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Экономика
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
климат
Надежда Исаева
Новая газета
16 октября 2020, 02:36

Полуостров с пересохшим горлом

Крым на пороге экологической и гуманитарной катастрофы. Виной всему засуха и неспадающая жара

Полуостров с пересохшим горлом
Фото: ТАСС

Запасы воды в главных водохранилищах Крыма и Севастополя не превышают 15%. Некоторые, например Межгорное, пересохли, качать из них воду для населения невозможно. Власти, пытаясь справиться с водным кризисом, играют и в другую игру — пытаются выбить из Москвы дополнительное финансирование.

После перекрытия Украиной Северо-Крымского канала полуостров столкнулся с дефицитом пресной воды. В августе этого года без нее остались Симферопольский и Бахчисарайский районы. Спустя месяц водный кризис дошел до северной части Крыма и восточной. А в октябре проблемы с водоснабжением официально признали и власти Севастополя, введя режим повышенной готовности.

Из 64,2 млн кубометров воды в Чернореченском водохранилище, которое питает город-герой, фактически для использования осталось только 9,8 млн кубов. То есть — 15%.

В пресс-службе регионального правительства уверяют, что если осадков не будет, то воды хватит на 81 день. Вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров в разговоре с «Новой газетой» сообщил, что пока подачу воды по графику в жилые дома, как в соседней Республике Крым, вводить не планируют. На вопрос, насколько хватит запасов, он не ответил.

Власти неохотно говорят о введении графика, но еще летом все садовые товарищества, где живут десятки тысяч человек, получали воду с перебоями. Сейчас под предлогом осенне-зимнего сезона подавать ее будут 1–2 раза в неделю.

Водным кризисом чиновники озабочены всерьез, но зачастую их попытки решить проблему скорее напоминают выпрашивание очередных миллиардных дотаций у федерального центра, который итак немало вкладывает в полуостров. «Новая» уже писала, что в начале сентября глава Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом получил его одобрение на переброску вод реки Коккозка для нужд города. Против выступили жители Бельбекской долины, а также политики Республики Крым. Переброска может лишить воды 30 тысяч крымчан. В конце сентября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика не сможет поделиться водой с Севастополем и что проект переброски не будет реализован.

Похоже, в пику крымским властям, глава Севастополя снова воспользовался связями с руководством Минобороны, чтобы получить от Москвы обещанные  Путином 4,5 млрд рублей. Неделю назад на заседании правительства России было решено выделить Севастополю и Республике Крым почти 5 млрд рублей на строительство объектов водоснабжения. Еще более 870 млн рублей планируют потратить на капремонт сетей водоснабжения и на разработку дополнительных скважин. Звучит хорошо, но на заседании правительства Севастополя вице-губернатор Владимир Базаров уточнил, что из средств, которые выделяет федеральный центр полуострову, в этом году 175 млн рублей потратят на ремонт сетей водоснабжения региона, еще 55 млн — на проведение геологоразведки и бурение скважин на существующих водозаборах.

Оставшиеся деньги освоят строители Минобороны на возведение водозабора на реке Бельбек и переброску водных ресурсов из Кадыковского водохранилища. При этом Республике Крым из федеральной дотации достанется всего около 400 млн рублей. Хотя анонсированное крымскими властями строительство опреснительных установок стоит почти 20 миллиардов.

Для Коккозки предполагалось построить порядка 60 км трубопровода (его закупили сразу после одобрения проекта Путиным), а для Бельбека нужно всего что-то чуть более 2,8 километра.

Как рассказал «Новой газете» общественник и житель Бельбекской долины Андрей Ситников, на днях губернатор практически инкогнито посетил начатое строительство водозабора: без прессы, без встречи с местными жителями. Там были только чиновники и работники «Водоканала».

Сейчас между селом Верхнесадовое и Дальнее вырубили деревья и расчистили площадку, работает буровая машина. На вопросы «Новой», обсуждался ли проект с учеными, и насколько этот проект качественный, общественник ответить не смог. Говорит, что власти не предоставляют почти никакой информации. По словам гидробиолога Григория Прокова, такого рода проекты разрабатываются не меньше года параллельно с научными изысканиями. Учитывая, что воды в Бельбеке крайне мало, а местами он и вовсе практически пересох, сомнительно, что этот проект вообще стоит реализовывать.

Тем более есть пример Крыма. В некоторых районах республики дефицит воды настолько серьезен, что необходимо вводить ЧС,

отметил в разговоре с «Новой газетой» общественник Александр Талипов. Северный и центральный Крым обезвожены. Теперь к ним присоединилась и восточная часть полуострова. Проблемы усугубились летом, после того, как военные (меньше чем за два месяца!) построили трубопровод для переброски воды из водохранилища Белогорска в Симферополь. Первые эшелоны труб для нового водовода пришли в Крым в середине июля. В прокладке было задействовано 300 военнослужащих, 140 единиц инженерной техники трубопроводных подразделений Южного, Западного и Восточного военных округов. В итоге военные проложили 15 линий труб.

По словам Александра Талипова, как только водовод запустили, стали появляться сообщения о значительных водопотерях. Дело в том, что изначально военные строили трубопровод не как стационарный объект, а как мобильный — для временного решения проблем с водой. Причем этот водовод изначально предполагался не для нужд населения, а как резервный источник водоснабжения подразделений Минобороны. В итоге ряды труб пересекаются и с грунтовыми дорогами, и с асфальтированными, что не может не влиять на износ.

— Белогорское водохранилище уменьшилось в четыре раза после того, как из него начали перекачивать воду для Симферополя, — говорит Александр Талипов.

По словам общественника, за шесть с половиной лет крымские власти не предпринимали ничего для решения проблемы с водой, хотя средства как минимум на ремонт сетей были. До сих пор никто не озаботился строительством опреснительных установок.

Теперь власти бурят скважины. Но сложность в том, что их можно бурить только выше уровня моря, иначе рано или поздно в них попадет морская вода, и скважина станет непригодной для использования. Но сейчас, в период кризиса, власти на эти мелочи внимания не обращают, резюмировал общественник.

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