Юлия Каблинова: Перед нами банальный сговор автосалонов
Слушайте, автодилеры по моему охренели. Ещё пару-тройку месяцев назад во время карантина, некоторые плакались, что из-за отсутствия продаж они близки к разорению, но при том, что творится в автосалонах сейчас, удивительно вообще как у них что то покупают. Потому что то, что происходит- это самый настоящий шантаж и вымогательство.
Я даже не буду говорить об известном факте, что цены на их сайтах и то, что выставлено в салоне - это совершенно не связанные друг с другом вселенные. Но вот наценка в 130 тысяч за допоборудование в виде ковриков, антикоррозийной обработки арок и Эры глонасс, стоимость которой завышена почти в три раза- это как вообще? И кстати 130 тыс на допники - это ещё сделка века. В другом салоне лучшее предложение дня начиналось от допников на 250 тысяч.
Если же вы не хотите приобретать авто со свистоперделками, как изящно выразился Петр Шкуматов, то вам предлагают, внимание, подождать свой автомобиль от шести месяцев до 365 дней, с оплатой по текущему на тот момент курсу рубля. Ну не говоря уже о том, что все спецпредложения и госпрограммы Первый автомобиль - просто откровенный развод и нае*балово, так как сами менеджеры признают, что оплата сиюминутно кэшем, в итоге конечно выйдет дешевле.
В общем помимо того, что ценник на самые бюджетные автомобили совершенно конский «не надо драматизировать повышение валютного курса», то ещё и сами автосалоны ведут грабительскую политику разувания клиента по максимуму - четверть миллиона или ждите машину, когда рак на горе свистнет «сами понимаете, какая в мире ситуация».
Иначе говоря - перед нами банальный сговор автосалонов, который виден невооруженным взглядом. И если с покупателями все более менее ясно - они приперты к стенке, то вот куда смотрит ФАС ... такая служба у нас в стране вообще ещё существует, кто в курсе?)