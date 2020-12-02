Купить «ЛИВИЗ» на Синопской
В Санкт-Петербурге состоится крупнейший на рынке недвижимости аукцион 2020 года
В Петербурге 18 декабря 2020 года пройдет крупнейший аукцион, в рамках которого на продажу будет выставлен уникальный объект недвижимости в самом центре Северной столицы. Речь идет о нескольких зданиях бывшего ликёро-водочного завода «ЛИВИЗ», общая площадь помещений в которых составляет 33 200 квадратных метров. Отмечается, что начальная стоимость лота составит чуть более 711 миллионов рублей, что позволяет говорить об аукционе как о крупнейших торгах по суммам и площади в городе в текущем году. Об этом мероприятии рассказал замглавы портала ДОМ.РФ и гендиректор одноименного Фонда Денис Филиппов во время онлайн-конференции, посвященной деятельности компании в уходящем году.
«ДОМ.РФ методично и целенаправленно ведет работу по привлечению неэффективно используемых или неиспользуемых вообще объектов и земельных участков в федеральной собственности в хозоборот. Это довольно сложный и кропотливый труд, который при этом позволяет повысить эффективность решения ряда вопросов, связанных с социальным и экономическим развитием российских регионов», - добавил Филиппов.
Один из крупных объектов, реализацией которого на данный момент занимается компания – имущественный комплекс бывшего петербургского завода «ЛИВИЗ», что на Синопской набережной. Лот включает в себя участок земли площадью 3,6 гектар, а также 13 строений на 33 200 квадратных метров площадей. Торги по этому объекту пройдут уже 18 декабря, а прием заявок на участие в аукционе завершается за 4 дня до его старта. Как отмечают организаторы аукциона, на данный момент это предложения может считать крупнейшим на рынке недвижимости Северной столицы в 2020 году.
Сам объект расположен недалеко от Московского вокзала и станций петербургского метро «Пл. Александра Невского» и «Пл. Восстания». Неподалеку также располагается и правительство. В непосредственной близости к объекту отсутствуют высотные здания, а сам он окружен в основном жилыми массивами классов «бизнес» и «комфорт». По мнению специалистов, эта территория может быть использована, в основном, двумя способами. Во-первых, речь может идти о реализации редевелоперского проекта со строительством офисных центров, гостиниц и жилых комплексов. Во-вторых, не исключена и реализация производственно складского комплекса. Стартовая цена на этот лот установлена на отметке в 711 миллионов рублей.
«Вовлечение таких объектов в текущий хозяйственный оборот, а также привлечение частных инвесторов – это крайне важный вклад в развитие экономики города и формирование современного облика городского пространства. Победители торгов – не просто люди из числа покупателей, а партнеры, с которыми мы можем решать важные городские, региональные и государственные задачи, которые касаются не только изменения облика городской среды, но и улучшения жилищных условий граждан», - добавил Филиппов.
Вся дополнительная информация вместе с подробными инструкциями для подачи заявок на участие в торгах опубликованы на официальном сайте компании в разделе под названием «Объявленные торги». Кроме того, здесь же есть возможность уточнить любые детали, просто позвонив в компанию по указанным на ее сайте контактным номерам.
Стоит напомнить, что компания ДОМ.РФ в соответствии с ФЗ №161 «О содействии развитию жилищного строительства» имеет полномочия агента РФ по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками, а также другими объектами недвижимости, которые находятся в федеральной собственности и не используются правообладателем. На данный момент агентские полномочия компании установлены в отношении недвижимого имущества в большинстве российских регионов.