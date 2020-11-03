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03 ноября 2020, 15:42

Хабиб Нурмагомедов не оставил Конору МакГрегору шансов на реванш

Хабиб Нурмагомедов не оставил Конору МакГрегору шансов на реванш

Хабиб Нурмагомедов на UFC-254 провел, по его словам, последний поединок, который закончился победой над Джастином Гетджи. Решающим стал удушающий захват во втором раунде.

29 из 30

Нурмагомедов, на счету которого теперь 29 побед и ни полное отсутствие поражений, сделал заявление сразу после того, как впечатляюще завершил свой первый бой после смерти своего отца и пожизненного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Он скончался в июле – у Абдулманапа Нурмагомедова была проблема с сердцем, усугубленная Covid-19.

Ранее предполагалось, что Хабиб Нурмагомедов завершит свою карьеру после того, как добьется результата в 30 чистых побед. На основании этого Дейна Уайт, являющийся президентом UFC, на днях сделал заявлении о высокой вероятности встречи Нурмагомедова и МакГрегора на UFC-257 23 января 2021 года при условии, что спортсмены будут в весовой категории 155 фунтов. Беттеры с БК Бетсити уже потирали руки в предвкушении азартной игры.

Отрывок из интервью

«Сегодня я хочу всем сообщить, что этот поединок был последним для меня», - сказал Нурмагомедов Джону Анику в своем интервью после боя в октагоне на Flash Forum на острове Яс, Абу-«Я ни за что не будут больше участвовать в UFC без отца. Сегодня я впервые был в октагоне после трагического события, произошедшего с моим отцом. Мне позвонили представители UFC и предложили встречу с Джастином. Я посоветовался с матерью, и вместе с ней мы решили, что данный бой будет последним в моей карьере. И я обязательно сдержу данное мною слово».

Нурмагомедов уходит из спорта как первый боец в истории UFC, который ушел непобежденным за свою карьеру (29-0) и в UFC (13-0).

Краткий ход поединка

Нурмагомедов оказывал постоянное давление, преследуя Гетджи и безостановочно пытаясь бросить бывшего временного чемпиона. Джастин начал приходить в себя и ударил Нурмагомедова ногами по левой ноге. Как только Гетджи решил немного передохнуть, Нурмагомедов сбил его за 40 секунд до конца первого раунда. Он чуть не сделал болевой прием, но не успел.

Гетджи продолжил атаку на ногу Хабиба с самого начала второго раунда. Но Хабиб показал, почему он лучший боец ​​в мире. Сразу после того, как Джастин развернулся после удара, Нурмагомедов подбежал к нему и тут же сбил его с ног. Гетджи поднял Нурмагомедова в воздух и ударил его, но Нурмагомедов не отпускал. Он продолжал давить, и после того, как Гетджи несколько раз ударил по ковру, рефери Джейсон Херцог заметил, что он потерял сознание.

P.S. Главный итог UFC 254: Х. Нурмагомедов решил оставить смешанные единоборства после победы над Джастином Гетджи. Это нарушает планы Дейна Уайта и Конора МакГрегора на зрелищный реванш на UFC-257

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