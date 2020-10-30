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Александр Родин
30 октября 2020, 13:53

Суд берет Шестуна измором

Пыточный график заседаний может довести экс-главу Серпуховского района до смерти

Суд берет Шестуна измором

Когда ведущий актер нового поколения Александр Паль прочитал книгу «Непокорный арестант», написанную бывшим главой Серпуховского района Александром Шестуном, он сказал что-то в стиле «Надо призывать людей не на митинги, а прочитать эту книгу. Когда все осознают, что происходит, тогда Россия и проснётся».

«Непокорный арестант» вышел в двух частях, однако за последние 60 с лишним заседаний по делу экс-главы Серпуховского района произошло столько событий, было допущено столько грубейших нарушений, что хватило бы и на третью, и на четвертую части. И если судья Татьяна Юферова будет продолжать в том же духе, выпускать их придется посмертно. Но обо всем по порядку.

Юферова назначила буквально пыточный график заседаний — по четыре штуки в неделю. Незнающему человеку это может показаться не таким уж и страшным делом, однако на самом деле это ни что иное как натуральная пытка. Поскольку все свидетели, успевшие выступить в процессе — а было их более 60 человек — не дали суду ни единой зацепки, ни единого доказательства виновности Шестуна, ни единой реальной улики, Юферова, по всей видимости, решила загнать бывшего чиновника в могилу, а до кучи и лишить его возможности на защиту.

Чтобы детально понять, что происходит, разберем заседания на этой неделе.

В понедельник Шестун ждал скорую в суде около двух часов. Вернуться в камеру ему удалось только в 23:10. В среду он встал в шесть утра, чтобы выдвигаться на следующее заседание. Обратно в камеру вернулся в 22:10. Снова подъем в шесть утра, при этом в четверг заседание суда шло до 21-05! Вновь приезжала скорая, сделала ему укол от давления, рекомендовала покой, однако судья Юферова вместо того, чтобы прервать заседание и отправить Шестуна в СИЗО (этого явно требовало его состояние здоровья), заставила три часа, с 18-00 до 21-00, лежать на узкой деревянной скамье, что равносильно пытке.

Вчера Шестун попал в камеру уже в районе полуночи. Сегодня вновь встал в шесть для поездки на очередное заседание. Уже пятый день подряд в таком состоянии его продолжают допрашивать, хотя любому человеку необходимо восемь часов здорового сна, но тут и о пяти-шести часах не всегда можно говорить. В таком же убийственном режиме работают на износ и адвокаты. У них есть время вернуться домой после заседания, принять душ, поужинать и лечь спать, чтобы утром вновь мчаться в Подольский городской суд. Времени на исследование материалов, подготовку к заседаниям у них нет.

Чтобы как-то бороться с пыточным графиком и нарушением своих прав, гарантированных Конституцией, Александр Шестун был вынужден объявить более чем полуторамесячную протестную голодовку в ходе процесса. Члены СПЧ дважды выпускали обращения в которых высказывались о недопустимости такого графика, в особенности в условиях пандемии коронавируса и карантина. За делом пристально следит и Московская Хельсинская группа, представители которой приходят на заседания и отмечают все нарушения.

Но проку от этого никакого нет. Судья Юферова продолжает уничтожать право на защиту, которое является одним из столпов нашей страны. И все эти истории действительно заслуживают попасть в третью часть книги Шестуна, люди должны знать, что такое современный российский суд.

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