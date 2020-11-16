Меню
Общество
Формула обмана мэра Собянина
Авторская колонка
16 ноября 2020, 13:50
Александр Шестун: Допрос следователей, потерявших память
Шестун Александр

Экс глава Серпуховского района

Все авторы

Александр Шестун: Допрос следователей, потерявших память

Александр Шестун: Допрос следователей, потерявших память
Фото: FB

Зачем государство тратит огромные деньги на шоу в судах, где все старательно изображают наличие состязательность сторон, которой и в помине нет? Более полугода в процессе участвует десятки высокопоставленных сотрудников, свидетели, обеспечивается транспорт. Зачем? Все понимают, что правосудия и в помине нет, за исключением судов присяжных, где принимают решения обычные люди, но мои статьи убрали из перечня подсудности присяжным несколько лет назад.

В Подмосковье за полгода суды присяжных не признали виновным ни одного подсудимого. Дело даже не в том, что заключенные такие уж святые оказались, но отношение простых людей к прокурорам, следователям и профессиональным судьям, как к самым страшным преступникам, уже слишком очевидно. Общество видит перемещение функций организованной преступности от уголовников к правоохранительным органам.

В Подольском суде множество свидетелей заявили о давлении следователей и оперов ФСБ в виде фальсификации протоколов допроса, избиений, запугивания уголовным преследованием, издевательств при обысках, непроцессуальных беседах, подбросе патронов, угрозе огнестрельным оружием и т.д. Для нейтрализации таких масштабных нарушений была придумана идея вызова следователей в процесс. Судья Юферова заявила о инициативе суда, но на следующем заседании почему-то стала утверждать, что это по ходатайству Генеральной прокуратуры. Далее служительница Фемиды и вовсе заявила, что следователи сами явились в суд, а по закону их тогда надо допросить.

Были допрошены следователи Писарев (на фото), Лысов, Разиньков и Пряхин. Все сотрудники СКР страдали потерей памяти, но зато отлично помнили, что они ничего не нарушали и по первому требованию предоставляли звонки родственникам, время допроса в протоколах допросов соответствует действительности, патроны не подбрасывали, кто бил – не знают, жалоб не было. Такого наглого вранья в зале суда я и представить себе не мог.

Когда первый выступающий Пряхин заявил, что жалобы Русиной – наговор, то мы ходатайствовали о ее повторном допросе, тем более что эта свидетельница находилась за дверью. Разумеется, судья Юферова отказала.

Следователь Писарев о моем избиении при задержании пояснить ничего не мог и что-то нечленораздельно мычал о наличии всей информации в протоколе.

На протяжении всего процесса совершенно открыто сторона обвинения и судья дуют в одну дуду, но при допросе сотрудников СК они хором кричали о недопустимости вопросов и просто не давали стороне защиты хоть как-то прояснить противоправные действия силовиков.

Кто избил Селезнева, директора Калиновской базы, а также зачем его, его родителей и дочь более 20 раз вызывали на допросы, следователи пояснить не могли. Дошло до того, что сотрудник Генпрокуратуры Сухова заявила мне:

- Я снимаю Ваш вопрос!

А Юферова даже не сделала ей замечания! Ведь только суд имеет право снимать вопросы. Но в реальности судьи выполняют все требования силовиков и по сути являются статистами, одетыми в черные мантии, для внешнего эффекта.

Особенно гадко было слышать в показаниях следователей такие выражения, как: «честь имею», «никак нет», «так точно». Таким образом сотрудники СКР демонстрируют ведомственную солидарность и военизированную сущность своей службы, а не самостоятельное процессуальное лицо, как должно быть на самом деле. Конечно, никто из следователей не смог прокомментировать показания Рощина, директора завода сухих смесей, о подбросе ему патронов, и все бубнили, что всё в рамках закона. Юферова не позволила мне выяснить у них подробности, мотивировав это тем, что за патроны Рощин получили условный срок, а решения суда не обсуждаются.

Также не могли ничего пояснить Писарев и Разиньков, кто пропустил их ко мне для следственных действий в палату интенсивной терапии реанимационного отделения, когда у меня было тяжелое состояние здоровья.

Большой контраст заметен между выступлениями следователей и обычных свидетелей, которые под страхом посадки в тюрьму или конфискации имущества не боялись говорить правду, в отличии от циничного и демонстративного вранья следователям, которым дали карт-бланш на эти репрессии. Более 10 человек в Серпуховском районе были арестованы, и всем предлагались в обмен на оговор Шестуна свобода и снисхождение в расследовании.

Не смогли объяснить эти оборотни, кто и зачем держал несколько часов лицом в пол журналиста Дмитрия Староверова и его супругу, которую заставили в туалете одеваться в их присутствии. Сам же Дмитрий лежал на полу длительное время без трусов, и лишь позже на него накинули одеяло. У семьи Староверовых была изъята квартира по беспределу, несмотря на наличие малолетнего ребенка – из-за несогласия журналиста давать придуманные следователями показания против меня. Напомню, что у многих предпринимателей конфисковано имущество по этой же причине.

Почти всем следователям я задавал один и тот же вопрос:

- Если вы не помните, когда и где проводили обыски, допросы, фамилии свидетелей, то как тогда вы можете утверждать, что никаких нарушений не было?

Юферова с прокурорами старалась заткнуть меня, а когда я сказал, что понимаю, кому «наивно» поверит суд, но для чего нужна эта комедия, то судья пригрозила мне очередным замечанием. Конечно, всех остальных свидетелей, жаловавшихся на беспредел при расследовании, по нашему ходатайству пригласить в суд для устранения противоречий судья отказалась. Ей достаточно этого мычания, чтобы написать: «Нет оснований не доверять следователям».

Сейчас на главной
Наша песня хороша, начинай сначала
чиновники
Наша песня хороша, начинай сначала
Глава правительства Михаил Мишустин анонсировал реформу в сфере государственного управления, в рамках которой власти планируют сократить численность чиновников. Это уже не первая попытка руководства страны сократить бюрократический аппарат
На спящих водителей приходится 20% от всех ДТП
общественный транспорт
На спящих водителей приходится 20% от всех ДТП
Минтранс РФ занялся разработкой нового стандарта о состоянии водителей пассажирского транспорта. Согласно обновленному стандарту, водителей автобусов и такси обяжут использовать средства для предупреждения сна за рулем
Новые космические спутники «Глонасс-К2» оказались в 4 раза дороже
космос
Новые космические спутники «Глонасс-К2» оказались в 4 раза дороже
В госкорпорации сообщили, что космические аппараты нового поколения «Глонасс-К2» стоят дороже, чем спутники «Глонасс-М», из которых состоит российская навигационная группировка
Полиция запросила 55 млрд рублей на искусственный интеллект для поиска маньяков
МВД
Полиция запросила 55 млрд рублей на искусственный интеллект для поиска маньяков
Министерство внутренних дел России запросило у правительства 55 млрд рублей на реализацию проекта по розыску маньяков с помощью искусственного интеллекта
Бурятия первой из российских регионов объявила локдаун
коронавирус
Бурятия первой из российских регионов объявила локдаун
Власти республики Бурятии ввели двухнедельный локдаун из-за пандемии коронавируса. Пока это первый российский регион, руководство которого решилось на повторное введение жестких ограничений.
Чудеса на виражах
авиакомпания победа
Чудеса на виражах
Росавиация проводит проверку в отношении авиакомпании «Победа», пилоты которой устроили в небе акцию в поддержку футболиста Артема Дзюбы. В воздушном пространстве Нефтекамска летчики изобразили с помощью виражей фаллический символ
Москва потратит 252 млн рублей на расширение базы системы распознавания лиц
система распознавания лиц
Москва потратит 252 млн рублей на расширение базы системы распознавания лиц
Департамент правительства Москвы по конкурентной политике потратит дополнительные средства на расширение «системы хранения данных» интеллектуальной системы видеонаблюдения в метро
По заслугам и награда
госзакупки
По заслугам и награда
Государственный контракт Росгвардии на поставку автозаков стоимостью 184 млн рублей получил «Комбинат автомобильных фургонов». Акционером этого предприятия является один из спонсоров предвыборной кампании «Единой России» Алий Чеченов
Культура
Известный актер и режиссер Армен Джигарханян скончался в возрасте 85 лет
Похороны народного артиста пройдут 17 ноября. Будет ли организовано прощание с Арменом Джигарханяном, пока неизвестно. На это необходимо получить разрешение властей в связи с пандемией коронавируса
Москвичей оштрафовали на 500 млн рублей за нарушение масочного режима
масочный режим
Москвичей оштрафовали на 500 млн рублей за нарушение масочного режима
В Москве с начала сентября за нарушение обязательного масочного режима оштрафовали 102,5 тысячи человек. В отношении юридических лиц надзорные ведомства составили 15 тысяч административных протоколов
Премьер Мишустин подписал постановление, которое поможет бизнесу его зятя
сельское хозяйство
Премьер Мишустин подписал постановление, которое поможет бизнесу его зятя
Российское правительство включило грибы в список сельскохозяйственной продукции. Это означает, что для грибного бизнеса действует нулевая ставка налога на прибыль
Российских хакеров заподозрили в атаках на разработчиков вакцины
вакцина от коронавируса
Российских хакеров заподозрили в атаках на разработчиков вакцины
Специалисты по кибербезопасности компании Microsoft заявили об атаках российских и северокорейских хакеров на семь иностранных компаний занимающихся созданием вакцины против COVID-19
Даю установку!
коронавирус
Даю установку!
Так, ведомство рекомендует оказывать удаленную медицинскую помощь не только людям с подтвержденным COVID-19, но и россиянам с признаками или подтвержденными внебольничными пневмониями, острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом
Мэра Томска Ивана Кляйна задержали во время селекторного совещания
арест чиновников
Мэра Томска Ивана Кляйна задержали во время селекторного совещания
Мэра Томска силовики задержали прямо во время селекторного совещания в администрации города. Региональные СМИ связывают задержание мэра с деятельностью компании «Томское пиво»
Московская мэрия выделит 3,6 млрд рублей на проект дочери президента
МГУ
Московская мэрия выделит 3,6 млрд рублей на проект дочери президента
Правительство Москвы предусмотрело в проекте бюджета на 2021-2023 гг. финансирование в размере 3,6 млрд рублей строительства научно-технологического центра «Воробьевы горы» при МГУ
Очень важная персона
михаил дегтярев
Очень важная персона
Согласно условиям госконтракта, в течение года «высшее должностное лицо региона» должны охранять семь человек 24 часа в сутки. В расчете на одного охранника защита г-на Дегтярева обойдется хабаровским налогоплательщикам в 4,7 млн рублей
Мат больше не употре ....
мат
Мат больше не употре ....
Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила ввести уголовное наказание за использование матерных слов в общественных местах. Сейчас использование матерных слов в общественном месте попадает под административную статью
Общество
В Санкт-Петербурге разработали суперточный тест на антитела к коронавирусу
Резидент Особой экономической зоны в Санкт-Петербурге выпустил тест-систему на наличие суммарных антител к коронавирусу «SARS-CoV-2-CoronaPass». Разработчики заявляют, что эта система не дает ложноположительных результатов