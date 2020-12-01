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01 декабря 2020, 08:00
Александр Шестун: Как меня судили без доказательств
Шестун Александр

Экс глава Серпуховского района

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Александр Шестун: Как меня судили без доказательств

Александр Шестун: Как меня судили без доказательств

Прошу публикацию считать сообщением о преступлении

Меня часто спрашивают: почему в Вашу защиту не было массовых протестов населения, как в Хабаровске, и отчего коллеги из администрации дали против Вас показания? Трижды я избирался главой Серпуховского района с подавляющим перевесом голосов и безусловно выиграл бы компанию в 4-й раз, если бы в день назначения выборов меня не задержали сотрудники ФСБ и СКР. 13.06.18 мой дом штурмовал спецназ, из-за того, что уже на следующий день я бы подал заявление о регистрации кандидатом на пост главы района и, имея высокую степень доверия населения, избрался бы даже находясь в тюрьме. Такой скандальный прецедент не нужен был начальнику УВП АП Ярину, губернатору Воробьеву и генералу ФСБ Ткачеву, требовавших у меня заявление об отставке. Вопреки публичной поддержки председателя ЦИК Эллы Памфиловой, нотариуса для заверения документов в СИЗО не допустили, в нарушение Конституции РФ, и тогда моя жена Юлия зарегистрировалась кандидатом на пост главы муниципалитета. Несмотря на мощную административную поддержку ставленника от "Подольской группировки", купившей ярлык на княжение у губернатора Воробьева, Юля по всем вопросам опережала кандидата власти, опираясь на фамилию Шестун. Конечно же, по инициативе областной избирательной комиссии в судебном заседании ее сняли с выборов.

В апреле 2018 года после публикации на YouTube моего открытого видеобращения к Путину, с диктофонными записями угроз Ярина и Ткачева? в Серпуховский район зачастила «орда» сотрудников СКР и ФСБ. Отряд оборотней в погонах численностью более 100 человек начал ежедневно кошмарить служащих муниципалитета и бизнес. Три месяца они утюжили район, возбуждали десятки уголовных дел в разных направлениях, провели около 1000 допросов и несколько сот обысков в масках и с автоматами, арестовали несколько женщин предпенсионного возраста. После столь масштабных репрессий страх окутал всех жителей района. Даже лайк в социальных сетях под моими постами люди боялись поставить (за это их увольняли), а уже тем более участвовать в протестах.

Когда же в 2009 году на меня возбудили уголовное дело о взятке по голословному заявлению уголовного авторитета «Графа» (Сергея Романова), то более трех тысяч жителей собралось на митинг в мою поддержку. Позже колонна автомобилей с флагами и плакатами «За Шестуна» растянулась на несколько километров. Тогда не было такой артиллерийской подготовки и следствие велось в рамках закона без масок-шоу.

Например, у моего тюремного товарища губернатора Коми Вячеслава Гайзера, несмотря на высокий рейтинг, тоже не было массовых протестов из-за предварительного тотального террора в республике правоохранительными органами. Администрация Президента и ФСБ совершили ошибку в Хабаровском крае, задержав Сергея Фургала без предварительных массовых зачисток и запугивания элиты. Первые недели митинги и демонстрации в поддержку губернатора координировались из краевой администрации, именно оттуда дали первоначальный импульс, после которого так организовались жители. Не будем забывать, что население Дальнего Востока – потомки каторжан и традиционно ненавидят Москву, к тому же имея перед глазами бурно развивающийся Китай на фоне стагнации России, да и территориальная удаленность от столицы сыграла свою роль.

Напомню, что задержали меня за постановление 2010 года о выделении земли по магазин ООО"Центр", подписанное моим заместителем Соколовым. Данный документ был за эти годы исследован в федеральном и арбитражном суде, СКР провел 10 доследственных проверок с выводами: все законно и обосновано. Тогда все действия сило виков проходили в спокойном режиме, без массовых репрессий. Но в2018 году запуганные сотрудники администрации после жестких обысков с масками-шоу и угроз попасть за решетку изменили свои показания, данные ранее. Шейко, Соколов, Слухай, Алексеева, подписавшие первый лист согласования для постановления, в 2010 году утверждали на 10-ти доследственных проверках, что подписали документ без давления, на законных основаниях. А в 2018 году среди них уже не нашлось пионера-героя, чтобы заявить, как было на самом деле, ведь они видели, как расправились с главой района, даже не подписывавшего документ. Следователей и суд не беспокоят противоречащие показания Слухая, Соколова и Шейко.

Например, все свидетели утверждают, что начальник юридического отдела администрации Надежда Шейко настаивала на подписании постановления и убеждала в этом других, но теперь она говорит обратное, правда, подтверждает законность постановления даже сейчас, как и начальник имущественных отношений Алла Алексеева, но обе предполагают аффилированность мне ООО «Центр» (которому была предоставлены земля по постановлению), основываясь на слухах.

Соколов указывает, что его телефонный звонок мне, когда якобы я требовал подписать постановление, был утром, Слухай говорит о звонке вечером, а в первых показаниях, сразу после возбуждения дела в 2018 году, о телефонном разговоре вообще нет упоминаний. Я говорю, что в тот день не было никакого звонка от Соколова и ходатайствую перед судьей Юферовой запросить распечатку телефонных переговоров, но мне почему-то отказывают.

Соколов жалуется, что я его не пригласил на совещание, где обсуждался протест прокуратуры на постановление о выделении земли, а свидетели подробно расписывают его поведение и слова на том самом совещании.

Основная претензия обвинения состоит в том, что земля была выкуплена по льготной цене из-за наличия капитальных строений на арендованном участке ООО «Центр», но здания были несоразмерно малы по сравнению с земельным массивом. Однако закон не требовал соразмерности, и начальник Регистрационной палаты района Брыкин в суде подтвердил законность выданного им свидетельства о собственности на земельный участок.

Сотрудники Генпрокуратуры, заявляя в прениях об аффилированности мне ООО «Центр», приводят как доказательство только то, что я давал указания предпринимателям Пономареву и Кармозину о перерегистрации земельного участка на другие фирмы, но в показаниях, данных на следствии и в суде, оба этих свидетеля категорично утверждают, что никогда не общались со мной, а только здоровались.

Что касается особо тяжкого обвинения во взятке от начальника департамента по спорту Гришиной, основанного только на устных показаниях, то с доказательствами здесь еще хуже. Разумеется, и речи не идет о взятии с поличным, когда деньги метят краской или показывают безналичные платежи. Со слов Гришиной, она давала деньги в моем кабинете без свидетелей и регулярно в разные годы говорила секретарям Наталье Осиной, Олесе Агеевой и Марии Абашкиной, чтобы никого не пускали, когда она заходит с сумкой, однако мои помощницы полностью опровергли эти слова в показаниях на следствии выступая в суде: «Никогда Гришина так не говорила и входила без сумки».

Гришина на вопрос в суде, откуда у нее появились 10 миллионов рублей в различной валюте, украденные из ее дома, ответила, что копила всю жизнь. Следует отметить, что ни дня в бизнесе она не работала, а была чиновницей среднего уровня. Даже дни передачи взяток не смогла указать Гришина, а лишь написала периоды времени, причем порой они были в несколько месяцев. Три «свидетеля» Гришиной, с ее слов знающих об этом преступлении, являются лицами заинтересованными.

Бухгалтер Кривова, снимавшая наличные деньги со счета в первых показаниях летом 2018 года утверждает, что Гришина требовала заявить следствию о взятках Шестуну, угрожая уголовным преследованием с помощью связей и денег, но самой Кривовой о взятках Шестуну не было известно ничего. Так же Кривова дала показания о шикарном образе жизни своей начальницы, не соответствующей ее доходам: наличие дорогих ювелирных украшений, автомобили, коттедж, красная икра по 30 килограммов. В суде Кривова заявила, что боялась Гришину, назвав ее хитрой и непорядочной, также сообщив об оплате ей адвоката начальницей с целью контролировать ее показания. Кривова только родила ребенка, а ее мать Фокина в рамках этого уголовного дела была арестована, поэтому она была в сложном положении. После изменения показаний о Шестуне следователь СКР Видюков освободил Кривову от уголовного преследования в связи с «раскаянием».

Второй свидетель – директор ДС "Надежда" Луговая – тоже слышала от Гришиной о передаче денег главе района. Следует отметить, что против Луговой возбуждено уголовное дело по ст.159 за «мертвые души». Факт уголовного преследования она не скрывала, давая показания в суде. Кроме того, против Луговой есть еще уголовное дело: 1) по факту получения земельных участков в Липицком сельском поселении в собственность по фальшивой выписке из похозяйственной книге, 2) земельного участка 600 кв.м на имя ее матери Луговой З.И. в деревне Калиновские Выселки по фальшивой выписке из похозяйственной книги Дашковского сельского поселения, 3) земельного участна 2500 кв.м на имя сестры матери Евдокимовой Антонины Николаевны в д.Глубоково (кад №50:32:0030209:1038) по фальшивой выписке из похозяйственной книги Васильевского сельского поселения.

Конечно, с таким букетом тяжких преступлений в особо крупном размере сложно рассчитывать на объективные показания Луговой, ведь она «на крючке» у ФСБ и СКР.

Сложно поверить и ее словам о звонке Шестуна Гришиной по оплате спортивных тренажеров для главы района стоимость полмиллиона рублей. Разумеется, судья Юферова отказывает мне в ходатайстве о судебном запросе информации в телефонной компании о данном звонке. Луговая не помнит детали разговора, за счет каких средств должно произойти приобретение, забыла время, день и даже месяц телефонного звонка. Я данные тренажеры никогда не использовал. Они находятся в муниципальном ДС «Надежда», однако их тоже включили в обвинение.

Третий «свидетель» - водитель Гришиной Лёвкин видел, как в конце ноября, с 18 до 19 часов, его начальница садилась в машину к Шестуну возле спортбазы «Красные Крылья» с пакетом, а вышла без него. Что лежало в пакете, ему неизвестно. Зато Лёвкин подробно описал, как я был одет, а на мой вопрос о погоде и видимости на улице заявил: «Светило солнце, поэтому я хорошо видел ваше пальто». Мы представили справку в суд, что в данное время в Серпуховском районе солнце садится в 16:20, а с 18 до 19 стоит кромешная тьма. Но весь этот бред также включили в обвинение.

В завершении описания особо тяжкого эпизода – взятки – хочу еще раз напомнить об использовании СКР и ФСБ стандартной схемы с целью получения нужных показаний от Гришиной в отношении Шестуна.

Татьяну Гришину арестовали по обвинению в мошенничестве, 2 месяца она находилась в СИЗО, следователь ее не допрашивал, зная о предстоящей сделке. Затем Гришина дает показания на Шестуна для заключения досудебного соглашения. Далее следует изменение меры пресечения, и она выходит из тюрьмы под домашний арест. Следом идет приговор суда об условном сроке, и Гришина остается на свободе, несмотря на обвинение в тяжком преступлении. Звучат фанфары. Занавес. Стоит отметить, что без массовых репрессий с целью нагнать страх на весь Серпуховский район,данные фокусы СКР и ФСБ не имели бы столь оглушительного успеха. Прошу публикацию считать сообщением о преступлении.

Досудебное соглашение Гришиной. Приговор об усл.сроке

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