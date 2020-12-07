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Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
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07 декабря 2020, 15:36
Игорь Николаев: Бедность-2024
Николаев Игорь

Доктор экономических наук

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Игорь Николаев: Бедность-2024

Как власти обрушили доходы населения ради пополнения «кубышки»

Игорь Николаев: Бедность-2024

Доходы населения продолжают падать — власти ничего не могут с этим поделать. Вот и президент Владимир Путин на прошлой неделе вновь обратил на это внимание. 

Конечно, хорошо, что глава государства знает о проблеме. Но ситуация с доходами населения остается неудовлетворительной аж с 2014 года. И раньше тоже были призывы обратить на это внимание. Почему же ситуация не становится лучше?

Давайте все-таки посмотрим, что происходит, опираясь на цифры. Причем будем использовать только официальную статистическую информацию.

В России реальные располагаемые доходы населения падают с 2014 года.

В 2019 году они приостановили свое падение, но все равно получилось так, что к коронавирусному 2020-му доходы россиян были меньше на 7,5% по сравнению с 2013 годом. Это важно учитывать, потому что получается, что россияне встретили коронавирус со значительно «припавшими» (употреблю слово, полюбившееся властям) доходами. 

И вот — кризис, доходы, по данным Росстата, падают еще сильнее: на 8,4% в II квартале 2020 года в годовом выражении и на 4,8% в III квартале 2020 года (до уровня 2019 года доходы восстановятся только к 2024 году. — «Новая»). В общем, если называть вещи своими именами, ситуация хуже некуда. Правда, напрашивается, на первый взгляд, вполне достойное оправдание: ну а что же вы хотите, коронавирусный кризис.

Не могу принять такое объяснение, категорически не могу. Потому что даже в такой непростой период у властей были и есть все возможности, чтобы ситуация была значительно лучше.

В качестве важного доказательства давайте посмотрим соответствующую статистику зарубежных стран. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отчиталась о том, что в II квартале 2020 года рост реальных доходов населения в странах ОЭСР, а это несколько десятков наиболее развитых стран мира, составил 5,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 

Получается, что там ситуация с динамикой реальных доходов населения была-таки прямо противоположной нашей. У нас доходы населения резко падали, у них, несмотря на экономический кризис, который есть и у нас и у них, доходы росли. 

Справедливости ради отметим, что не во всех странах ОЭСР реальные доходы населения выросли. Были и те, где доходы населения в II квартале снизились. Например, в Италии (–7,2%), в Великобритании (–3,4%), Франции (–2,3%), и даже Германии (–1,2%). Все данные — по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 

Но в целом по группе стран ОЭСР доходы населения выросли в период пандемии COVID-19, и это факт. Например, в Финляндии (+1,1%), Австралии (+2,7%), Ирландии (+3,6%) и др. Некоторые страны и вовсе продемонстрировали очень сильную динамику реальных доходов населения: США (+10,1%) и Канада (+11%). 

Такие показатели неудивительны, если принять во внимание, что в тех же США уже к концу мая 2020 года гражданам были выплачены антикризисные пособия почти на $260 млрд, и еще $140 млрд составили выплаты по программе страхования от безработицы. Напомню, что конкретные суммы материальной поддержки граждан США были, как правило, около $1200 на человека. 

Это, кстати, объясняет, почему за Дональда Трампа на прошедших президентских выборах в США, несмотря на его проигрыш, проголосовало очень много избирателей. 

Что же получается? Выходит, что даже в коронавирусный экономический кризис не было никакой фатальной неизбежности резкого падения доходов граждан. Властям надо было просто не жадничать. А то они умудряются проходить пандемию, наращивая объем средств в Фонде национального благосостояния. Если на 1 апреля 2020 года в Фонде было 12,9 трлн рублей, то на 1 ноября 2020 года — 13,3 трлн рублей. 

Скажут: а как же все эти меры по поддержке граждан, включая, прежде всего, выплаты на детей в размере 10 тыс. рублей? Что же, выплаты на детей дело хорошее. Складывается впечатление, что россиянам грех жаловаться, раз им такая помощь оказывается.

Но впечатление — это одно, а статистика по падению реальных доходов населения — совсем другое. И она однозначно говорит о том, что ситуация с доходами резко ухудшилась. Это как раз и является результатом того, что

в России, в отличие от зарубежных стран, власти так и не решились на широкомасштабную поддержку населения, ограничившись выплатами на детей и прочими мерами, которые не смогли улучшить общую ситуацию. 

С такой динамикой показателей сразу встает вопрос: это мы так собираемся снижать уровень бедности в стране?

Напомню, что задача преодоления бедности была поставлена еще в президентском послании Федеральному собранию далекого 2003 года. Именно «преодоления» — обращаю на это внимание.

Но преодолеть бедность в стране у властей не получилось, и президент в 2018 году определил национальную цель: снизить уровень бедности в два раза до 2024 года.

В 2020 году указом президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях Российской Федерации на период до 2030 года» была переутверждена цель опять же по снижению бедности в два раза, но уже к 2030 году и по сравнению с 2017 годом.

То есть, не решив провозглашенной в 2003 году задачи преодолеть бедность, сегодня власти ставят национальную цель — хотя бы снизить ее в два раза по сравнению с 2017 годом к 2030 году. Получается: 27 (!) лет на частичное решение проблемы. Не великоват ли срок будет? Впрочем, при нынешней динамике реальных доходов населения как бы не пришлось и этот срок сдвигать год этак на 2050-й.

Источник - Новая Газета

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