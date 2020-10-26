Валерий Авдерин: Как становятся премьерами…
Вы думаете для этого надо хорошо разбираться в экономике, финансах, кредитах, эмиссиях…
Всё это глупости. Вон, ребята занимались в спортивной секции с перспективным пацаном (хотя в то время его перспективности никто не замечал) – и этот пацан сделал всех корешей миллиардерами. Не думаете же вы, что все эти юные дзюдоисты были просто финансовыми гениями?
Или, группа приятелей организовала в Питере дачный кооператив. И, вот ведь совпадение, почти все они тоже стали министрами, главами крупных корпораций и миллиардерами.
Вы думаете, подобное бывает только в России? Нет. Вот, в 1908 году один чувак собрал банду для ограбления почтового поезда. Деньги нужны были для финансирования Польской социалистической партии. А чувака звали Юзеф Пилсудский. Естественно, народ для участия в ограблении подбирался вовсе не за глубину экономических познаний. Однако, когда Пилсудский стал главой Польши, трое из двадцати бандитов стали по очереди премьер-министрами страны. А многие из остальных побывали в вице-премьерах и министрах.
Это я рассказываю для тех, кто зубрит в институтах всякие экономические теории, участвует в научных конференциях, пишет умные книги… Ребята по глупости и наивности не понимают, что и министрами, и премьер-министрами, и главами нацбанков, а порой даже главами академий наук становятся вовсе не так.
Как становятся? Ну, я вам всё очень понятно рассказал.