Дмитрий Гудков: Не молчите!
Вчера вечером я испытал шок. Смотрел уже перед сном новости – и увидел:
Отцу двоих детей таксисту Сергею Арбузову в Вологде дали 5 лет колонии за комментарий в Сети о самоподрыве Михаила Жлобицкого у архангельского ФСБ.
Дело в том, что эта новость напрямую касается меня. Мне еще в конце лета писала сестра Сергея Арбузова, просила помощи. Мы поговорили, я предупредил, что без огласки срок будет большим. Женщина сказала, что подумает, обещала перезвонить – и пропала.
А теперь я даже не могу найти переписку с ней: видимо, в страхе удалила.
Я не знаю, откуда взялся этот страх. Помню из разговора, что местный фсбшник преследовал ее, заставил уволиться с работы в поликлинике, создавал невыносимую атмосферу. Зачем? – То ли добивался доноса на брата, то ли просто развлекался.
Но результат молчания – 5 лет за несколько слов.
Я могу сказать только одно: не молчите. У нас нет никакой защиты от кровожадного государства, кроме, как говорил в свое время Горбачев, гласности. И эта-то защита слабая, но, если отказаться и от нее, шансов не будет совсем.
Я надеюсь, что в такой же истории из Воронежа, с Надеждой Беловой, именно огласка, шумиха спасет эту прекрасную женщину. Сделает то, чего не произошло в Вологде.
А ведь есть еще (как минимум!) дело Александра Меркулова в Петербурге – тоже комментарий о Жлобицком. Только там парня прямо сейчас отправили в психушку – «на освидетельствование». И есть все шансы что запрут на несколько лет, но не в тюрьме, а в больнице. Не из-за комментария, а потому что он поддерживает ЛГБТ. И сколько таких ломающих жизни дел по всей России?
Не молчите!