Каталог Музейного фонда РФ, который общедоступен. Поэтому скриншоты страниц личного кабинета сотрудника ГМВ, представленные ГМВ в суд, с учетом перечисленных выше доказательств прав МЦР на эти картины, не могут служить для суда исчерпывающими доказательствами прав собственности Государства на истребуемые МЦР 518 картин. Тем более, что электронный Государственный каталог на запрос о нахождении картин по номерам, присвоенным ГМВ, и даже по названиям картин, выдает информацию о том, что они не найдены в Государственном каталоге. Но и данный факт, подтвержденный нотариальным протоколом осмотра доказательства, представленным МЦР судье А.Г.Китовой, не произвел на нее никакого впечатления.
Данное решение суда не только проигнорировало волю С.Н.Рериха, гражданина Индии и владельца наследия, о передаче МЦР прав на него, закрепленных нотариально и подтвержденных индийским судом, но и наносит серьезный удар по всей законодательной базе, регламентирующей в Российской Федерации порядок первичного учета музейных ценностей в государственных музеях. Первое нарушение наносит серьезный репутационный урон стране в области соблюдения международного права и подрывает доверие к России у потенциальных дарителей культурных ценностей, которые хотели бы их передать на родину. Второе грубейшее нарушение, совершенное судьей А.Г.Китовой, признавшей в отсутствие надлежащих доказательств, что картины являются федеральной собственностью, создает прецедент, позволяющий Минкультуры и государственным музеям предпринимать попытки через суд легализовать незаконное присвоение культурных ценностей. Это может создать предпосылки к незаконному обороту и торговле музейными ценностями. А учитывая, что, согласно проведенным МЦР исследованиям, ГМВ и руководство Минкультуры на протяжении многих лет скрывают отсутствие ряда картин из коллекции С.Н.Рериха, находящейся в ГМВ, и отсутствие уникальных культурных ценностей из наследия Рерихов, захваченных у МЦР в апреле 2017 года, наши опасения имеют все основания.
Международный Центр Рерихов будет обжаловать данное решение суда и продолжать отстаивать свои законные права на незаконно изъятое у него наследие Рерихов как в российских, так и в международных судах.