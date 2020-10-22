Антон Орехъ: Обладает политическим нюхом
Такую белиберду мог придумать только Клишас – это вот прямо его работа, его хлеб. Как человеку недостойному, Клишасу такое только и сочинять. А Крашенинников – это хороший пример человека, у которого достоинство когда-то было, но потихоньку всё куда-то вытекло. Теперь, к сути изменений. Предложенные поправки к закону о Конституционном Суде – это честные поправки. Потому что просто закрепляют фактическое положение вещей и Конституционный Суд даже формально не будет теперь изображать из себя независимый орган. Правильно! Не надо мишуры и показухи. Пусть всё будет как есть.
Мантиями наготу не прикроешь. Трудно вспомнить, когда КС явно шел наперекор Путину. Не считая мелких инцидентов, эта инстанция, которую даже специально поселили на родине вождя, соглашалась со всем, чем угодно. КС даже проголосовал за то, что дважды два – это пять, обнулив путинские сроки. Но по мере укрепления абсолютизма в России, растет раздражение перед любым несогласием, даже малейшим. Они рисуют проценты на выборах не потому, что реально боятся проиграть, а потому что бесятся от того, что хоть кто-то может быть против. Особое мнение судей КС – это такой же раздражающий фактор. В Конституционном Суде есть порядочные люди. За всё время существования этого Суда, его членами были написаны четыре сотни особых мнений и просто мнений к различным решениям. Иногда эти особые мнения вызывали серьезный общественный резонанс и даже приводили к изменениям в законодательстве. Отдельное мнение отдельного судьи, пусть крайне редко, но могло на что-то влиять. Теперь все члены Суда превратятся в мужчин и женщин в одинаковой одежде с одинаковым общим мнением. И даже если у кого-то из них оно особое, то про это просто никто не узнает. Мало того, что особые мнения перестанут публиковать — на практике не трудно будет запретить доступ к ним даже участникам процессов в самом Суде.
Только годы спустя, разгребая архивы КС потомки выяснят, что кто-то был не согласен. И есть ли при таком раскладе смысл рыпаться и выпендриваться? А для надежности во главе Конституционного Суда поставят постороннего гражданина, как выразился депутат Михаил Емельянов, «имеющего политический опыт». То есть они даже не пытаются скрывать, что у КС не судебная функция, а политическая. И это не независимый орган, а часть политической машины российского абсолютизма! Только я бы уточнил, что нужен будет не столько политический опыт, сколько политический нюх. Говорят, что руководить Судом могут поставить неприкаянного Дмитрия Анатольевича, который давно превратился в чемодан без ручки и даже на чемодан похож всё меньше. Но я бы доверил КС непосредственно Клишасу. Вот это идеальный кандидат! Вот у кого точно есть нюх. Ничего другого не осталось – один сплошной огромный политический Нюх.