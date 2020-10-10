Валерий Авдерин: Армия одних раздолбаев против армии других раздолбаев
Сквозь завесу официального вранья обеих сторон пытаюсь разглядеть и понять, что же происходит в Карабахе. С самого начала эта война и хайп вокруг неё производили на меня впечатление какой-то запредельной колхозной самодеятельности. Учитывая, что назревала война целую четверть века, можно было уже поставить рулить процессом профессионалов, понимающих, что и когда нужно делать. И как именно делать.
А тут посмотрел на Ютубе информационные выпуски Юрия Подоляки (yurasumy), который занимается изучением всяких конфликтов гораздо серьёзнее и въедливее, чем я – и ещё раз убедился, что мои дилетантские ощущения были вовсе не на пустом месте.
Юрий говорит, что закавказские армии могут воевать только друг с другом. И, если кто-то из них побеждает, то не потому, что умеет хорошо воевать, а потому, что противник воюет ещё бездарнее. Против любой нормальной армии выставлять подобную плохо организованную и обученную толпу просто бессмысленно.
Для обеих сторон характерны запредельное раздолбайство и непрофессионализм.
Позиции без окопов и маскировочных сетей, использование бронетехники без пехотного сопровождения, вплотную стоящие танки и машины. Попали в одну – тут же загорелись ещё две. В общем, комсостав массово показывает незнание того, чему всех должны были учить ещё в военных училищах. Всё это можно увидеть в Ютубе.
Штудирование учебников не может полностью заменить реальный боевой опыт. Но от подобных запредельных глупостей оно спасает. Здорово продлевая жизнь и самих начальников и их подчинённых.
Когда толпу армянских офицеров собирают на большое совещание в доме культуры в двух шагах от линии фронта – и туда вполне ожидаемо прилетает азербайджанская ракета… Ведь собравшиеся вокруг ДК армейские машины прекрасно видны с беспилотников. Этот случай (не думаю, что он последний) подтверждает, что генералы-дураки опаснее любых шпионов. Журналиста «Новой», который рассказал об этой истории, армяне лишили аккредитации. Как будто этим можно воскресить десятки погибших командиров.
Азербайджанцев, как я понимаю, здорово выручает, что их офицеров учили в турецких академиях. В придачу турки прислали своих – с боевым опытом. Турки постоянно воюют уже много десятилетий. В Курдистане, Сирии, Ливии… Но посадить турецкого куратора в каждую роту всё одно невозможно.
Спасают ещё и наёмники. Каждый из них прошёл через такой естественный отбор… Провоевать несколько лет и остаться живым в сирийской мясорубке может только человек, способный схватывать всё на лету. Именно их можно бросать на самые ответственные участки. Но их мало. Хотя при этом, подозреваю, именно они зачастую делают погоду.
Многие армянские офицеры учились в Москве. Но, видимо, часто туда отправляли не самых лучших, а самых блатных. И в Москве они не столько учились, сколько шатались по ресторанам, продвигали какие-то свои бизнесы и бегали за местными бабами. Иначе бы научились хоть чему-то.
Вообще эта закавказская война постоянно заставляет оглядываться и на российскую армию. Она показывает, что в больном, поражённом коррупцией, государстве не может быть здоровой армии. Когда министрами назначают всяких жополизов и блатных – точно так же назначают и генералов. А генералы занимаются тем, что продают должности в полках и батальонах. Или назначают туда своих родственников, друзей-приятелей... Все норовят на чём-то заработать.
Следует понимать, что люди, в мирное время подрывающие обороноспособность страны, разворовывая всё, что попалось на глаза, и в военное время будут думать о собственном кошельке больше, чем о своём народе. Они не будут защищать других хотя бы потому, что они это не умеют. Они никогда этим не занимались. Они никогда об этом не думали, к этому не готовились. Всю жизнь они прорывались к кормушке, набивали карманы, интриговали, продвигали нужных людей...
Даже привыкшим к коррупции россиянам трудно представить масштабы кавказской и закавказской коррупции. Там продаётся абсолютно всё. Все лакомые должности или продаются или с оплатой в рассрочку передаются друзьям и родне.
Ну, азербайджанцы, имея во много раз больше денег и турецкую поддержку, пожалуй, ещё могут себе позволить такое. Но армяне… Для которых это вопрос выживания… Как в такой ситуации они тридцать лет позволяли своим начальникам грабить себя и гробить страну?
Хочется им сказать: Возьмите за жабры и расстреляйте тех, кто, разворовывая страну, ведёт её к поражению. Но я не буду этого говорить. Я взрослый человек и понимаю, что, возможно, кого-то расстреляют и без моих советов. Так сказать, по законам военного времени, могут расстрелять даже сразу многих. Но это будут просто подвернувшиеся под руку, достаточно случайные люди. Те, кто действительно грабил страну – они откупятся и в этой ситуации.