Петр Шкуматов: Если вы заметаете мусор под ковёр, то мусор никуда не девается
По поводу такси сейчас идет большой движ, который определит будущее этой сферы на долгие годы вперед. Напомню существующие проблемы, это и массовое замещение в такси коренного населения мигрантами, в основном из Средней Азии, дичайшие переработки (нормальной считается смена в 14 часов за рулем 6 дней в неделю), полное и абсолютное отсутствие социальных гарантий для водителей, нищета, кидалово, обман, дикие комиссии посредников (доходит до 42% от стоимости заказа), полное отсутствие ответственности за нашу/вашу жизнь, здоровье, имущество (то есть если вас в такси убьют, то это ваши проблемы), как следствие дикая аварийность, превышающая показатели в странах Африки...
И вот сейчас в Госдуме рассматриваются два законопроекта под условными названиями «законопроект Турчака» и «законопроект Москвичева». Сразу скажу, что оба законопроекта плохие. Но законопроект Турчака не просто плохой, а ОЧЕНЬ плохой, в нем сделан чудовищный перекос баланса интересов в пользу агрегаторов, при этом права водителей вообще в расчет не взяты, отсутствие у них всего уже становится законным, а пассажирам кидают кость в виде необходимости страховки в 2 млн рублей и это верхний предел ответственности. Т.е., если недай бог вы в ходе поездки в такси стали инвалидом, то максимум, что вам светит от «доски объявлений» - это два миллиона, остальное - ваши проблемы.
Таким образом законом закрепляется существующий порядок, за небольшим исключением: таксисты теперь будут обязаны отчислять не только комиссию агрегаторам за поездки, но и 6% государству как самозанятые. В результате, как вы догадываетесь, работать за рулем они будут не 14 часов, а на 6% больше, то есть 15 часов.
И здесь я полностью поддержу, как ни странно это слышать именно от меня, позицию Дмитрия Пронина и департамента транспорта города Москвы, процитирую её полностью:
«Одна из основных причин ДТП с такси — передача заказов агрегаторами водителям, которые больше 8, 10, 14 часов за рулем. Мы категорически против, когда после такого «трудового дня» таксист засыпает в машине, в которой также находится пассажир. Агрегаторы прекрасно понимают, что переработки — это небезопасно, но всё равно подключают таких таксистов — им выгодно, когда на дорогах как можно больше машин. Водители становятся заложниками ситуации, ведь тарифы на проезд устанавливают только агрегаторы, и таксистам приходится платить 20-25% комиссии с каждого заказа.
Наша твердая позиция — мы должны защищать простых таксистов, они достойны получать на уровне или больше профессиональных водителей нашего городского перевозчика Мосгортранса. Работодатель должен обеспечивать им соцгарантии — страховку и пенсию. Мы не можем взять и «обнулить» профессию водителя такси и создать новую — «водитель агрегатора». Кстати, в США и Европе комиссия с заказа — всего 10-15%. Мы считаем, что агрегаторы должны нести за своих водителей такую же ответственность, как и таксомоторные парки, в том числе и за их трудоустройство и все официальные выплаты, чтобы обеспечивалась максимальная безопасность поездок.
Кроме того, переход на водительские удостоверения единого образца всех без исключения водителей такси также должен повысить безопасность поездок. Сейчас наибольшее число прав у агрегаторов, а должно быть — у водителей и пассажиров. Мы поддерживаем именно такую позицию.
Конечно, не все агрегаторы работают по такой схеме: многие заключают контракты с водителями, стараются уйти от серых схем, организовывают сами медицинский контроль, но в отличие от закона это не носит обязательный и повсеместный характер. Необходима же гарантированная защита водителей и пассажиров от любых ситуаций».
Как говорится, ППКС.
Хочу подытожить предупреждением всем депутатам и должностным лицам, яростно поддерживающим фактическое закрепление в законодательстве современного цифрового рабовладения и безответственности: если вы заметаете мусор под ковёр, то мусор никуда не девается. 2 миллиона водителей такси никуда не денутся, 60 миллионов пассажиров тоже, а коллективные претензии они будут предъявлять потом не агрегаторам, а вам. Как предъявляют такие претензии нищие и бесправные люди, доведенные до ручки, в нашей стране рассказывать не буду, историю все и без меня знают.