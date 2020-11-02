Срочное вскрытие замков: кому звонить, чтобы не стоять на лестничной площадке
Оказаться в неприятной ситуации, когда вы стоите в метре от своей собственной прихожей, но не можете в нее попасть, довольно просто. Достаточно потерять ключи, не имея дубликатов, или понадеяться на эксплуатационные качества недорогого китайского замка.
Справедливости ради стоит отметить, что не всегда в форс-мажоре виноваты рассеянные и не слишком дальновидные владельцы собственности. Иногда замки портят злоумышленники, а иногда запорные механизмы ломаются сами по себе, даже хорошие итальянские, даже без каких-либо предварительных «симптомов».
Двери откроют либо спасатели, либо слесари, либо мастера
Выходов из патовой ситуации, когда собственная дверь становится непреодолимым препятствием, несколько. Если ситуация экстренная, и в квартире остался, например, маленький ребенок – нужно звонить в службу спасения. Если есть время и место, где провести пару дней – можно оставить заявку слесарю из УК.
Но как быть, если вы не готовы видеть, как вашу дверь пилят «болгаркой», да и ждать приезда мастера «до понедельника» у вас желания тоже нет. В этом случае придется заплатить за услуги аварийных сервисов, которые открывают замки по прейскуранту. С расценками на базовый перечень услуг вы можете ознакомиться на сайте newzamok.ru.
Возможность самостоятельного вскрытия без привлечения специалистов мы не рассматриваем – это возможно, но из области фантастики. У вас должен быть опыт работы с запорными устройствами и набор инструментов под рукой. Если ни того, ни другого нет – вы, скорее всего, наполовину разломаете дверь, так и не открыв ее.
Почему лучше заплатить мастерам
у вас есть 30 минут времени, лучше подождать, пока на адрес не приедет мастер специализированного сервиса. Достаточно связаться с диспетчером, описать ситуацию и оставить заявку на срочный вызов. А пока не паникуйте и подумайте, как вы сможете доказать приехавшему мастеру, что квартира ваша, и вы не пытаетесь влезть в чужое жилище.
Если сразу обратиться в службу экстренного вскрытия замков, в большинстве случаев двери удастся открыть либо без повреждений, либо с минимальными повреждениями. Последствия форс-мажора вам придется устранять в любом случае – и хорошо, если нужно будет менять только замок (секретную часть замка), а не всю дверь, не так ли?
Кроме того, преимущество обращения в платный аварийный сервис – это возможность получить комплексные услуги. После диагностики проблемы и определения плана работ мастер не только вернет доступ к имуществу, но и заменит запорное устройство на аналогичное или более надежное.