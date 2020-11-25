«Неспящие» в Жуковском
Как «каста домоедов» Костюков и Круглов «убили» ЖКХ в стотысячном наукограде
Серия 3 (Серия 2, Серия 1)
У современного итальянского детективщика Донато Карризи есть роман «Теория Зла». О внешне нормальных людях, которые внезапно исчезают, о них все забывают, а через несколько лет они вдруг появляются и совершают жуткие преступления. Их называют «Неспящие». И за ними всегда стоит один кукловод, который и направляет их путем зла. Похоже, что наши отечественные «Неспящие» добрались до подмосковного Жуковского. Это очередные ставленники известного тандема, выводящего сотни миллионов бюджетных рублей из российского ЖКХ – Александр Костюков и Евгений Круглов. О фактическом хищении ими более 200 миллионов рублей в подмосковном Селятино мы писали в июне, а о коммунальной афере в Самаре – в сентябре этого года.
Как и любое журналистское расследование, связанное с экономикой и хищением бюджетных средств, данный материал будет наполнен уже известными и новыми именами, названиями компаний, описанием аффилированных связей. Возможно, это не самое захватывающее чтение на ночь, но, безусловно, собранная нами (и строго документированная) информация – отличный материал и для журналистов, которые пишут о теме ЖКХ, причем не только в Подмосковье, и, конечно, для следствия, если оно «приподоткроет», как говорил герой «Дня выборов», глаза на действия господ Костюкова и Круглова.
Итак, что же произошло в коммунальном хозяйстве – а речь пойдет именно о нем – авиационного наукограда, всего в 30 километрах от Москвы?
«Черные» коммунальщики
Представим себе условную ситуацию. Вот встретился бы нам в ходе работы, скажем, ну, не сам и.о. ГСУ СКР по Подмосковью Александр Стариков, а кто-нибудь из его замов. Или даже прокурор города Жуковского Владимир Белик. И задали бы мы им вопросы не только о том, как у нас борются с кумовством и коррупцией, но и как идут дела с противостоянием хищению бюджетных средств. Ведь среди тех 2-3 миллиардов бюджетных рублей – а именно о них говорил по итогу 2019 года глава Счетной палаты, которые просто своровали, явно есть и значительная «доля» Костюкова-Круглова. И рассказали бы мы им вот какую историю….
Осенью этого года жителей Жуковского начали заваливать письмами о том, что они должны в срочном порядке погасить долги крупнейшей управляющей компании города «Теплоцентрали-ЖКХ». Письма приходили от долгового агентства «Центр кредитной безопасности» (ООО «ДА-ЦКБ»). На недоуменные вопросы горожан откуда вдруг взялись какие-то долги, когда они все время исправно платили по счетам, им поведали традиционную и, увы, отдающую крепким криминальным запахом историю. Дело было так. Два года назад состоялся рейдерский захват «Теплоцентраль-ЖКХ». Группа лиц, пробившись в муниципальное предприятие «Теплоцентраль», поставила в УК своего человека, некоего Максима Блохина, и… подала на банкротство. Одновременно с помощью сфальсифицированных протоколов общих собраний собственников эта команда пыталась перевести жилой фонд в новую УК «МеУК». Но деньги с жильцов продолжали исправно собирать, выводя их на левые счета. Поставщики же тепла и прочие контрагенты ничего не получали. Естественно, что текущий и иной ремонт зданий также сразу встал.
В мае 2019 года офис «Теплоцентраль-ЖКХ» закрыли, а с лета в почтовые ящики жителей посыпались c уведомлением о долгах перед «Теплоцентралью-ЖКХ» уже от имени МосОблЕИРЦ. У кого-то долг исчислялся копейками, с кого-то требовали 10 000 рублей, в отдельных случаях суммы доходили до десятков тысяч рублей. Решить вопрос предлагалось двояко: либо ехать к черту на рога в офис ЕИРЦ, либо – общаться с конкурсным управляющим, офис которого обнаружился… в Брянске. Что, согласитесь, от Жуковского не так близко, 360 километров по прямой как-никак.
Письма ничего не понимавшие жуковчане получали до февраля этого года, потом процесс притормозился из-за коронавируса, а в сентябре появилось упомянутое долговое агентство с штаб-квартирой в Сергиевом Посаде. Долги у «Теплоцентраль-ЖКХ» оно выкупило в июле. И вот тут начинается новая странность.
Как указано в договоре уступки прав требования «Теплоцентраль-ЖКХ» передали ООО «ДА-ЦКБ» дебиторскую задолженность собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах по оплате за жилищные и коммунальные услуги на сумму 274 305 361,5 рублей. При этом «сведения о возможности (невозможности) выполнения дебиторами своих обязательств отсутствуют. Более того, долги в размере 274,3 миллиона рублей были куплены победителем торгов всего за… 12,3 миллиона рублей. Схема изначально сомнительная…
Умыли руки и внешний управляющий Блохин, срочно переквалифицировавшийся в эксперты журнала «Управление многоквартирным домом», и арбитражный управляющий Валерий Гусляков. Поставщики по-прежнему ждут денег, а вот жители Жуковского на этой, в общем-то, стандартной схеме развода «налетели» дважды: они и потеряли платежи за текущий ремонт, и оказались должны за неоказанные услуги, причем под угрозой судебного преследования.
Схема и правда стандартная, не раз опробованная в других регионах страны. Выглядит она просто. Команда «черных» коммунальщиков (назовем их пока так) скупает управляющие компании, набирает жилищный фонд, собирает деньги за коммунальные услуги, поставщикам услуг ничего не платят, а деньги, под видом разных услуг, выводят на свои счета, иногда оффшорные. После чего объявляют УК банкротом. Конкурсный управляющий, человек не случайный и назначенный главными кукловодами, продает долг коллекторскому агентству (тот, полагаем, тоже «из своих», иначе трудно объяснить некоторые цифры) за гроши. Ну а коллектор как ни в чем не бывало, начинает собирать долги в полном объеме с населения, причем не разбираясь, есть у кого-то долг или нет, просто рассылая долговые платежки всем подряд…
Примерно по такой схеме, только без последнего звена, эта группировка работала в Самаре (выше мы упоминали об этом), и не в ней одной.
Так кто все эти люди, с легкостью облапошившие 100-тысячный город, а до этого – целые регионы? Кто организаторы и бенефициары подобных хищений? Похоже, что одни и те же. Давайте посмотрим.
Ржевский махинатор
В мае 2018 года жуковские СМИ сообщили о смене директора в МП «Теплоцентраль». Им стала Валентина Николаевна Аполлонова, ранее работавшая в управляющей компании «Теплоцентраль-ЖКХ» в должности заместителя генерального директора. А сменила она в руководящем кресле некоего Дмитрия Борисовича Сарафанникова. О нем и поговорим.
Называя фамилию Сарафанникова, жуковские журналисты делали акцент на его московском происхождении. Однако это совсем не так. К столице оный господин имел совсем другое отношение, но об этом чуть позже.
На должности директора МП «Теплоцентраль» Сарафанников появился, как чертик из табакерки, в июле 2016 года. Его привел туда за руку тогдашний глава городского округа, настоящий полковник Андрей Войтюк. Судя по моментальности замены руководства важнейшего городского коммунального мероприятия, Войтюка очень сильно «попросили». Руководивший предприятием много лет Анатолий Алексеевич Капичников писал заявление, когда Сарафанников уже нервно ерзал за дверью директорского кабинета.
О том, чем ранее занимался Дмитрий Борисович, 12 февраля 1971 года рождения, истории почти ничего не известно. Хотя при беглом взгляде на его биографию становится ясно, что фигура эта не самостоятельная, а поставлена некими кукловодами для реализации очередных криминальных планов. В Жуковском он появился из… города Ржева Тверской области, а отнюдь не из Москвы. Работал замом главного инженера местного ООО «ЭнергоИнвест» (учредители – жители Санкт-Петербурга), компании, владевшей тепловыми сетями и 13 котельными. В октябре 2009 года он баллотировался в местную городскую думу от партии Жириновского, но не прошел.
К тому моменту данное ООО фигурировало уже не в одном скандале. Так, на протяжении четырех(!) лет, с 2006 по 2010 год, его сотрудники начислили жителям, у которых были установлены счетчики учета теплоэнергии, платежей в 16(!) раз больше реального. При этом категорически отказываясь ставить на учет сертифицированное и стопроцентно легальное оборудование. Обманутые горожане писали письмо Путину…
А весной 2010 года Сарафанников оказался в центре ЧП общегородского масштаба. На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям выяснилось, что прекратилась подача тепла в жилые дома, а также в ряд школ и детских садов. Причина – долги города, читай «Энергоинвеста», перед «Тверьрегионгазом» и «Облгазом» за поставку и транспортировку голубого топлива в размере 12,3 млн рублей. Оказалось, что деньги осели на типичной «прокладке», ООО «УК ЖКХ», созданной руководителями «ЭнергоИнвеста», неким Романом Голоенко и – г-ном Сарафанниковым (он и стал ее директором) и зарегистрированной в городе Санкт-Петербурге. Ее назначение было распределять по поставщикам получаемые средства. Однако 13 миллионов, полученных в период с 1 по 12 мая 2010 года, до газовщиков не дошли. Они просто исчезли. И накануне этих событий тандем Голоенко-Сарафанников спешно уволился, перестав заодно отвечать на телефонные звонки.
Из Ржева подельники исчезли очень быстро и без всякого следа. И это лишний раз подтвердило, что оба они были марионетками в чьих-то руках, обычными ставленниками, номинальными фигурами. Приведем одну важную цитату из интервью директора ржевского ООО «Теплоэнергетик» Магомеда Акбердаева: «И Сарафанников, и Голоенко, даже когда были, ничего не решали — финансовыми вопросами занимаются питерские хозяева». Это к вопросу о том, кто и зачем привел Сарафанникова шесть лет спустя в Жуковский.
Опасные связи
Шесть лет о Сарафанникове ничего не слышно. Где был, что делал – неизвестно. Появился только в 2016-м в Жуковском. Скупые данные Рунета говорят о том, что сегодня он является учредителем и гендиректором ООО «Техэксплуатация», зарегистрировано 20 февраля 2020 года, и главой АО «Комфортис», зарегистрированного 7 мая 2020 года. Основной вид деятельности в обоих случаях - 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Зарегистрировано АО в Москве, по улице Василия Петушкова, дом 20 Корпус 1, Эт/Пом/Ком 1/II/17.
И что интересно – согласно выписке из ЕГРЮЛ (имеется в редакции), вторым учредителем АО «Комфортис» является… да, Роман Викторович Голоенко. Согласитесь, таких совпадений не бывает.
А теперь попробуем потянуть за ниточку и воссоздать всю схему отношений между Сарафанниковым, Голоенко и теми самыми неизвестными руководителями, которые – мы в этом не сомневаемся – направляют их действия. Потому что случайных им незнакомых людей в таких схемах не бывает. Забегая вперед скажем, что Сарафанников был даже не перворядным исполнителем, а отстоял примерно на три ступеньки от своих криминальных хозяев.
Итак, связка Сарафанников-Голоенко установлена. Идем дальше, к самому интересному. Роман Голоенко (ИНН 691401787750) указан как руководитель 5 действующих и ликвидированных организаций. Все они в сфере ЖКХ. Нам крайне важны их названия. Итак, помимо АО «Комфортис» он числится директором ГУП г. Москвы ДЕЗ «Восточное Дегунино». В 2015 году оно прекращает деятельность в связи с организацией администрацией Собянина «Жилищника».
И вот, наконец, то, о чем Роман Голоенко и его хозяева предпочли бы не говорить. Этот господин является директором АО «ДОМКОМ 24», официальный адрес г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 95, пом., офис пз, 603, и АО «РТ-Домком». Обратите внимание на адрес последнего: г. Москва, ул. Василия Петушкова, дом 20, корпус 1, эт/пом/ком 1/II/19. Соседняя комната с АО «Комфортис». Совпадение? Не думаем…
А несколько ранее Роман Голоенко был руководителем еще двух очень интересных структур: ООО «Домком-Менеджмент» (Москва) и ООО «Коммунальный сервис» (Наро-Фоминск). Все эти сведения доступны здесь.
Что такое, например, АО «Домком24»? Это специально созданная под конкретный проект по выводу денег нижегородская структура, подконтрольная материнскому АО «ДомКом Инвест». АО «Домком инвест» зарегистрировано в Москве в 2016 году. В свою очередь, владелец этой компании некое АО «Арктика сити», которое принадлежит ООО «Региональная энергетическая управляющая компания» Александра Костюкова. Да-да, того самого печально известного махинатора от ЖКХ, главы «касты домоедов», который на пару со своим партнером Евгением Кругловым выводит из регионов десятки и сотни миллионов рублей. Известный самарский блогер Тахир Байбеков не раз указывал на то, что «Домком» и лично Костюков могут находиться «под крылом» главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Что и позволяет им «кошмарить» без последствий для себя (пока) отечественный ЖКХ. Об их деятельности в Наро-Фоминском районе Подмосковья и в Самарской области мы также уже подробно рассказывали. Теперь пришла очередь Жуковского.
А что такое ООО «Домком-Менеджмент»? Это тоже аффилированная г-ну Костюкову компания, во главе которой стоял одно время его ближайший соратник г-н Круглов.
То есть, мы понимаем, что связь Сарафанников-Домком-Костюков/Круглов установлена практически на 100% процентов. С одной стороны – организаторы и бенефициары, с другой – обычные исполнители, рядовые пешки. Все как всегда.
Кстати, мы можем подтвердить эту связь и с другой стороны. Учредителем АО «РТ-Домком», где директорствует Голоенко, выступает АО «Трест №37 Ленинградспецстрой». Директор треста – Васильев Сергей Владимирович. Проживает он в Санкт-Петербурге (помните слова ржевского энергетика?), на Северном проспекте в 12-этажном многоквартирном доме. Внизу – сад-ясли «Карапузики». По домашнему адресу АО и зарегистрировано.
Да-да, Сергей Васильев и есть один из тех питерских хозяев, о которых говорил Акбердаев. И он тоже человек Костюкова. Потому что… с июля 2018 года он станет конкурсным управляющим ООО «Наро-Фоминская ТЭК» (все та же афера в Апрелевке), ну а его жена, Алевтина Николаевна, в 2017-м году будет находиться в статусе владельца 50% акций ООО «Строймонтажсервис». То бишь структуры, через которую будет выведено 23 миллиона рублей, отпущенных из бюджета на ремонт здания котельной в Наро-Фоминске.
А еще Сергей Владимирович был гендиректором ЗАО «Энергосети», зарегистрированного в г.Ржеве 16 декабря 2008 года. А в учредителях оного совершенно случайно, конечно же, оказался… да, Евгений Игоревич Круглов.
Да, кстати в ЗАО «Энергосеть» (сегодня уже не действующем) фигурирует в качестве первого лица фамилия некоего Дмитрия Николаевича Загайнова. Тоже не последний человек в системах Костюкова. Достаточно сказать, что является гендиректором в ООО «Борок», ООО «Полет» - всего 13 компаниях, где, конечно же, совершенно случайно акционером с разной, но весьма приличной долей является Игорь Николаевич Тен, сын Лилианы Тен, о которой мы расскажем чуть позже.
Как говорится в известной игре, вся семья в сборе.
Но возвратимся к Подмосковью. Можно быть почти уверенным, что Сарафанникова «каста домоедов» поставила «на регион» для реализации костюковских схем. Компании и люди, с ним связанные напрямую, здесь лучше не светить, поэтому часто в ход идут не известные в регионе фигуры, о которых здесь нет никакого негатива.
Как обдирали Жуковский
Итак, летом 2016 года направленный тандемом Костюков-Круглов в 50-й регион Дмитрий Сарафанников всплывает в подмосковном Жуковском. Напомним, что в офис ресурсоснабжающего муниципального предприятия «Теплоцентраль» его привел глава города Андрей Войтюк и объявил, что отныне генеральным директором МП «Теплоцентраль», учредителем которого является администрация г. о. Жуковский, будет именно этот человек. При этом с ним в офис, как говорят сотрудники данного предприятия, пришли еще человек десять - это и его охрана, и единомышленники и соратники, в том числе г-н. Никишин и г-жа Сорокина. Действующий гендиректор вынужден был оперативно «уволиться по собственному».
Осмотревшись, новый руководитель сотоварищи начал реализовывать, видимо, заранее подготовленные основные звенья плана. Во-первых, были подсчитаны все долги по коммуналке за 10 лет. Но – делалось это с совершенно определенной целью. Цифры нужны были для подачи иска против самой крупной управляющей компании ООО «Теплоцентраль-ЖКХ». Долгов – степень их реальности остается гипотетической – набралось почти на 130 миллионов рублей.
Во-вторых, стартует работа по организации «своих» карманных юрлиц для дальнейших финансовых махинаций.
5 октября 2016 года регистрируется ООО «Энергосеть». Микропредприятие, 7 человек.
14 апреля 2017 года создается ООО «Теплоцентраль-Право». В состав участников этого общества вошло МП «Теплоцентраль» – 99% и коммерческий директор МП «Теплоцентраль» О.Ю. Никишин – 1%. Генеральным директором ООО «Теплоцентраль-Право» был назначен все тот же О.Ю. Никишин. Одновременно создается некое АО «Атлантика», директором которой является Лилиана Юрьевна Тен.
Будем честны: «Атлантика» была нужна авторам схемы не только для Жуковского. Для тех, кто не в курсе – именно это АО во главе с г-жой Тен участвовало параллельно в преступной схеме, которую структуры Костюкова реализовывали в Наро-Фоминском районе – о чем мы уже упоминали выше. Через «Атлантику» в ноябре 2017 года будут выводиться на счета костюковских структур полученные из районного бюджета 270 миллионов рублей.
В итоге получается стройная схема: есть тот, кому должны (МП «Теплоцентраль» со «своим» руководителем), есть жертва, должник (ООО «Теплоцентраль-ЖКХ»), есть юрлицо, которое может выступить правопреемником «Теплоцентрали» в вопросе требований (по договору цессии), и есть юрлицо (АО «Атлантика»), которое будет принимать и направлять куда надо средства.
Для вывода средств по контрактам на капремонт используется ООО «Энергосеть». Глядя на данные этих контрактов, сразу понимаешь, что что-то не так. У микропредприятия из 7 человек один заказчик, МП «Теплоцентраль». Всего 13 контрактов, заключенных в один день, 13 мая 2017 года. Общая сумма – 144 813 780 руб. Предмет контрактов – ремонт капитальной тепловой сети на 13 улицах Жуковского. Силами 7-ми человек, включая директора? Так не бывает.
Да, будет субподрядчик. Но всех денег он не получит – только 50%, ибо таким образом был составлен договор. Более того оказалось, что на отдельных участках трубы так и остались старые, однако по документам работы были произведены и закрыты, и деньги выплатили… В итоге субподрядчики и реальные исполнители работ «попали» на деньги перед поставщиками труб и иных материалов плюс получили в свой адрес несколько судебных исков.
7 июля 2017 года в дело вступает ООО «Теплоцентраль-Право». МП «Теплоцентраль» заключает с ним соглашение № 1 об уступке прав (требований) на сумму 128 951 949 рублей к ООО «Теплоцентраль-ЖКХ», таким образом уходя от будущего удара.
И наконец, третье юрлицо, АО «Межрегиональная управляющая компания» (МеУК), зарегистрированная в городе Истра еще 15 января 2015 года, генеральный директор Алексей Александрович Филиппов. Судя по всему, структура из тех, которые авторы подобных схем держат про запас, чтобы в нужный момент пустить в дело. Учредителем это структуры являлось некое АО «Подмосковье», которое зарегистрировано – внимание! – в Апрелевке (вспомним аферу с котельной, которую в 2017-м провернули Костюков и Ко). Но чтобы нас не обвинили в голословности, копнем чуть дальше. И – вот оно! Учредителем АО «Подмосковье» является АО «ЕИРЦ», которое, судя по всему, аффилировано с… Евгением Кругловым, другом, партнером и соратником Александра Костюкова.
Так что незримая фигура главного кукловода и мозга подобных схем маячит на заднем плане и здесь. Это опять к вопросу о том, кто стоит за Сарафанниковым и кто на самом деле является реальным хозяином и выгодополучателем этого криминального бизнеса.
Зачем нужна МеУК? И тут все понятно. В это юрлицо пытались вывести жилой фонд – 300 домов, которыми раньше управляло ООО «Теплоцентраль-ЖКХ». Делалось это, надо сказать, топорно: два месяца подъезды домов заклеивали объявлениями о «проведении внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в форме очно-заочного голосования по вопросу утверждения решения о выборе в качестве управляющей организации по многоквартирному дому АО «Межрегиональная управляющая компания». Расклеивали их… бывшие работники домоуправлений УК «Теплоцентраль-ЖКХ». На вопросы горожан приходившим на такие встречи представителям компании, а как можно проводить такие собрания, если по закону они должны инициироваться самими жителями, а не какой-то УК из Истры, внятного ответа не звучало. Обмануть жуковчан не получилось – договоры, которые люди Костюкова пытались всучить горожанам, не соответствовали требованиям жилищного и гражданского законодательства, ущемляли права собственников жилых помещений, возлагая на них незаконные обязанности, не предусмотренные нормами действующего законодательства.
Но если здесь аферистам и мошенникам пришлось отступить, то в ситуации с долгами и судами они свой план, как мы видим, провернули.
В конце 2017 года Дмитрий Сарафанников от имени МП «Теплоцентраль» инициирует гражданское судопроизводство о признании ООО «Теплоцентраль-ЖКХ» банкротом, а сам со своей командой, судя по всему, начинает прорабатывать варианты частичного отхода, но не полного ухода. Нужно отойти и перегруппироваться, при этом, желательно, получив все деньги и не попав под подозрение правоохранительных и надзорных органов. И в мае 2018-го происходит, в связи с запоздалым частичным «прозрением» городских властей замена на посту главы МП «Теплоцентраль» - Сарафанников стремительно увольняется. Как скажут потом сотрудники МП «Теплоцентраль», пережившие руководство «эффективного управленца», «после господина Сарафанникова мы полтора года только все восстанавливали, котел наконец-то восстановили, до сих пор огрехи исправляем».
Но уход Сарафанникова был чистой воды маневром, выполненным по команде сверху. Его соучастники по-прежнему в бою, и они активно работают уже с судами. В результате 16 июля 2018 года арбитражным судом в отношении ООО «Теплоцентраль-ЖКХ» вводится внешнее управление сроком на 18 месяцев. Внешним управляющим ООО «Теплоцентраль-Право» выбирает Максима Алексеевича Блохина. При этом кабинет руководителя занял не Максим Блохин, а Артур Парецкий, который принимает удивленных жителей в качестве руководителя. Это позволяет укрепить шансы на получение искомых миллионов.
Два слова об этих нукерах Костюкова. Максим Блохин – уроженец Брянска, являлся руководителем 14 организаций. Специализируется на банкротстве компаний. В Москве 10.01.2018 года зарегистрирован индивидуальным предпринимателем (ИП) с основным видом экономической деятельности – общая уборка зданий. Назначение – мальчик для битья и для общения с народом. Артур Парецкий из ржевской команды Сарафанникова. С 2008 по 2013 год являлся исполнительным директором нескольких ржевских управляющих компаний, известных скандалами в области управления МКД города Ржева. Согласно информации из открытых источников, в феврале 2013 года он как управляющий ООО «Жилищное управление «Спасское» был дисквалифицирован решением мирового суда города Ржева на основании административных материалов ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области в связи с ненадлежащим содержанием и ремонтом обслуживаемого жилого фонда. Также известно, что Артур Парецкий является массовым учредителем организаций в области управления и обслуживания жилого фонда. Одним словом, другой вариант пушечного мяса Костюкова, но не простой, а особо нужный – Парецкий один из последних членов команды, кто остается на должности и работает в открытую – все лето 2018-го он является гендиректором ООО «Горэнергосеть».
Надо признать, что в судах люди Сарафанникова-Костюкова сработали хорошо. 15 августа 2018 года в Арбитражный суд Московской области от МП «Теплоцентраль» был подан новый иск к ООО «Теплоцентраль-ЖКХ» с требованиями о взыскании доначислений за поставленные коммунальные ресурсы с января по июль 2016 года в размере 20 млн рублей. В нем говорилось о том, что 30 июня 2016 года (то есть в первый месяц работы Сарафанникова) был заключен договор теплоснабжения и подогрева воды. По договору МП «Теплоцентраль» брало на себя обязательства поставлять ООО «Теплоцентраль-ЖКХ» коммунальные ресурсы – тепловую энергию, а ООО «Теплоцентраль-ЖКХ» должно было принимать и оплачивать эту тепловую энергию. Как пояснил сам истец, в период с января по июль 2016 года все именно так и происходило: тепловую энергию поставляли, а за эти услуги перечисляли деньги. А потом случилось непредвиденное, «по итогам 2016 года истцом был произведен детальный анализ начислений за поставленные ответчику коммунальные ресурсы». В результате этого анализа, по версии МП «Теплоцентраль», было установлено, что за спорный период неверно рассчитаны объемы отпущенной тепловой энергии. Долга насчитали 20 млн 63 тысячи 289 рублей. Как можно было подать в суд на действия в период январь-июль, если договор был заключен в июне – непонятно. Но суд это по каким-то, наверное, глубоко материальным и заманчиво выглядящим, причинам не смутило. И он принял требования истца. Правда, на этот раз дело не выгорело, потому что Арбитражный суд отменил решение, а истец уже не возражал. Что было понятно – арбитраж состоялся в июне 2019 года, когда Сарафанников уже ушел с поста. Но зато нужные им решения на 130 миллионов они успешно получили.
Кстати, именно в тот момент и выяснилось, при внутреннем аудите МП «Теплоцентраль», что 130 миллионов долгов за 10 лет явно надуманы и завышены как минимум в 10 раз! То есть крупнейшую управляющую компанию намеренно доводило до банкротства муниципальное предприятие, причем именно в период «работы» Дмитрия Сарафанникова. По сути, стандартный ход в схемах Костюкова-Круглова, стратегическая обязательное условие, на достижение которого они бросают свою криминальную «пехоту».
Возможно, понимая, что глобальная афера с учетом новых обстоятельств может не выгореть, люди Сарафанникова-Костюкова решили выставить дебиторскую задолженность миллионов на торги. Причем в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве названа совсем иная цифра - 274 305 361,50 рубля. И срок возникновения задолженности закрыт 31 марта 2019 года. Начальная цена составила как раз 123 437 412,68 рублей. Причем за период проведения торгов по состоянию на 16.07.2020 года размер дебиторской задолженности населения снизился до 260 544 718,47 рублей. Но победитель купил все за… 12 343 741,27 рублей.
Мы не знаем, как это могло получиться. Возможно, и победитель, долговое агентство «Центр кредитной безопасности» тоже может быть связан с Костюковым и перед нами еще один вариант хитрой комбинации. Будущее покажет.
Но очевидно одно. В городе Жуковском Московской области мы стали свидетелями реализации еще одной схемы «касты домоедов», а именно гг. Костюкова и Круглова. Понятно, что они не уйдут из столичного региона, как и из других, и будут снова и снова пытаться выдоить из бюджета очередные десятки и сотни миллионов. Понятно, что будут новые алгоритмы, новые тактики, новые лица и новые ООО. Результат только будет прежний: удушение системы ЖКХ в городах страны, создание условий для коммунальной катастрофы самого разного масштаба.
Судите сами. Что получил Жуковский «в сухом остатке» по итогам реализации криминальной схемы Костюкова-Круглова? Прямой ущерб бюджету и жителям города. А именно:
- два главных актива, то есть УК, были фактически украдены;
- дебиторская задолженность, которая могла быть частично собрана и пойти на погашение долгов перед муниципальной теплоснабжающей организацией, передана за копейки коллектору. Собранные деньги уйдут в карман «домоедам» Костюкову и Круглову;
- жилой фонд, который приносил доход и мог позволить постепенно закрыть долги, передан в частные руки тем же «домоедам» и приносит только дополнительный доход старым партнерам, присвоившим деньги уже не в одном регионе России - Костюкову Александру Валерьевичу и Круглову Евгению Ивановичу.
Непонятно только одно. Если в Удмуртии, Хакасии, Алтайском крае, Миассе и так далее сотрудники ФСБ и СК задерживают действующих и бывших чиновников, нарушающих закон в сфере ЖКХ, то почему так долго, свободно и безнаказанно действует тандем «домоедов» Костюков-Круглов? Или слишком «крутые» покровители? Но Абызов вроде как уже отдыхает. Значит, остались другие?
P.S. Пока статья готовилась к выпуску, пока редакция еще раз проверяла документальность всех данных, стало известно о задержании экс-федерального министра, экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня. Именно при нем дуэт Голоенко и Сарафанников окопались в 37-м регионе, который несколько лет эксплуатировали на благо «касты домоедов». Тот же Роман Голоенко умудрился параллельно с «работой» в Ржеве возглавлять ОАО «Управляющая компания ЖКХ Ивановской области», скандально прославившуюся в том же регионе. К 2011 году в Ивановской области действовало шесть созданных Голоенко компаний-клонов – надо полагать, для освоения и вывода бюджета на счета структур Костюкова-Круглова. Но это – предмет наших будущих расследований.
А пока «Общая газета» будет и дальше следить за деятельностью Александра Костюкова и его дементоров в сфере российского ЖКХ.