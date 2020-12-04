Александр Шестун: Монополия ФСБ добралась до тюрем
Газета «Московский комсомолец» написала о бунтах в СИЗО «Матросская тишина» и «Бутырка», отразив только травмы тюремщиков и их точку зрения. Такого раньше не было. Стоит отметить общее ужесточение режима по всей системе ФСИН с приходом на пост директора ведомства генерала ФСБ Александра Калашникова. Так всегда бывает с новым руководителем, не имеющим профессиональных навыков. Да-да, вы не ослышались: содержание заключенных не простое занятие. За решеткой человек абсолютно беззащитен, поэтому следователи и оперативники решают с тюремщиками, как сломать арестанта, заставить подписать, например, пустой протокол без адвоката, чтобы затем заполнить по своему усмотрению, как это произошло в моем присутствии 24 ноября 2020 года. Заключенный мусульманин, плохо говорящий по-русски, отказался от подписи в незаполненном бланке допроса. Следователь попросил сотрудников СИЗО наказать, и они на глазах у всех избили непослушного зека.
Во всем мире тюрьмами не руководят силовики, понимая, чем это грозит. У России свой путь… Всем отшибло память, какие боевые действия проходили в лагерях ГУЛАГа времен СССР, когда гибли тысячи заключенных от пуль вертухаев, да и сами краснопогонники умирали от ударов заточками. Жестокость порождает жестокость. Когда людям нечего терять, они способны с голыми руками идти на вооруженных автоматами служителей режима. ФСБ забыло, что даже в сталинские времена ежегодно тысячи заключенных сбегали, несмотря на космические сроки – до 25 лет за это и реальной возможности погибнуть при задержании. Сегодня не более 10 побегов в год по всей России, хотя сейчас наказание за это – 5 лет лишения свободы.
Качество содержания заключенных в России считается худшим в Европе, а по количеству суицидов за решеткой мы первые в мире. Тем не менее генерал Калашников решил еще закрутить гайки в своем ведомстве. Теперь надзирателя обязали через каждые полчаса ночью заглядывать в глазок камеры. Зачем это делать при наличии видеонаблюдения? Проверки с выходом арестанта в коридор стали проводить не один, а два раза в день. Разве это усилит порядок? Заключенные днями не могут дождаться нитки с иголкой (это запрещено держать в камерах), потому что сотрудников СИЗО слишком мало, и они реально не успевают. Следует исключить «Лефортово» и «Кремлевский централ», где вертухаев в 2-3 раза больше, чем зеков. На прогулки в большинстве тюрем большинство зеков просто не выводят, несмотря на требование закона.
Итак, почему же 24 ноября на общем корпусе, где сидят второходы, в 20-местной камере произошло побоище с вертухаями? Справедливость ради скажу, что нарушения были с обеих сторон. Тюремщики задумали проводить обыск в 23:30, а по закону после отбоя в 22:00 это запрещено. Заключенные заклинили петли в дверях, а когда ее просто вынесли тараном, то самые крупные зеки-кавказцы встали на проходе, сцепив руки. Фсиновцев было в два раза больше, поэтому они прорвали оборону, получив ссадины и гематомы. Разве так соблюдается законность? Почему никто не снял побои с арестантов?
В стране с самыми комфортными тюрьмами – Норвегии – такого просто не бывает. Российские журналисты упомянули потомков викингов, что при этом люди не будут бояться совершать преступления повторно. Скандинавы ответили данными статистики о фактически отсутствии у них рецидивистов.
К сожалению, Александр Калашников прессует не только заключенных, но и зачищает, по примеру НКВД, слишком открытых генералов ведомства. Арестовали экс-замдиректора ведомства Валерия Максименко за злоупотребление при строительстве 14 объектов. Обвинения не выдерживают никакой критики. Вроде как, он нанес ущерб тем, что по федеральной целевой программе не освоил деньги вовремя. Не присвоил их себе, а не смог вовремя выбить средства из Минфина!
Генерал Максименко провел со мной трехчасовую встречу летом 2019 года, где потребовал от врачей не выполнять негласные требования следователей и оперативников, отстранил начальника тюремной больницы Савченко за то, что она разрешила мой допрос при тяжелом состоянии здоровья. Правозащитники и журналисты не зря называли Максименко самым человечным среди генералов ФСИН. Это не борьба с коррупцией, а расправа с неугодным. Сотрудники СИЗО считают причиной ареста излишнюю открытость Валерия Александровича и желание директора ведомства перенаправить финансовые потоки в сторону ФСБ.
Бюджет ФСИН России самый большой в Европе – 290 миллиардов рублей в год, но на питание заключенного у нас тратится всего 72 рубля в сутки, а в Европе почти в 20 раз больше (15 евро = 1350 рублей).
Я неоднократно писал жалобы о закупках медпрепаратов в 5 раз дороже розничной цены в аптеках, получив данные с сайта torgi.gov.ru, а нитки, например, в «Лефортово», закупали в 50 раз дороже стоимости в магазинах.
Если Александр Калашников хочет показать свою честность, то пусть, согласно законам о конкуренции и коррупции, уберет монополию ФГУП «Калужский», единолично поставляющую во ФСИН-магазин продукцию отвратного качества по завышенным ценам. Очевидно, что с таких суперприбылей и откаты соответствующие. Пусть ликвидирует десятки ФГУПов в колониях, открыто разворовывающих заработки заключенных со средней зарплатой 5 000 рублей в месяц. Однако мы видим только ужесточение режима.
Недавно на форуме «Свободная Росия», проходящем в Прибалтике, правозащитник Лев Пономарев был освистан за утверждение о главенствующей роли ФСБ в репрессиях, превышающих даже влияние Путина. Зря его подвергли жесткой критике – старейший оппозиционер не далек от истины. Контора с каждым днем все сильнее. Даже АП и СВР с МИДом перешли под полный контроль ставленников с Лубянки. Прокуратура, СКР, МВД, ФСО, суды, правительство РФ, Госдума и Совет Федерации уже давно перед ФСБ на коленях, а ведь еще несколько лет назад такого не было. Прикомандированные сотрудники от Лубянки есть в любой организации с госучастием: Росрегистрация, Центробанк, Газпром, РЖД, все крупные банки, министерства…
Монополия в бизнесе страшна, монополия в правоохранительной системе смертельно опасна и ведет к диктатуре. Ни для кого не секрет резкое падение рейтинга президента РФ. Кроме того, все громче звучит информация о плохом состоянии здоровья Владимира Путина. Несмотря на то, что такую неограниченную власть дал ФСБ именно глава государства, сам являясь выходцем с Лубянки, думаю, неизвестно, у кого сейчас больше сил. Путин открыл ящик Пандоры, и как тут не вспомнить присказку:
- Я медведя поймал!
- Так веди сюда!
- Не идет.
- Так сам иди!
- Да он меня не пускает!
Высока вероятность, что при усилении катаклизмов в России, сопровождающихся массовыми протестами, как в окружающих нас странах постсоветского пространства, власть в нашем государстве заберет представитель ФСБ. Для этого в ускоренных темпах строится огромное количество тюрем и колоний – чтобы не получилось, как в Белоруссии, сажать по 40 человек в 5-местную камеру. В том числе, и поэтому родилось обвинение генералу Максименко о заключении контракта со строительным ФГУПом ФСИН, не обладающим производственными и кадровыми ресурсами, вследствие чего задание не было выполнено вовремя. Однако даже строительные гиганты большинство работ отдают на субподряд другим фирмам. Объять необъятное невозможно. Вся команда предыдущего директора ведомства Корниенко в страхе ждет новых жертв с обвинениями вплоть до организации преступного сообщества (ст.210 УК РФ).
Помимо строительства объектов ФСИН, сейчас идет массовая закупка автозаков, техники для разгона демонстрантов и экипировки для полиции. Только Москва в 2020 году закупила несколько сотен спецавтомобилей для ГУВД.
Большинство людей, к сожалению, не интересует информация о событиях в местах лишения свободы. Честно говоря, я и сам, будучи весьма политизированным человеком, на свободе не понимал правозащитников, курирующих пенитенциарные учреждения. Как и все, отгонял любое упоминание о тюрьмах, чтобы мысли не материализовались. Все эксперты отмечают семимильные шаги Кремля, целенаправленно ведущие страны назад, к еще более авторитарному управлению, системе ГУЛАГ и массовым репрессиям.
Мне не нравится сравнение Путина со Сталиным хотя бы из-за того, что Иосиф Виссарионович не имел друзей, резко ставших миллиардерами, и не входил в число богатейших людей мира. Нквдшники хоть и ездили на хороших машинах и жили в комфортных домах, но все имущество было государственным и по наследству не передавалось, как сейчас, у детей ФСБшников, обладающих миллиардными состояниями. Закончу статью словами британского политика Джона Актона: «Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно».