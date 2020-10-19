Валерий Авдерин: Чурка стройбатовский
При всех разговорах о братстве народов, в СССР была и реальная сегрегация, разделение людей на национальности с очень разными правами. С одной стороны, в разных сферах деятельности у людей разных национальностей были очень отличающиеся возможности. С другой, не надо думать, что это было полностью инициативой отраслевых или региональных управляющих. Всё, в конце концов, координировалось, внедрялось и менялось сообразно с пожеланиями единого центра в Москве, в качестве которого выступал ЦК КПСС, его управления и отделы. Что-то делалось на основании секретных постановлений или устных комментариев к достаточно расплывчатым инструкциям. Что-то основывалось на нигде не прописанных традициях и было просто продолжением политики предшественников.
Особенно, как мне кажется, это разделение было заметно в армии. Встречались, конечно, настырные товарищи, которым очень хотелось стать генералами – и они умудрялись стать ими, несмотря на все препоны. Но, при приёме в военные училища было очень заметно, что предпочтение отдаётся ребятам славянских национальностей: русским, украинцам, белорусам. Что от абитуриентов-прибалтов (не по прописке, а по национальности) и среднеазиатов отбиваются просто руками-ногами. Их просто специально топят на экзаменах.
И даже обычных призывников этих национальностей старались не брать в высокотехнологичные рода войск: в ракетчики, танкисты, артиллеристы. А к самолётам даже близко не подпускали.
Всё это стало особо заметным во время распада Союза. Когда на национальных окраинах начали вспыхивать и разгораться войны.
Республики всеми способами старались не упустить, прибрать к рукам имущество Советской армии. Но, оказалось, что при большом количестве прошедших сквозь армию мужиков, местные умеют только разбирать автоматы и кидать гранаты. Управлять артиллерийским огнём, водить танки и летать на самолётах-вертолётах они не умеют. Для этого приходилось нанимать русских лётчиков и танкистов.
Да и вообще, как я помню, в советские времена парней из Средней Азии и северокавказских республик старались не призывать даже в мотопехоту. Были военно-строительные войска, называемые в обиходе стройбатами. Туда их и отправляли на два года в качестве бесплатной неквалифицированной рабочей силы. Лопату в руки – и вперёд. Такое государственно рабство под видом военной службы.
При всех разговорах о нерушимой дружбе эти народы всегда подозревали в желании отделиться. И учить их владеть оружием просто боялись. Как потом оказалось – вовсе даже не зря.