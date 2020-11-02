Валерий Авдерин: Сколько выходных должно быть на неделе?
В прошлом, 2019-м, году тогдашний премьер Медведев высказал идею, что со временем можно будет перейти от пятидневной рабочей недели к четырёхдневной. С тремя выходными.
Я хорошо помню, как в начале 1960-х у всех был вообще один выходной. В этот день мои родители старались немного отоспаться и отдышаться. При двух же днях можно за субботу прийти в себя, а воскресенье посвятить активному отдыху – куда-то пойти, поехать, поиграть в футбол, погонять на велике…
Когда к двум выходным присоединяют ещё какой-то праздник – я вижу, как увеличивается всеобщая активность. В такие дни труднее заказать гостиницу, купить билеты на поезд или самолёт…
Год назад половина народа отнеслась к идее с третьим выходным положительно. Но тут начался коронавирус – и показатель «за» уменьшился на 10%. Недавний опрос показал: народ боится, что сокращение рабочей недели неизбежно повлечёт существенное уменьшение зарплаты. Поиздержавшиеся россияне готовы работать больше – чтобы больше зарабатывать.
В постановке вопроса о дополнительных выходных меня несколько удивляет, что эти выходные почему-то постоянно привязывают к неделе. Гораздо проще и логичнее мыслить здесь масштабами месяца. Ведь три выходных может быть не еженедельно, а, скажем, через неделю. Или две. Или даже: три недели человек имеет два выходных, а в четвёртую – три. С пятницей или понедельником. Это может решаться и администрацией самостоятельно – и по отдельному соглашению с каждым из сотрудников. Или человек может сам выбрать для себя один день в месяц. Когда ему удобно. Получится ещё 12 дополнительных выходных за год.
При этом даже не обязательно уменьшать продолжительность рабочей недели. Можно эти выходные сделать добровольными. Работник (или бригада, отдел) подписывает соглашение, что он готов (они готовы) работать на 23 минуты больше – при условии предоставления дополнительного выходного. Или 50 минут – ради двух выходных. Я бы попробовал увеличивать количество выходных именно таким образом. При этом дать людям возможность не использовать эти выходные сразу, а, скажем, присоединять их к отпуску. Начать с одного дополнительного выходного в месяц, посмотреть, как это сказывается на работе. Возможно, после этого будет уже нетрудно перейти к двум и даже трём ежемесячным дополнительным дням. А потом, с ростом производительности, перейти уже к постепенному сокращению длительности рабочего дня.
Лично я ради лишних выходных в месяц легко бы согласился на 9-часовой рабочий день вместо 8-часового. И пусть эти часы суммируются в мои отгулы. Большинство москвичей ездит на работу по часу-полтора в один конец. Получается ещё треть рабочего дня ежедневно. Плюс три выходных позволяют сэкономить целый рабочий день на одной этой езде. Приятнее потратить время на себя – чем на дорогу.
Кстати, во Франции большинство народа и сегодня работает по 7 часов в день, а, например, в Израиле – по 9. В Нидерландах последнее время на предприятиях все чаще вводится четырёхдневная рабочая неделя. Но при условии максимального 10-часового рабочего дня. Уже есть чужой опыт. Из которого можно извлечь какие-то уроки.