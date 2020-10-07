Гонорар успеха
Как колымские единороссы назначили себя победителями выборов еще до выборов
Когда все уверены в том, что итоги очередного Единого дня голосования окончательно подведены, неожиданно может наступить самое интересное время. Время откровенных просчётов и неудачных фокусов.
В Магаданской области предвыборная кампания, с учетом фактора эпидемии COVID-19, прошла достаточно спокойно, без видимых войн кандидатов от разных партий, какие в немалом количестве разворачивались в других регионах страны. Теледебаты претендентов на депутатские мандаты ненадолго заполняли прямой эфир в режиме формальных мероприятий, и запомнились разве что несколькими перепалками, однако, до рукоприкладства и швыряния в соперников подручными предметами дело, к счастью, не доходило. Из более-менее ярких, но однозначно неприятных моментов следует упомянуть дебаты между кандидатом от Магаданского регионального отделения КПРФ Валентиной Дорошевич и руководителем областной ячейки «Справедливой России», многолетним депутатом облдумы Игорем Новиковым. В ответ на вполне корректные вопросы второго секретаря МОО КПРФ о причинах поддержки Новиковым повышения пенсионного возраста и поправок в Конституцию с обнулением сроков Путина, кандидат от «СР» не нашёл ничего лучше, как начать хамить и распространять об оппоненте недостоверные сведения (вроде членства Дорошевич в «Единой России», которого по факту никогда не было). К слову, глава магаданских справороссов всегда попадал в областной парламент исключительно по партийному списку и известен в регионе не только в качестве депутата, но так же, по некоторым данным, участием в не самых чистых делах вне стен областной думы.
Еще одними «героями» в агитационном противостоянии стали кандидаты от партии-спойлера «Единой России» - КПСС. По мнению госпожи, Дорошевич их методы ведения предвыборной кампании были самыми грязными, и КПСС не брезговала клеветой и ложью. 3 сентября 2020 года через почтовые ящики жителей области был распространен печатный агитационный материал Магаданской областной организации КПСС «Искра Колымы» (руководитель Сухарева О. М.), изданный тиражом 20 тысяч экземпляров в Нижнем Тагиле (любопытно, что агитационная газета «Единой России», чей региональный список на выборах возглавлял губернатор Сергей Носов, также была отпечатана в типографии Нижнего Тагила тиражом 40 тысяч экземпляров). В «газете» от КПСС содержался оскорбительный и клеветнический материал, в котором упоминались члены и сторонники КПРФ как федерального, так и регионального уровня, включая кандидатов в парламенты Колымы и города Магадана. Как написала на своей странице в Facebook Валентина Дорошевич, по заявлению Магаданского областного отделения КПРФ в Избирательную комиссию, данные печатные агитационные материалы были признаны противоречащими Закону. Облизбирком обратился с представлением в правоохранительные органы о выявлении лиц причастных к распространению незаконных агитационных материалов и привлечении виновных к ответственности. Примечательно, что руководители регионального отделения партии с аббревиатурой КПСС, как и их коллеги из «Единой России» и «СР», агитировали за поправки к Конституции, считая голосование «полностью легитимным».
Тем не менее, в целом можно констатировать, что основные предвыборные баталии в этот раз переместились на онлайн-ресурсы, включая популярные социальные сети. Причём, нынешнюю кампанию от всех предыдущих отличало не слишком активное присутствие в медийном поле «Единой России». Именно в качестве «партии власти», идущей на выборы в привычном статусе фаворита, она была заметна разве что яркой полиграфической продукцией, разносимой партийными «курьерами» по жилым домам в качестве бесплатных газет, а также настенными баннерами с ничем не примечательными лозунгами. Также на улицах города, то тут, то там, мелькали группы молодежи возраста старшеклассников, в накидках с надписью «Мы - Люди Колымы», которые занимались покраской в отдельных дворах потускневшего за долгие годы эксплуатации инвентаря детских площадок. На прямую агитацию сие действо не тянуло, кроме того, что нанятых за вознаграждение «волонтеров» выдавала униформа, в цветах которой угадывалась символика правящей партии.
В магаданском сегменте соцсетей, постов от имени «ЕР» практически не размещалось. Их в региональном штабе партии, видимо, решили заменить привычным валом публикаций в провластных СМИ о своих кандидатах, делающих в последний месяц перед трехдневным ЕДГ презенты электорату в медийной упаковке, вперемежку с очередными обещаниями на следующие пять лет (в своей победе они, по всей вероятности, не сомневались). В целом предвыборную атмосферу, по крайней мере, в Магадане, можно было охарактеризовать как внешне сонную и содержательно скучную, с редкими пробуждениями отдельных кандидатов.
И все же за месяц-полтора перед трехдневным голосованием, в воздухе витали едва уловимые нервозность и ожидания неопределенности. Большинство людей, с которыми довелось побеседовать весной-летом на политические темы, с разной степенью резкости высказывались негативно о нынешней власти, включая партию «Единая Россия», губернатора региона Сергея Носова, мэра Магадана Юрия Гришана и многих депутатов областной и городской дум. Тот же негативный фон превалировал в соцсетях и группах популярных мессенджеров. О наличии сильных протестных настроений в Магадане упомянул известный политолог Константин Калачев в своём комментарии изданию «МК».
И оснований для пребывания значительной части магаданского социума в состоянии усталости, апатии и отсутствия позитивных настроений было более, чем достаточно. К традиционным проблемам дороговизны повседневной жизни, плохой работы городских служб, некачественных и дорогих ЖКУ, ухудшения качества медицинской помощи (особенно после крайне странной «оптимизации», проведенной командой нового губернатора) добавились проблемы, связанные с ограничениями, введенными в Магаданской области из-за эпидемии коронавируса. В подобной ситуации ждать высоких рейтингов действующей власти (от президента страны до местных депутатов) было бы верхом наивности. К слову, на голосовании по поправкам к Конституции, «Золотая Колыма», несмотря на всю мощь админресурса и шестидневный добровольно-принудительный марафон, показала один из самых низких среди регионов уровень одобрения пакета поправок: 62,03% - за, 36,2% - против (четвертый результат с конца).
Однако, открыв после обеда 14 сентября новостные сайты и печатные СМИ, магаданцы и жители области узнали, что стабильность партии «Единая Россия» нерушима, как Китайская стена, благодаря усилиям тандема бюрократии и бригады заезжих политтехнологов, пробывших на колымской вахте со всеми удобствами едва ли не семь месяцев. Во сколько обошлись эти гастроли региональному бюджету - ещё предстоит выяснить. По словам сотрудников Избиркома, а также наблюдателей из числа близких к власти общественников (членов ОП и ассоциации «НОМ»), выборы 13 сентября в Магаданской области прошли буднично, спокойно и без серьёзных нарушений. Впрочем, по опыту предыдущих лет, можно отметить, что Общественную палату, как структуру, крепко связанную с органами власти региона, трудно заподозрить в независимом наблюдении на выборах и объективной оценке их итогов.
Председатель избирательной комиссии Магаданской области Николай Жуков поспешил воодушевить всех магаданцев и жителей Колымы речью, полной оптимизма и веры в перспективное будущее: «Пока идёт процесс обработки бюллетеней, мы не видим нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования. Но обращения поступали, по некоторым мы работу продолжаем. Заявления связаны с размещением агитационных материалов, штатной работой комиссии. Из содержания этих заявлений не следует, что есть нарушения тайны волеизъявления или действия, влияющие на результаты голосования. Спасибо всем избирателям, которые обращают внимание на какие-то нюансы, позволяют нам вмешаться и привести процесс в соответствие с законодательством. Но для нас важно, что жалоб, которые бы влияли на итоги выборов, нет», - подчеркнул он». Можно добавить, что, когда процесс обработки бюллетеней был полностью завершен, господин Жуков никаких серьезных нарушений так и не увидел.
Официальные результаты, озвученные главой Избиркома Колымы, не оставили никаких шансов системной оппозиции в регионе, несмотря на прогнозы отдельных экспертов. Итоги показали, что партия «Единая Россия» стала лидером на выборах всех уровней в Магаданской области, набрав 58,32%. В большинстве одномандатных округов победу праздновали также кандидаты от «партии власти». В городской думе Магадана из 21 избранного депутата 14 представляют «Единую Россию». Явка в регионе составила 33,17% от общего числа избирателей.
Стоит сказать, что Николай Николаевич, ещё работая в должности заместителя главы регионального избиркома, отличался активной гражданской позицией, включавшей и предложения новаций на вверенном ему участке работы.
Так, накануне участия в Круглом столе ко Дню политического консультанта 3 марта 2017 года, он заявил ИА MagadanMedia следующее: «Участие в выборах – вопрос легитимации власти. Мы, как избирательная комиссия, прежде всего, свою работу видим в максимальном привлечении к выборам жителей региона, созданию всех условий для голосования.
На предстоящих выборах президента РФ и губернатора Колымы, которые состоятся в 2018 году, население по максимуму должно принять участие. Мы сделаем для этого все возможное, не нарушая закон, естественно. Законодательство позволяет нам это». Возможно, кто-то сочтет слова будущего руководителя избирательной комиссии Магаданской области оговоркой по Фрейду.
Когда стали известны данные о досрочном голосовании по регионам РФ (в Магаданской области эта цифра составила 61,29%), никаких сомнений в искренности слов председателя Облизбиркома Николая Жукова не осталось вовсе. При активном содействии «общественности» из числа чиновников и бизнесменов в успешной организации досрочного волеизъявления граждан, результаты ЕДГ 13 сентября действительно мало на что могли повлиять. Кстати, возможно кто-то удивится, но некоторые члены Избиркома в ранге высокопоставленных чиновников, оказывается, являются руководителями общественных организаций. Налицо активизм во всех формах, в лучших традициях и целях «ЕР». Для понимания масштабов использования административного ресурса, можно вспомнить результаты предыдущих выборов депутатов разного уровня, состоявшихся в 2015 году. По их итогам Магаданская область сумела выделиться среди всех субъектов РФ. Тогда досрочно проголосовали 24,98% принявших участие в выборах, а еще 4,21% проголосовали на дому. В итоге, по этому показателю регион занял первое место, а «Единая Россия» получила 57,7% голосов избирателей. Таким образом, традиции аномального досрочно-надомного голосования на Колыме были заложены ещё при предыдущем губернаторе Владимире Печеном. Десанту пиарщиков Сергея Носова, совместно с «Единой Россией», оставалось только взять на вооружение чужие наработки.
Возвращаясь к сегодняшнему дню, нельзя не упомянуть заголовок заметки, опубликованной на сайте Vostok.today незадолго до трехдневного голосования - «Политологи не могут предсказать результат выборов в Магадане. И ждут вбросов». В чем-то он стал пророческим. Спустя несколько дней после Единого дня голосования, Магаданским отделением КПРФ были поданы заявления в СК РФ и ФСБ по поводу явных подтасовок результатов на УИК №4 города Магадана, где кандидат в депутаты от компартии Дмитрий Журов проиграл единороссу Александру Вахову. И этот случай был далеко не единичным.
Вряд ли можно удивляться, что губернатор Носов, председатель областной думы Абрамов и мэр Магадана Гришан практически синхронно решили посетить избирательные участки 11 сентября, чтобы в сопровождении журналистов и телекамер региональных СМИ выполнить гражданский долг. Хотя был шанс своим личным примером повысить процент досрочного голосования, присоединившись к огромному числу колымчан, опустивших бюллетени в сейф-пакеты, надёжно опечатанные работниками избирательных комиссий.
Интересная деталь. Как уже было упомянуто выше, на «плебисците» по поправкам к Конституции 1 июля, ЗА проголосовало 62% зарегистрированных избирателей Магаданской области и этот результат практически целиком совпадает с цифрой досрочного голосования на выборах 13 сентября.
Между тем, в регионе на берегу Охотского моря, до и во время голосования проходил сеанс одновременной игры в выборы, а её хладнокровные (постоянные) участники своими руками готовили непредсказуемый финал. Полностью уверенные в обратном. Об этой договорной партии мало кто знает. За небольшим исключением. В силу имеющихся полномочий и должностных обязанностей о ней обязан быть в курсе глава Облизбиркома Николай Жуков и некоторые из его подчиненных. Об осведомленности чиновников Правительства Магаданской области, курирующих внутреннюю политику, можно только догадываться.
После того, как в региональных масс-медиа стали стихать бурные овации с поздравлениями в честь объявленной Облизбиркомом победы партии «Единая Россия», пришло время посвятить широкую аудиторию в детали этой неординарной истории.
Но сперва имеет смысл кратко пояснить, что Северо-Эвенский городской округ относится к самым отдаленным и труднодоступным районам Магаданской области и является местом компактного проживания коренных и малочисленных народностей Севера. В холодное время года сообщение с остальной частью области осуществляется автомобильным транспортом по зимнику. С конца весны до поздней осени добраться туда можно только посредством малой авиации. В силу своей специфики Северо-Эвенский округ никогда не мог похвастаться полной прозрачностью электоральных процедур и отсутствием серьёзных нарушений на разных стадиях выборов. Но на этот раз масштабы прикрываемого сверху местечкового самоуправства при проведении предвыборной кампании и ЕДГ достигли своего апогея.
Как и в остальных районах Магаданской области, в Северо-Эвенском округе 13 сентября проходил Единый день голосования, благодаря одиозным новациям ЦИК растянувшийся на три дня (11-13 сентября). Местные жители выбирали новые составы Собрания представителей округа и Магаданской областной думы. Каждый избиратель получил три бюллетеня: по выборам депутатов муниципальных органов власти (Собрания представителей) и два по выборам депутатов Магаданской областной Думы: один из них с кандидатами по одномандатному округу, а второй со списком кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями (политическими партиями). Магаданская областная Дума формируется смешанным образом: 11 депутатов выбираются по спискам и 10 – по одномандатным округам.
Нужно пояснить, что, из-за сложной «нарезки» избирательных округов, девятый одномандатный округ объединяет территорию Северо-Эвенского, Среднеканского, Омсукчанского и части Ягоднинского городских округов. На прошедших выборах депутатов Магаданской облдумы VII созыва победу здесь одержал кандидат от «Единой России» Игорь Донцов. По данным областного избиркома он набрал более 70% голосов избирателей. Отметим, что в бюллетене, помимо него, было всего две фамилии кандидатов в депутаты. И. Б. Донцов является депутатом Магаданской областной Думы с 2003 года. В шестом созыве он занимал пост заместителя председателя Колымского заксобрания. Согласно свежему рейтингу 100 богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes, Донцов находится в нем на 17-й строчке с суммарным доходом 830,42 млн рублей, имея в собственности 37 объектов недвижимости. С ним же связана громкая история по факту приватизации весной 2018 года имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря «Таватум» на горячих источниках, который расположен в Северо-Эвенском городском округе.
Что касается выборов местного уровня, то на 15 депутатских кресел в Собрании представителей Северо-Эвенского городского округа второго созыва претендовали 24 кандидата.
И вот, внимательно просматривая список без пяти минут депутатов местного парламента, можно легко обнаружить те самые электоральные фокусы, до которых, в силу наличия ума и сообразительности, никогда бы не додумался сын лейтенанта Шмидта, чтивший Уголовный кодекс.
Итак, пойдём по списку до сих пор неизвестных широкой публике героев предвыборных баталий. Кандидатами в депутаты Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа были зарегистрированы супруги Волков Александр Анатольевич и Волкова Елена Владимировна. И всё бы ничего. Кто или что запрещает двум людям с высокой гражданской ответственностью и состоящим в браке, пользоваться своим активным избирательным правом? Как видно из списка зарегистрированных кандидатов в депутаты, никто им этого не запретил, включая руководство Избирательной комиссии Магаданской области. Но, как представляется, проблема в том, что подобные действия запрещает Закон. Поскольку Волкова Е. В. при регистрации кандидатом в депутаты, уже являлась действующим членом избирательной комиссии в своём округе. С правом решающего голоса. Более того, после получения удостоверения кандидата в депутаты, госпожа Волкова была представлена председателем Избирательной комиссии Магаданской области Н. Н. Жуковым к награждению благодарственным письмом ЦИК «За активную работу по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Соответствующее постановление Облизбиркома было подписано 7 августа 2020 года.
Важно акцентировать внимание на особенности проведения выборов в Северо-Эвенском округе. Дело в том, что согласно решению Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа № 301 от 24 марта 2020 г. «Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа» (https://sevensk.49gov.ru/documents/one/index.php?id=33924), два избирательных участка (№ 54 и № 56) располагались по одному адресу: п. Эвенск, ул. Победы, д. 35. На практике это означало, что в Единый день голосования Елена Волкова, например, работала по указанному адресу на двух фронтах: в качестве члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, а также кандидата в депутаты. Получается, что в одном и том же помещении человек, выдававший гражданам на руки бюллетени (в том числе со своими ФИО), после закрытия участка подводил итоги выборов.
Суть нарушений действующего законодательства указанными выше лицами, вполне вероятно, состоит в следующем. В соответствии с положениями подпунктов «ж» и «к» п. 1 ст. 29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», членами комиссий с правом решающего голоса не могут быть:
ж) на соответствующих выборах - кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов;
к) на соответствующих выборах - супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов;
Примечание. Ст. 29 (в ред. ФЗ от 23.05.2020 N 153-ФЗ) применяется к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после 23.05.2020.
А с учетом того, что Волкова Е. В. является членом избирательной комиссии, налицо нарушение ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Но удивительные трюки четы Волковых в период избирательной кампании в Северо-Эвенском округе - это совсем не эксклюзивная история. Подобным образом решили поступить Комаров Василий Витальевич и Комарова Ксения Васильевна. Тоже супруги, правда бывшие. Незадолго до выборов они оформили развод, но, как говорят местные жители, только формально. Своей беззастенчивой простотой ситуация во многом повторяет предыдущий сюжет. Но есть и незначительные отличия. В процессе нынешних выборов Комарова К. В. являлась председателем УИК №54, а Комаров В. В. возглавлял УИК №55. С правом и обязанностью участия в подсчете голосов, как нетрудно догадаться. Причём с правом решающего голоса не рядового члена комиссии, а её председателя. Но дополнительная пикантность ситуации в том, что господин Комаров, помимо прочего, баллотировался в депутаты Собрания представителей. Вполне «логично», что Василий Витальевич свои выборы «выиграл». Теперь формально бывший муж будет голосовать по вопросу наделения Комаровой статусом председателя Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа.
Как и в случае с супругами Волковыми, здесь также резонно ставить вопрос о грубом нарушении избирательного и антикоррупционного законодательства РФ.
Ещё важно не забывать, что граждане и должностные лица, вполне возможно, нарушившие закон, считали не только голоса избирателей, поданные за кандидатов в депутаты Собрания представителей, среди которых были они или их родственники. От посчитанных ими бюллетеней и подписей в итоговых протоколах зависели, в том числе, результаты выборов в Магаданскую областную думу по избирательному округу №9, частью которого является Северо-Эвенский район.
По информации источника, близкого к Правительству Магаданской области, вице-губернатор региона по внутренней политике Андрей Колядин заявил, что «мы будем поддерживать на должность председателя [Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа] Волкову».
Таким образом, вырисовывается причудливая картина триумфального выступления партии «Единая Россия» в трех актах: досрочное голосование, трехдневный ЕДГ и выход на авансцену председателя Избиркома Колымы с итоговым докладом. После дежурной паузы он огласил список победителей выборной гонки, которые, похоже, сильно подозревали о своём успехе задолго до 14 сентября. Как и было предусмотрено сценарием, Сергей Носов передал свой мандат победителя №1 другому единороссу, решив и дальше воплощать в жизнь глобальные нацпроекты.
Но урок прошедших досрочно-трехдневных выборов не прошёл зря. От позитивного образа «нового» губернатора как сильного руководителя, несущего краю перемены, и способного изменить жизнь магаданцев к лучшему, не осталось и следа. Фантомная победа «Единой России» с господином Носовым во главе избирательного списка, похоже, окончательно похоронила под плитой мрачной реальности завышенные ожидания в отношении экс-мэра Нижнего Тагила.
Как показывает пример с выборами в Северо-Эвенском округе Магаданской области, гораздо интереснее знать, что в это время происходило за кулисами публичной предвыборной суеты.