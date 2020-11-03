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03 ноября 2020, 13:34
Дмитрий Быков: Время Трампа
Быков Дмитрий

Российский писатель, журналист, поэт, кинокритик, биограф Б. Л. Пастернака.

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Дмитрий Быков: Время Трампа

Дмитрий Быков: Время Трампа

Когда вы это читаете, первые результаты американских выборов скорее всего уже известны. 

А когда я это пишу, Трамп отстает от Байдена где на 10, где на 15 процентов, и большинство аналитиков сходятся на том, что в истории такое отставание не было отыграно ни разу. И все-таки, хотя я страшно рад буду ошибиться, мне представляется, что эти выборы выиграет Трамп. Вот и проверим мою интуицию. 

Мне очень не хочется, чтобы он победил, потому что любая победа откровенного, самоуверенного, наглядного зла в моральном отношении вредна. И за него топят самые отвратительные из публицистов и обозревателей по обе стороны океана. И именно его победа вызвала аплодисменты Госдумы и распитие шампанского в исполнении Маргариты Симоньян. И все-таки Америка обычно – такой же барометр, как «Оскар» или Каннский фестиваль, и потому я верю в его победу. Он стилистически как раз вровень этому времени, потому что по законам литературы у нас сейчас очередная переломная точка, последняя попытка реванша самых тупых, мракобесных и циничных сил. Они уже проиграли, как маньяк в любом триллере, – но маньяк никогда не убивается с первой попытки. 

Трамп должен проиграть, но не Байдену; Путин должен закончить свою карьеру, но так, чтобы им пугали детей громче и убедительней, чем лихими девяностыми. Стилистически эпоха Трампа не кончилась, экономический подъем не обернулся глобальным падением нравов и утратой американской идентичности; ситуация похожа на перезревающее яблочко – которое упадет само, а если сейчас его трясти, из великих потрясений могут проистечь новые аргументы для консерваторов. Это не экономический и не политический анализ – это чистая литературная интуиция: надо дать им так скомпрометировать себя, чтобы они уже никогда не смогли навязывать свой консерватизм в качестве альтернативы развитию, свободе и интеллекту. 

Терпение, господа. Мне страшно хочется, чтобы он проиграл, и как можно более разгромно. Но сколь же слаще будет его разгром после ближайших четырех лет, когда он будет проигрывать в совсем другом мире! 

А если я не прав – то и слава Богу. Значит, я опять проиграл пари своей старшей дочери, которая вообще не ошибается. Но торт, по крайней мере, останется в семье.

Источник - Собеседник

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