Валерий Авдерин: Война беспилотников
Я не военный. И даже в армии никогда не служил. Вопросы войны и мира меня интересуют, как часть исторического процесса. Поэтому я с интересом что-то читаю и смотрю на темы, в том числе, и военной истории. Поэтому я краем глаза, насколько получается, слежу за ходом Карабахской войны.
Ситуация сложилась такая, что мало, что нельзя верить официальным новостям обеих сторон, так ещё и журналисты из третьих стран разделились на два поляризованных лагеря, начав яростно поддерживать одну или другую воюющую сторону.
Мне кажется, главное отличие этой войны, с точки зрения именно военной, заключается в широком, беспрецедентном использовании армией Азербайджана беспилотников.
Из многих видеофрагментов и репортажей у меня сложилось впечатление, что большую часть потерь наносят армянам именно они. Азербайджан перед войной закупил в Израиле и получил от турок большое количество этой техники, сформировал специальные части, обучил людей – и теперь очень эффективно этим пользуется. То, что беспилотник можно сбить даже из пулемёта – не беда. Он стоит во много раз дешевле пилотируемого самолёта. И даже за несколько минут боевой работы успевает нанести врагу урон, несоизмеримый со своей ценой.
Кроме того, подготовка пилота – процесс очень долгий. Когда во время войны сбивают самолёты, быстро восстановить свои ВВС страна не может, потому что с самолётами гибнут пилоты. Даже, если есть деньги на новые машины, пилотов для них найти очень трудно.
С беспилотниками таких проблем нет. Операторы сидят вне зоны боевых действий и потерь не несут. Главное, чтобы, вместо сбитых бесперебойно поступали новые и новые дроны. Которые можно рассматривать, как одноразовый расходный материал. Кстати, есть именно такие агрегаты: начинённые взрывчаткой летающие торпеды, которые, найдя достойный внимания объект, падают на него с неба.
Отслеживать их в небе трудно: электрический двигатель работает очень тихо – не будешь же постоянно глядеть в небо. Кроме того, в ночном небе вообще трудно что-то различить. При том, что дрон своими инфракрасными «глазами» видит всё прекрасно. Для радаров они трудноуловимы, потому что могут летать над землёй, вдоль оврагов, прячась за холмами… Есть радиотехнические способы борьбы с подобной напастью. Но для этого нужно иметь всю эту технику. И людей, умеющих ею пользоваться.
Не знаю, выпускаются ли дроны-истребители, предназначенные для борьбы с другими дронами – но, даже, если таких ещё нет, они появятся в самое ближайшее время. После Карабаха всем станет понятно, что появилось новое, чрезвычайно эффективное оружие, способное малой кровью менять ситуацию на поле боя.
Мне жаль, что Израиль оказался вовлечён в эту войну, как поставщик такого эффективного оружия. Израильтяне в большинстве лояльно относятся к армянам, но израильские политики играют в свои игры: Азербайджан и Турция в русле собственного экспансионизма противостоят пугающему израильтян экспансионизму иранскому. Поэтому израильские дипломаты стараются наладить отношения с азербайджанцами, поэтому болезненно реагируют на обострение отношений с турками. Для них важно иметь хоть каких-то союзников в этом регионе.
Ну, и кроме того – это бизнес. После Карабаха к израильским оружейникам выстроится очередь покупателей со всего мира.
И, в качестве вишенки на торт, для тех, кто не знает: внуки Ильхама Алиева имеют право на израильское гражданство. Дочь азербайджанского президента Лейла была замужем за сыном российско-азербайджанского олигарха Араса Агаларова Эмином. Мать последнего – еврейка Ирина Агаларова (в девичестве Гриль). По еврейским традициям и израильским законам бывший зять президента Эмин считается евреем. А его дети Али и Микаил (внуки президента Азербайджана!), как полукровки, по закону о возвращении имеют полное право на получение израильского гражданства. И даже их дети (с формальной четвертью еврейской крови) по тому же закону, в случае чего, могут быстро получить еврейские паспорта. Вполне возможно, что кто-нибудь из них этой возможностью когда-нибудь воспользуется. Потом в порядке воссоединения семьи заберёт в Израиль маму, потом дедушек и бабушек. Представляете, бывший президент мусульманского Азербайджана Ильхам Алиев встречает своё столетие в израильском Бейт-Авоте (доме престарелых). А что? На свете бывают и не такие чудеса!