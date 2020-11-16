Валерий Авдерин: При Хрущёве мерялись … с Америкой, при Путине – с Турцией
Похоже, ещё пару правителей, и основным занятием России станет доказывание своего превосходства какому-нибудь Гондурасу.
По своему психотипу Путин напоминает мне… Эллочку Щукину. Героиню «Двенадцати стульев», которую Ильф и Петров сравнивают с людоедом племени Мумбо-Юмбо. Той тоже постоянно нужно было доказывать всем свою состоятельность и крутизну.
И российский гарант, вместо того, чтобы заниматься чем-нибудь осмысленным и полезным, всё время занимается тем же самым. Пыжится произвести впечатление – словно распустивший хвост павлин.
Только масштаб соперников падает на наших глазах просто стремительно.
Понимая, что соревнование России с Америкой или Китаем ничего, кроме смеха, не вызовет, Владимир Владимирович нашёл себе «достойного», так же озабоченного «национальным величием», конкурента в лице Эрдогана. Россия и Турция ведут сейчас друг против друга одновременно 3 (три!) гибридных войны: в Ливии, Сирии и Закавказье.
Одна радость, что это не мешает россиянам ездить в Турцию, а туркам строить в Москве небоскрёбы. Устраивая исподтишка друг другу пакости, Эрдоган и Путин постоянно созваниваются, регулярно встречаются – и рассказывают всему миру про дружбу, жвачку и стремлению к миру.