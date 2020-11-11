Меню
Бизнес
Российский флаг удалят из спорта на четыре года
коррупция
Редакция
МЕТЛА
11 ноября 2020, 21:49

Как единоросс Саблин зарабатывает на сиротах

Как единоросс Саблин зарабатывает на сиротах

Как выяснило издание «МЕТЛА», компания парламентария продает квартиры для детей, оставшихся без попечения родителей. Госконтракты заключаются без конкуренции и, вероятно, по завышенным ценам. Депутат после получения мандата не прекратил занятие бизнесом. За подобное нарушение антикоррупционных норм полагается лишение полномочий.

Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин известен не только как создатель движения «Антимайдан», но и в качестве крупного коммерсанта. Ему, в частности, принадлежит ООО «Рота».

У «Роты» есть совместное предприятие с группой «Самолет» – «Мега-Сити», которое, в свою очередь, выступает учредителем ООО «СЗ «Пригород Лесное». Это застройщик одноименного микрорайона в Подмосковье.

В этом году компания «Пригород Лесное» заключила контракт с администрацией Ленинского горокруга на приобретение 9-ти квартир для детей–сирот. В аукционе приняла участие только фирма Саблина. Контракт был заключен по максимальной (стартовой) цене – 39 536 797,59 руб.

Застройщик «Пригород Лесное» как будто знал об отсутствии конкуренции и не попытался снизить цену хотя бы на копейку. Согласно условиям контракта, чиновники приобретают у компании депутата Госдумы помещения 33-34 кв.м. от 4,3 млн руб. за квартиру.

На сайте застройщика настолько высоких цен на объекты указанной площади нет: стоимость колеблется от 3,985 до 4,135 млн руб. И это варианты уже с отделкой.

Кадастровая стоимость – еще ниже. К примеру, для квартиры №202 она составляет всего 2,3 млн руб. (по контракту же она обошлась муниципалитету почти вдвое дороже, в 4,45 млн).

Дмитрий Саблин – один из богатейших депутатов Госдумы. В 2018 году совокупный доход его семьи, если верить декларации, составил более 473 миллионов рублей.

Вместе с супругой парламентарий владеет группой компании «Рота». Их интересы сосредоточены в сельском хозяйстве, строительстве и сфере обслуживания (рестораны, отели, салоны красоты).

Бизнес Саблиных во многом зависит от благосклонности властей. К примеру, индустриальные парки в Московской области строятся при поддержке регионального правительства. Поэтому у депутата Госдумы есть и личная заинтересованность в борьбе с оппозицией, которую он активно ведет. Угрожающие политическому режиму автоматически угрожают и его благосостоянию.

В борьбе с оппозицией Саблин использует и свои полномочия представителя власти. Он часто направляет депутатские запросы, которые служат основанием для преследований неугодных ему общественных деятелей.

По запросу Саблина был признан иностранным агентом «Левада-Центр». Также депутат просил Генпрокуратуру проверить высказывания публициста Дмитрия Быкова, а Следственный комитет – счета директора Фонда борьбы с коррупцией.

С фондом Алексея Навального у Саблина старые счеты. ФБК рассказывал об особняке депутата на Рублевке.

По мнению Transparency International, Саблин в Госдуме лоббирует интересы Минобороны и девелоперского бизнеса. Он связан с бывшим подмосковным губернатором Борисом Громовым.

Саблин был советником Громова, когда тот был губернатором Московской области. В 2013 году Громов получил думский мандат, от которого отказался Саблин, а Саблин, в свою очередь, сменил Громова в Совете Федерации (его кандидатуру выдвинул новый подмосковный губернатор Андрей Воробьев). Группа «Самолет», с которой у Саблина совместный проект, аффилирована как раз с братом Воробьева Максимом.

На госзакупках в Подмосковье зарабатывают и другие компании Саблина. ООО «Аркадатрейд» сдает в аренду помещения училищу олимпийского резерва №2. ООО «Гипер» – ГБУ МО «СШОР по Игровым Видам Спорта» и ДЮСШ Красноармейска.

Господрядчиками являются и жена, и деловые партнеры Саблина. К примеру, супруга парламентария Алла Налча владеет ООО «Гранд», у которого снимает помещения банк ВТБ. Партнер депутата по ГК «Рота» Эдуард Безбабных контролирует ЧОП «Гринадер», среди клиентов которого – «Мосавтодор» и администрация Ленинского района Московской области. Партнерша Елена Петунина через ООО «Крымниопроект» заработала 77 млн руб. на сдаче в аренду недвижимости правительству Севастополя и другим госструктурам.

В феврале депутат от КПРФ Валерий Рашкин требовал лишить Саблина мандата за занятие бизнесом. Еще в 2018 году «Собеседник» обращал внимание, что принадлежащие Саблину доли в компаниях в доверительное управление, как того требует закон, не переданы. Соответствующая запись в ЕГРЮЛ появилась только в январе этого года.

Наживающийся на детях сирота депутат-бизнесмен свою дочь обеспечил дорогим авто. По сведениям «Метлы», Евгения Саблина передвигается на BMW X1 xDrive18d.

У самого единоросса есть Range Rover Sport и Mercedes-Benz S 500 4MATIC. И еще один Maybach у супруги.

Зарабатывающий (вместе с супругой) по полмиллиарда в год Саблин не стесняется брать финансирование для своего «Боевого братства» из бюджета. Эта общественная организация – один из крупнейших получателей президентских грантов. Саблин в «Боевом братстве» занимает пост первого зампредседателя.

Источник - МЕТЛА

Материалы по теме
Так кто и как «распилил» IT- бюджет ЦППК?
Обвиняемый в коррупции чиновник из Минпромторга решил доказать свою невиновность с помощью выписки из казино
Обвиняемый в хищении 700 млн рублей чиновник из Выборга планировал переехать в Канаду 
Сейчас на главной
«Год будет тяжелым. Обещаю»
Сергей Собянин
«Год будет тяжелым. Обещаю»
Столичный градоначальник заявил, что из-за пандемии коронавируса и ее последствий 2021 год будет «тяжелом». При этом он отметил, что в конце следующего года удастся выйти на «приличные параметры и нормальную экономику», как страны, так и Москвы
Сыновьям Юрия Чайки вернули имена
артем чайка
Сыновьям Юрия Чайки вернули имена
Росреестр рассекретил имена сыновей бывшего Генпрокурора России Юрия Чайки. Ранее владельцами их шикарной недвижимости, перечисленной в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, значились некие ЛСДУ3 и ЙФЯУ9
Госдума приняла законопроект о повышении ставки НДФЛ для богатых
НДФЛ
Госдума приняла законопроект о повышении ставки НДФЛ для богатых
Депутаты Госдумы 11 ноября приняли в окончательном чтении законопроект о повышении с 1 января 2021 года ставки НДФЛ (налог на доходы физических лиц) до 15% для граждан, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год
«Дом Шерлока Холмса» оказался в собственности дочери Нурсултана Назарбаева
Нурсултан Назарбаев
«Дом Шерлока Холмса» оказался в собственности дочери Нурсултана Назарбаева
Знаменитое здание на улице Бейкер-стрит в Лондоне, в котором, согласно произведениям Артура Конан-Дойля, жил сыщик Шерлок Холмс, оказалось в собственности семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
В России из-за коронавируса могут продлить новогодние каникулы до 24 января
Новый год
В России из-за коронавируса могут продлить новогодние каникулы до 24 января
В частности, член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова предложила регионам в качестве одного из вариантов продлить новогодние и рождественские каникулы до двух недель, если это необходимо
Экономика
Россияне поставили рекорд по объему ипотечных займов
По данным «Дом.РФ» и Frank RG, это больше, чем было выдано в качестве ипотечных кредитов в 2018 году, который считался рекордным. В 2018 году россияне взяли 2,85 трлн рублей на квартиры и дома
В Якутии проводят испытания лекарства против коронавируса из ягеля и коры березы
коронавирус
В Якутии проводят испытания лекарства против коронавируса из ягеля и коры березы
В Якутии начался второй этап клинических испытаний препарата «Бетукладин» из коры березы и ягеля (мох) для лечения коронавирусной инфекции, а также реабилитации «тяжелых» ковидных пациентов
Apple представила новое поколение ноутбуков на собственном чипе M1
Apple
Apple представила новое поколение ноутбуков на собственном чипе M1
Американская компания представила новую линейку компьютеров и ноутбуков на собственном чипе. Данные устройства будут работать на операционной системе macOS Big Sur, презентация которой состоялась в начале года
Президент Франции предложил реформировать Шенгенскую зону
Шенген
Президент Франции предложил реформировать Шенгенскую зону
Эммануэль Макрон выступил с инициативой провести реформу Шенгенской зоны в рамках борьбы с терроризмом. С таким предложением он выступил после терактов в парижском пригороде и Ницце
Очередной виток давления на НКО
НКО
Очередной виток давления на НКО
Российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы новый законопроект о некоммерческих организациях (НКО), который в значительной степени расширяет понятие «иностранное финансирование»
Авиакомпания S7 объявила о возобновлении рейсов в Италию, Испанию и Францию
авиакомпании
Авиакомпания S7 объявила о возобновлении рейсов в Италию, Испанию и Францию
Авиакомпания S7 объявила, что с 13 ноября начнет выполнять чартерные рейсы в европейские страны. Перевозчик сообщил, что будет летать в Париж, Ниццу, Верону, Аликанте и Барселону
В Алтайском крае трое медиков заразились коронавирусом после прививки «Спутник V»
коронавирус
В Алтайском крае трое медиков заразились коронавирусом после прививки «Спутник V»
Трое медицинских работников, которые сделали прививку отечественной вакциной заразились коронавирусом. Об этом сообщает региональное издание Amic.ru со ссылкой на главного эпидемиолога
Российским мусульманам запретили вступать в брак с иноверцами
религия
Российским мусульманам запретили вступать в брак с иноверцами
Духовное управление мусульман России запретило исповедующим ислам заключать браки с иноверцами. Об этом говорится в богословском заключении, которое было утверждено 10 ноября 2020 года
Новый год отменяется
Новый год
Новый год отменяется
Московские власти в этом году решили отказаться от проведения традиционных фестивалей и ярмарок «Путешествие в Рождество». Новогодние народные гуляния отменили из-за высокой заболеваемости коронавируса
Власти Москвы ввели новые антикоронавирусные ограничения до 15 января
карантин
Власти Москвы ввели новые антикоронавирусные ограничения до 15 января
Власти Москвы усилили ограничения из-за продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом. Такое решение было принято в связи с тем, что столичная система здравоохранения сейчас работает на пределе своих возможностей
Авторская колонка
Как 56-летний Шестун толпу тюремщиков избил
5 ноября судья Юферова в судебном заседании в г.Подольск зачитала рапорт из СИЗО о применении силы к Александру Шестуну, в ходе которой он ударил тюремщика Романа Севастьянова ногой в плечо во время заталкивания в автозак четырьмя сотрудниками ФСИН, с заламыванием рук и ног заключенному
Шестун Александр
«Локдаун» признали главным словом 2020 года по версии авторов словаря Collins English Dictionary
словари
«Локдаун» признали главным словом 2020 года по версии авторов словаря Collins English Dictionary
«Локдауном» называют введение строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ к общественным пространствам
Авторская колонка
Для кого законы не писаны
В сентябре был в Москве в старообрядческой Рогожской слободе. И зашёл в кафедральный Покровский собор. Ко мне подошёл следивший там за порядком дежурный и попросил снять маску. Мол, неприлично в божьем храме стоять в наморднике
Авдерин Валерий