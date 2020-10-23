Валерий Авдерин: Хотя бы без крымского набега…
В этом году экономику мира терзают коронавирус, вынужденная самоизоляция, падение спроса на всё и везде. Россию ещё достают подрывающие наполнение бюджета низкие нефтяные цены, зашкаливающе непрофессиональное управление страной, самодурство верховной власти и её ставленников на местах… Хорошо, что хотя бы не надо опасаться крымского набега.
Лет 400 назад он был бы нам просто гарантирован. И по причине неспособности власти быстро реагировать вообще на что-либо. И по причине погоды.
В Крыму засуха, какой не было много лет.
Вы когда-нибудь задумывались, отчего крымские татары постоянно грабили своих соседей? Можно, конечно, сказать, что они просто по природе своей были вредные и агрессивные.
Но, на самом деле, причина была в другом. Тот Крым, к которому мы все привыкли: с бескрайними садами и виноградниками, с санаториями и шашлычными… появился уже на моих глазах. До разводки по полуострову системы каналов с днепровской водой садов и виноградников там было во много, много раз меньше.
Крымские же татары в татарском Крыму много веков поголовно занимались разведением скота. В засушливые годы трава выгорала, бараны массово мёрли от бескормицы, а вслед за ними от голода начинали умирать и местные жители.
Причина агрессивности крымских ханов заключалась не только в их дурном характере и плохом воспитании. Были свои экономические предпосылки. Там, где выгоднее сеять рожь – сеют рожь, где выгоднее разводить кур – разводят кур, а где нет ничего более выгодного, чем разбой – ходят в набеги.
Часто полуостров не мог обеспечить работой и прокормить всех своих жителей. И тогда мужики садились в седло и уходили в набег. Пограбив одних соседей, потом у других на награбленное выменивали хавчик – и, таким образом, переживали засуху.
Ну, иногда и в благополучный год поляки подкидывали деньги за набег на московитов, или турки платили за набег на поляков… Или казачки предлагали вместе пограбить кого-нибудь. От такой халтуры ханы тоже не отказывались.
В общем, при таких крымских погодах в прежние времена Москва не избежала бы татарского набега. Нынче же хотя бы этого не надо опасаться. Однако, прогресс!