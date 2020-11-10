Валерий Авдерин: Для кого законы не писаны
В сентябре был в Москве в старообрядческой Рогожской слободе. И зашёл в кафедральный Покровский собор. Ко мне подошёл следивший там за порядком дежурный и попросил снять маску. Мол, неприлично в божьем храме стоять в наморднике. Ну, народа в огромном соборе было три человека – снял.
Подумал тогда, что это эксцесс слишком ретивого исполнителя со своими заморочками и своим видением проблемы. Есть же люди, которые и после того, как у них тяжело переболела куча знакомых, продолжают утверждать, что коронавирус – это выдумка американцев, марсиан, рептилоидов… Или же их пособников масонов.
Но на днях опять добрался до Рогожки. И снова зашёл в собор. Ко мне подошёл уже другой дежурный: Мужчина, снимите, пожалуйста, маску. У нас не принято заходить в храм в шапке и в маске.
Стало понятно, что это не придурь конкретного дежурного. Что это позиция церковного руководства.
Замечу, что Московскому патриархату эти старообрядцы не подчиняются. Называются они РПСЦ (Русская православная старообрядческая церковь), глава которой – митрополит Московский и всея Руси Корнилий.
Они – сами по себе. Но у них в РФ под четыре сотни приходов. Каждый из них при подобных подходах становится рассадником заразы. В стране кучу народа мордовали и штрафовали за нарушение самоизоляции и масочного режима. Но при этом есть огромная (миллион прихожан!) структура, которая демонстративно плюёт на все эти предосторожности.
Замечу, что в храмах Московского патриархата стоят санитайзеры и висят напоминания о масках.
В России всегда население относилось к государству, как к какой-то враждебной стихии – типа, наводнения или землетрясения. Поддерживать государство считалось постыдным. Но в данном случае я обращаюсь к надзорным ведомствам с настоятельной просьбой прекратить это издевательство над основополагающими требованиями санитарии и простым здравым смыслом.