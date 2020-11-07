Валерий Авдерин: Порой пропагандисты опаснее диверсантов
Смотрю кадры азербайджанского наступления в Карабахе и удивляюсь. Азербайджанские солдатики идут по армянскому селу, где даже стёкла в домах целые. А вдоль улиц стоят брошенные «Жигули» и «Газели». О чём говорят брошенные машины? Об очень поспешном бегстве местного населения. Когда у человека есть время собраться – он уедет на машине. А раз машина брошена – значит, были опасения, что дорога уже перерезана. Люди ломанулись, в чём были, прямо через горы.
Но азербайджанцы не умеют телепортироваться. Они подбирались к этой деревне несколько недель. Было достаточно времени для нормальной эвакуации. Так, чего сидели, чего ждали?
Ещё более удивительно, когда та же ситуация повторяется на армянской стороне уже с военными. Тогда бросают уже не «Жигули» и «Газели», а танки бронетранспортёры, пушки и штабеля снарядов. При том, что появление азербайджанских солдат в этом месте примерно такая же неожиданность, как наступление зимы после осени.
Откуда такая халатность, такое разгильдяйство? От собственной официальной пропаганды. Которая в ситуации полной жопы постоянно рассказывала сказки про то, что бои идут чуть ли не в предместьях Баку.
Можно ещё простить армянским пропагандистам, что они пытаются обмануть весь мир, рассказывая про оставленные врагом танки, отбитые наступления и высоты… Мир всё одно этому не верит. Но постоянно обманывать и подставлять своих!
Почему сами карабахцы верят в подобную брехню? В неблагоприятной ситуации люди любят заниматься самообманом. Как когда-то написал Пушкин: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!»
Отсюда и полная растерянность от появления врага в сотнях метров от дома, отсюда – и брошенные «Газели», и брошенные танки.
Сами пропагандисты должны уже понимать, что дурить головы собственному населению – значит, подставлять его под удары врага в беззащитном, растерянном и не готовом к отпору состоянии.
Нечто подобное было в СССР – летом и осенью 1941-го года. Когда по радио рассказывали, как доблестные воины РККА приводят в чувство обнаглевшего агрессора где-то на западе, и все считали, что бои идут в сотнях километрах от них – и вдруг люди обнаруживали, что по улицам их городка гуляют солдаты в серой форме, а на райкоме ВКП(б) почему-то висит флаг со свастикой.
При этом советские танки на окраине города стоят с пустыми баками и без снарядов. Потому что танкисты слушают то же радио, то же самое Совинформбюро. Которое, в самом лучшем случае, рассказывает им про города, оставленные врагу ещё неделю назад. Рассказывает, что их ещё защищают – временами переходя в контрнаступление.