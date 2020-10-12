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12 октября 2020, 12:25
Вероника Бирман: Почему мы не можем решить банальные, базовые вопросы в одном из ключевых аэропортов страны?!
Бирман Вероника

Бизнесвумен

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Вероника Бирман: Почему мы не можем решить банальные, базовые вопросы в одном из ключевых аэропортов страны?!

Вероника Бирман: Почему мы не можем решить банальные, базовые вопросы в одном из ключевых аэропортов страны?!

Я обычно сама с ухмылкой реагирую на сетевые вопли свежеприлетевших домой соотечественников - все мы знаем, особенности родного гостеприимства, но в этот раз проняло даже меня.

Да, мы не можем исправить погоду: +9С, серое небо и дождик. Это родина, сынок. Да, мы не можем научить людей улыбаться и изображать радость от встречи с незнакомым человеком - это вопрос менталитета.

Но почему, мать его, мы не можем решить банальные, базовые вопросы в одном из трёх столичных аэропортов? То есть, вообще в одном из ключевых аэропортов страны?! Почему мы на уровне индийского или пакистанского захолустья?! Я, при этом, не хотела бы их обидеть.

Итак: задача - прилететь и сдать ПЦР-тест на Ковид в аэропорту Внуково.

Который, удивительно, во всех столичных аэропортах делает окологосударственная немедицинская компания. Как немедицинская компания могла выиграть тендер на организацию медицинских тестов, и был ли мальчик - ну то есть тендер, я не в курсе. Но у нас «как всегда». И мотивации у них сделать что-то нормально, тоже «как всегда».

Морально была готова просидеть часа полтора в очереди за просмотром фильма. Но Внуково и Архимедлаб превзошли мои ожидания от возможного уровня дискомфорта по всем параметрам.

К паспортному контролю и получению багажа вопрос только один: зачем на Госуслугах написано, что надо заполнять анкету «Регистрации прибывающих в РФ» исключительно до прибытия и иметь на руках QR код для предъявления на пограничном контроле, если его никто нигде не спрашивает? Но зато всем специально обученные женщины выдают бумажки-уведомления о необходимости теста по прилёту, бесконечно и терпеливо повторяя каждому пассажиру: «В течение трех дней вы обязаны сделать пцр-тест и загрузить его на портал госуслуги, до этого момента соблюдать самоизоляцию по месту жительства».

Окей. На сайте Внуково написано, что новая лаборатория открылась в терминале А, а вообще - в В. В других новостях вижу, что вообще в терминале А метод EMG, а он, по-идее, не подходит (о чём нигде, кстати, не написано - интересно, сколько человек знают, что EMG тест на Ковид не подходит, и хорошо идентифицируют различия между EMG и ПЦР методами), и решаю для надёжности отправляться сразу в В.

1. После выхода из зоны таможни нет НИ ОДНОГО указателя по терминалам. Ни в каком терминале ты находишься, ни как попасть в другие понять невозможно. Ни одного упоминания терминалов на указателях. Есть только внутренние удобства и выход. То есть разобраться, где ты и куда тебе идти можно только, спросив у кого-либо из сотрудников.

2. Висит реклама, что тесты на Ковид есть в терминале D. Этой информации нет на сайте, но ок.

3. При том, что терминалы стоят стена к стене, попасть из одного в другой можно только по улице и с новым скринингом багажа на входе. Привет, дождь и узкие тротуары со СТУПЕНЬКАМИ и столбами. Очень удобно для маневрирования тележек с багажом.

4. На входе в терминал В тележки запрещены, надо оставлять у входа. Почему? При том, что это «технический терминал» с огромными площадями, и внутри тележек тоже не выдают. То есть весь багаж, ручную кладь и добычу Дьюти фри, пожалуйста, с этого момента на руках. Обладатели дайверских и фридайверских сумок меня поймут. На моё недоумение получила ответ, что «так решило начальство». Привет, начальство! Вы в своём уме?!

5. Проход на тестирование выглядит как страшный советский сон со светом в конце тоннеля. Каждый тест стоит 2 750р. Можно было по цене одного теста установить лампочки для сотен проходящих ежедневно пассажиров?!

6. Всем желающим предлагается пройти огромную длиннющую змейку из металлических кресел через весь зал, даже если она пустая. Посмотрите фото - нужно пройти КАЖДЫЙ ряд пустой змейки из конца в конец зала. Около 15 вояжей туда-обратно. С полным набором багажа и ручной клади. Без тележки.

7. В конце суровый мужчина чуть ли не насильно рассаживает людей через одного. Понять, насколько часов очередь невозможно - электронные очереди изобрели во всём мире, но только не в России. Запись через сайт обязательна, но никак не помогает - временнЫе слоты тоже недоступная «АФК система» технология. Мы же в пустыне Каракум, или на границе с Папуа-Новой Гвинеей, а не в аэропорту современного многомиллионного мегаполиса, и, по-совместительству, гордой столицы РФ. Действительно.

8. Барышня из службы безопасности на входе говорит, что вообще ещё два дня назад в терминале А работал тест, и там есть нужный. Возвращаюсь в терминал А снова через улицу, дождь и скрининг всего багажа (это супер-ковид-безопасно всё время класть весь багаж и ручную кладь на общую ленту, телефоны на общий стол). Но зато с тележкой. На втором этаже выясняю, что пункт тестирования в терминале А закрыт решительно и насовсем. О чём на сайте ни слова. В этом крохотном полудохлом аэропорту дальнего региона страны третьего мира вебмастера для обновления сайта призывают шаманы по особым случаям. Лучше пусть сотни пассажиров ногами убедятся, что точка в терминале А закрыта, вопреки информации на сайте. Но, по крайней мере, можно заканчивать этот вояж по Внуково и заказывать курьера из адекватной лаборатории.

Искренне желаю руководству аэропорта Внуково, Архимедлаб, Turkish Airlines совершить 15-часовой вояж из любой точки планеты, взять с собой адекватное количество багажа и пройти весь этот процесс своими глазами, ногами и мозгом - и засечь, с какой минуты вы начнёте проклинать самих себя, как авторов этого управленческого позорища. Уважаемые Turkish Airlines, уровень аэропорта никак не соответствует уровню вашей авиакомпании и дискредитирует ваш сервис в глазах ваших клиентов.

Что самое обидное, всё это можно исправить за пару дней. Если вам не наплевать на ваших пассажиров.

P. S. Непосредственно к сотрудникам аэропорта претензий никаких, все доброжелательно, вежливо и корректно отвечали на мои вопросы. Кроме одного персонажа, басом и принудительно рассаживающего людей по местам в очереди.

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