Как единоросс Саблин зарабатывает на сиротах
Как выяснило издание «МЕТЛА», компания парламентария продает квартиры для детей, оставшихся без попечения родителей. Госконтракты заключаются без конкуренции и, вероятно, по завышенным ценам. Депутат после получения мандата не прекратил занятие бизнесом. За подобное нарушение антикоррупционных норм полагается лишение полномочий.
Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин известен не только как создатель движения «Антимайдан», но и в качестве крупного коммерсанта. Ему, в частности, принадлежит ООО «Рота».
У «Роты» есть совместное предприятие с группой «Самолет» – «Мега-Сити», которое, в свою очередь, выступает учредителем ООО «СЗ «Пригород Лесное». Это застройщик одноименного микрорайона в Подмосковье.
В этом году компания «Пригород Лесное» заключила контракт с администрацией Ленинского горокруга на приобретение 9-ти квартир для детей–сирот. В аукционе приняла участие только фирма Саблина. Контракт был заключен по максимальной (стартовой) цене – 39 536 797,59 руб.
Застройщик «Пригород Лесное» как будто знал об отсутствии конкуренции и не попытался снизить цену хотя бы на копейку. Согласно условиям контракта, чиновники приобретают у компании депутата Госдумы помещения 33-34 кв.м. от 4,3 млн руб. за квартиру.
На сайте застройщика настолько высоких цен на объекты указанной площади нет: стоимость колеблется от 3,985 до 4,135 млн руб. И это варианты уже с отделкой.
Кадастровая стоимость – еще ниже. К примеру, для квартиры №202 она составляет всего 2,3 млн руб. (по контракту же она обошлась муниципалитету почти вдвое дороже, в 4,45 млн).
Дмитрий Саблин – один из богатейших депутатов Госдумы. В 2018 году совокупный доход его семьи, если верить декларации, составил более 473 миллионов рублей.
Вместе с супругой парламентарий владеет группой компании «Рота». Их интересы сосредоточены в сельском хозяйстве, строительстве и сфере обслуживания (рестораны, отели, салоны красоты).
Бизнес Саблиных во многом зависит от благосклонности властей. К примеру, индустриальные парки в Московской области строятся при поддержке регионального правительства. Поэтому у депутата Госдумы есть и личная заинтересованность в борьбе с оппозицией, которую он активно ведет. Угрожающие политическому режиму автоматически угрожают и его благосостоянию.
В борьбе с оппозицией Саблин использует и свои полномочия представителя власти. Он часто направляет депутатские запросы, которые служат основанием для преследований неугодных ему общественных деятелей.
По запросу Саблина был признан иностранным агентом «Левада-Центр». Также депутат просил Генпрокуратуру проверить высказывания публициста Дмитрия Быкова, а Следственный комитет – счета директора Фонда борьбы с коррупцией.
С фондом Алексея Навального у Саблина старые счеты. ФБК рассказывал об особняке депутата на Рублевке.
По мнению Transparency International, Саблин в Госдуме лоббирует интересы Минобороны и девелоперского бизнеса. Он связан с бывшим подмосковным губернатором Борисом Громовым.
Саблин был советником Громова, когда тот был губернатором Московской области. В 2013 году Громов получил думский мандат, от которого отказался Саблин, а Саблин, в свою очередь, сменил Громова в Совете Федерации (его кандидатуру выдвинул новый подмосковный губернатор Андрей Воробьев). Группа «Самолет», с которой у Саблина совместный проект, аффилирована как раз с братом Воробьева Максимом.
На госзакупках в Подмосковье зарабатывают и другие компании Саблина. ООО «Аркадатрейд» сдает в аренду помещения училищу олимпийского резерва №2. ООО «Гипер» – ГБУ МО «СШОР по Игровым Видам Спорта» и ДЮСШ Красноармейска.
Господрядчиками являются и жена, и деловые партнеры Саблина. К примеру, супруга парламентария Алла Налча владеет ООО «Гранд», у которого снимает помещения банк ВТБ. Партнер депутата по ГК «Рота» Эдуард Безбабных контролирует ЧОП «Гринадер», среди клиентов которого – «Мосавтодор» и администрация Ленинского района Московской области. Партнерша Елена Петунина через ООО «Крымниопроект» заработала 77 млн руб. на сдаче в аренду недвижимости правительству Севастополя и другим госструктурам.
В феврале депутат от КПРФ Валерий Рашкин требовал лишить Саблина мандата за занятие бизнесом. Еще в 2018 году «Собеседник» обращал внимание, что принадлежащие Саблину доли в компаниях в доверительное управление, как того требует закон, не переданы. Соответствующая запись в ЕГРЮЛ появилась только в январе этого года.
Наживающийся на детях сирота депутат-бизнесмен свою дочь обеспечил дорогим авто. По сведениям «Метлы», Евгения Саблина передвигается на BMW X1 xDrive18d.
У самого единоросса есть Range Rover Sport и Mercedes-Benz S 500 4MATIC. И еще один Maybach у супруги.
Зарабатывающий (вместе с супругой) по полмиллиарда в год Саблин не стесняется брать финансирование для своего «Боевого братства» из бюджета. Эта общественная организация – один из крупнейших получателей президентских грантов. Саблин в «Боевом братстве» занимает пост первого зампредседателя.
Источник - МЕТЛА