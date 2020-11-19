Валерий Авдерин: Про вредителей и диверсантов
В СССР было понятие «номенклатура ЦК». Это был не какой-то расплывчатый поэтический образ, а вполне конкретные ранжированные списки фамилий. Типа, эти товарищи при наличии вакансий могут быть назначены секретарями обкомов, эти – министрами, этим можно доверить военный округ…
И подобная практика без каких-либо существенных изменений действует в России до сих пор. Только теперь это называется не «номенклатура ЦК», а «кадровый резерв президента». Попасть в эти списки мечтает любой чиновник.
Потому что включают в него вовсе не за деловые качества, а за преданность. А преданными людьми, как известно, не разбрасываются. Завалил он работу одного министерства, переведут в другое. Не справился и с этим – сделают губернатором. На худой конец, если уж совсем ничего не умеет, назначат сенатором. Там ни за что отвечать не надо – а деньги при этом можно грести лопатой.
Что однозначно изменилось в этой системе за сто с лишним лет её существования – полностью исчез фактор серьёзного риска. В первые советские десятилетия в номенклатурщики тоже попадали не за одни деловые качества. Но зато, даже независимо от их наличия или отсутствия, на больших должностях люди постоянно рисковали головой.
И тогда была масса случаев, когда откровенно бездарных администраторов, как и сегодня, бесконечно переводили с одной начальственной должности на другую. Но, с другой стороны, попав под горячую руку начальства, можно было запросто встать к стенке за недостаточно быстрое исполнение совершенно ерундового распоряжения.
Сейчас к стенке не ставят, как бы ни воровал и как бы ни разваливал работу. Если только слишком уж не по чину берёшь и не делишься с начальством – посадят на несколько лет в кутузку.
И мне тут подумалось, что, когда большевистских министров и маршалов объявляли вредителями и гондурасскими шпионами, у работавших с ними сотрудников по этому поводу зачастую не возникало и тени сомнения. Для подчинённых это было вполне убедительным объяснением, зачем их начальники за короткий срок разваливали министерство или военный округ.
Почему, вместо того, чтобы работать, они всё время пьянствовали и самодурствовали? А чего ещё можно ожидать от диверсантов!
На самом же деле, это были просто малограмотные, не очень умные, зачастую очень пьющие – и совершенно некомпетентные люди. Но не мог же великий вождь сказать: Я назначил наркомом клинического идиота (потому что он рьяно лизал мою задницу) – и этот идиот за полгода развалил всю отрасль. Проще было объявить его шпионом и вредителем. Тем более, народ по результатам деятельности этого товарища верил в подобное очень даже охотно.
Если же мы на фоне вышеизложенного посмотрит на день сегодняшний… На то, кто и как нами руководит… Уверяю вас, если завтра в новостях объявят, что Сечин, Миллер, Костин, Чубайс, Шойгу, Рогозин… - эстонские шпионы, которые много лет по заданию ИГИЛа разрушали экономику страны – 90% россиян поверят в это, не сходя с места.
Собственно, я тоже вижу, как эти люди разрушают экономику страны. Не замечать такое невозможно. Но я понимаю, что это – следствие их глупости, жадности и некомпетентности.
А для многих россиян и сегодня проще считать всё сознательным вредительством. И закулисным антироссийским заговором. То ли заданием бандеровского «Правого сектора», то ли сговором масонов с сионистами и исламистами.
Если им расскажут, что это заговор ордена Тамплиеров – они поверят и в это. Не все же знают, что тамплиеров, позарившись на их богатства, уничтожили ещё в самом начале 14-го века.