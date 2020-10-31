Меню
Общество
«Разрабатывали, разрабатывают и будут разрабатывать»
Авторская колонка
31 октября 2020, 19:32
Изуверство за веру
Мозговой Владимир

Обозреватель «Новой Газеты»

Все авторы

Изуверство за веру

Два поста Хабиба Нурмагомедова в инстаграме — по сути оправдание бесчеловечного преступления

Изуверство за веру

Убили человека. Учителя. Самюэля Пати. С особой жестокостью. Без прямой мотивации. За объяснение природы понятия «свобода слова», а отнюдь не за антирелигиозную пропаганду с помощью карикатур на пророка. Для Франции трагедия с «Шарли Эбдо» — живая боль. Тогда людей убили за карикатуры, теперь под Парижем отрезали голову за одно только использование рисунков в качестве наглядного пособия.

Сам античеловеческий характер преступления, совершенного родившимся в Москве чеченцем Абдуллахом Анзоровым, не оставлял иных вариантов, кроме осуждения. Это нормальная реакция любого нормального человека, независимо от пола, возраста, статуса, национальности и вероисповедания. Можно понять президента Франции Эмманюэля Макрона, по следам трагедии резко высказавшегося в адрес радикального исламизма. Часть мусульманского мира реакцию президента поняла «правильно» и соответственно прореагировала в широком диапазоне: от нового, уже тройного убийства в Ницце, совершенного религиозным фанатиком из Туниса, до прямого осуждения отдельными мировыми лидерами и просто известными людьми не террористов и терроризма, а именно Макрона.

Среди известных оказались и россияне. Запевка принадлежала защитнику постулатов веры, главе Чечни Рамзану Кадырову. Он обвинил президента Франции в том, что тот своими действиями «завуалированно призывает мусульман совершать преступления».

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, недавно с триумфом вернувшийся в родной Дагестан из Абу-Даби после победы над Джастином Гейджи, пошел еще дальше. Он вообще не церемонился: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите».

Разъяснение, данное через день, не изменило риторику: «Сегодня под предлогом борьбы за свободу слова враги ислама и мусульман разных уровней пытаются оскорбить чувства сотен миллионов верующих во всем мире, рисуя карикатуры на лучшего из людей…» И в концовке эмоционального высказывания: «…пусть Аллах обрушит свое наказание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей — его пророка Мухаммада. Воистину Аллах не нарушает обещаний».

Ни Кадыров, ни Нурмагомедов, ни трое его коллег по единоборствам, тоже отличившихся сильными высказываниями (один из них назвал убийцу героем), даже не попытались осудить преступление.

Было очень много слов в защиту мусульманской веры и осуждение ее хулителей, которые, по мысли этих защитников, и вызывают разного рода эксцессы.

Скрытые угрозы присутствуют и в словах государственного деятеля, коим является Рамзан Кадыров, и в инстаграм-постах «самого популярного спортсмена России» Хабиба Нурмагомедова.

Кадыров, ставя в пример Макрону президента РФ, назвал Владимира Владимировича правителем. Если он так понимает подчиненность, то вассал не должен через голову сюзерена в неподобающем тоне выяснять отношения — неважно, по какому поводу, — с другим сюзереном.

Что касается Хабиба, то он далеко не в первый раз выступает жестким поборником соблюдения традиционных религиозных и моральных норм. Только раньше это касалось территории Дагестана, куда после гневного поста Хабиба не пустили певца Егора Крида и откуда чуть позже изгнали актеров слишком откровенного, по мнению Нурмагомедова, антрепризного спектакля. Сейчас же, после триумфа в Абу-Даби и признания его «величайшим бойцом всех времен», Хабиб решил выйти на мировую арену. Вот и вышел — с «тварью» и фотографией президента Франции с отпечатком то ли ботинка, то ли сапога на лице.

Хабиб после боя с Гейджи, завершившего его впечатляющую карьеру, произнес очень прочувственную прощальную речь. А еще раньше не чуждый занятиям бизнесом (в частности, отельным) Хабиб Нурмагомедов заявлял о своем желании взяться за какой-нибудь сельскохозяйственный проект.

Но, похоже, бизнес подождет, равно как и мудрость.

Да, у чемпиона мира 25 миллионов подписчиков, целая страна, но тем печальнее для поклонников курс, обозначенный их поводырем.

Ни замечания, ни тем более окрика из Кремля, который связывают и с Кадыровым, и с Хабибом особые отношения, пока не последовало. Значит, им можно.

Источник - Новая Газета

Сейчас на главной
Вода из реки Салгир признана непригодной для водоснабжения Симферополя
Крым
Вода из реки Салгир признана непригодной для водоснабжения Симферополя
Проблема пресной воды в Республике Крым одна из самых острых в регионе. Северо-Крымский канал перекрыт Киевом в 2014 году. Никакой вменяемой альтернативы ни крымские, ни федеральные власти пока не предложили
В России за сутки коронавирусом заразились 18 140 человек
коронавирус
В России за сутки коронавирусом заразились 18 140 человек
По данным оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19, за сутки от осложнений скончались 334 человека. Всего от коронавируса умерли 27 990 человек
ФСИН потратит 840 млн рублей на покупку у колоний защитных масок, сшитых заключенными
ФСИН
ФСИН потратит 840 млн рублей на покупку у колоний защитных масок, сшитых заключенными
ФСИН выделила средства на закупку у колоний 35 млн марлевых защитных масок, которые сшили заключенные. По условиям госконтракта поставщик должен предоставить 64 учреждениям ФСИН маски по цене 23,98 рубля за штуку
«Что-то воздуху мне мало - ветер пью, туман глотаю…»
коронавирус
«Что-то воздуху мне мало - ветер пью, туман глотаю…»
Министерство промышленности и торговли сообщило о проблемах с медицинским кислородом в 20 российских регионах. Отметим, что этот кислород жизненно необходим тяжелым пациентам с коронавирусом, которые находятся на аппаратах ИВЛ
Вице-мэр Москвы анонсировала массовую вакцинацию от COVID-19 всех желающих
вакцина от коронавируса
Вице-мэр Москвы анонсировала массовую вакцинацию от COVID-19 всех желающих
Анастасия Ракова заявила, что «как только вакцина поступит», то власти столицы начнут ее массовое применение для всех желающих москвичей. Пока у властей нет нужного объема вакцины
Суд берет Шестуна измором
александр шестун
Суд берет Шестуна измором
Когда ведущий актер нового поколения Александр Паль прочитал книгу «Непокорный арестант», написанную бывшим главой Серпуховского района, он сказал что-то в стиле «Надо призывать людей не на митинги, а прочитать эту книгу. Когда все осознают, что происходит, тогда Россия и проснётся»
Томский суд признал законным отказ в возбуждении дела по факту отравления Навального
Алексей Навальный
Томский суд признал законным отказ в возбуждении дела по факту отравления Навального
Кировский райсуд Томска признал законным отказ следственных органов возбуждать уголовное дело по факту отравления оппозиционера Алексея Навального. Юристы политика требовали возбудить дело по факту покушения на убийство
Россияне в ожидании локдауна снова начали скупать продукты
карантин
Россияне в ожидании локдауна снова начали скупать продукты
Почти треть россиян считают, что власти в скором времени введут жесткие ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом, и начали готовиться к локдауну. Граждане закупают продукты и товары первой необходимости
Общество
Администрация Twitter промаркировала репортаж RT о выборах в США как «вводящий в заблуждение»
Администрация Twitter предупредила пользователей, что публикация RT содержит спорный контент и может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах
Нет прививки – нет работы
вакцинация
Нет прививки – нет работы
В приказе главы Дептранса говорится, что руководители транспортных предприятий столицы должны обеспечить вакцинацию своих сотрудников. В ведомстве отметили, что прививки от гриппа необходимы для «защиты жизни и здоровья работников»
В РПЦ назвали «заказным» расследование о недвижимости патриарха
РПЦ
В РПЦ назвали «заказным» расследование о недвижимости патриарха
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил журналистам, что имущество родственников патриарха «не имеет отношения к нему и РПЦ»
Хакеры взломали 15 тысяч камер наблюдения в Москве
хакеры
Хакеры взломали 15 тысяч камер наблюдения в Москве
Хакеры взломали и получили доступ к 15 тысячам частных камер наблюдения в Москве. Киберхулиганы взломали камеры, установленные в квартирах, магазинах, банках, торговых центрах и других частных организациях
Президент Франции после теракта в Ницце приказал вывести войска на улицы по всей стране
теракт в ницце
Президент Франции после теракта в Ницце приказал вывести войска на улицы по всей стране
Президент Франции Эммануэль Макрон после резни в базилике в Ницце отдал приказ вывести войска на улицы по всей территории страны. В каждом городе будут размещены около 7 тысяч солдат
Не доллар красит человека ...
валюта
Не доллар красит человека ...
Владимир Путин рекомендовал гражданам «игнорировать» динамику курса рубля и лишний раз не расстраиваться из-за падения национальной валюты по отношению к доллару и евро. Президент России также выразил мнение, что правительству удается поддерживать стабильность курса рубля
Мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался от коронавирусной инфекции
гибель чиновников
Мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался от коронавирусной инфекции
Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией и пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии
В Кремле заявили о достижении «критической черты» в борьбе с коронавирусом
здравоохранение
В Кремле заявили о достижении «критической черты» в борьбе с коронавирусом
Песков заявил, что сейчас фиксируется повышенная потребность в медицинском персонале и лекарственных средствах, что «создает очень большие трудности»
В Ницце вооруженный ножом мужчина устроил резню в базилике Нотр-Дам-де-Нис
теракт в ницце
В Ницце вооруженный ножом мужчина устроил резню в базилике Нотр-Дам-де-Нис
Мэр города Кристиан Эстрози сообщил в Twitter, что два человека от полученных ранений скончались непосредственно в церкви. Сам нападавший сейчас находится в больнице под охраной
Общество
Специалисты Роспотребнадзора нашли у российских летучих мышей «какие-то» коронавирусы
У летучих мышей выявили коронавирусы неизвестного типа. В Роспотребнадзоре сообщили, что «какие-то коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно - предмет исследовании»